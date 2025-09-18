Разделы

Пономарев Евгений


УПОМИНАНИЯ


18.09.2025 «Лаборатория Касперского» и Kraftway представили первый рабочий прототип шлюза безопасности на российской платформе 1
10.09.2024 «Лаборатория Касперского» и «Атом» выбрали технологического партнёра для массового производства электронных блоков управления автомобилями 1
10.07.2024 «Лаборатория Касперского» и Sitronics Group подписали соглашение о сотрудничестве 1
12.05.2023 «Лаборатория Касперского» защитит электромобиль «Атом» от киберугроз 1
22.11.2022 Безопасность на конвейер: «Лаборатория Касперского» обеспечит киберзащиту подключенных автомобилей 1
09.08.2017 Замглавы Минкосвязи впервые выступит на конференции CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур: новые задачи» 1
21.07.2017 5 причин посетить конференцию CNews «Информационная безопасность в бизнесе и госсекторе: новые задачи» 1
05.08.2016 «Элар» оцифровывает афиши и эскизы костюмов в Музее Большого театра 1
28.04.2015 2GIS Dialer полностью обновился 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Пономарев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5148 5
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 611 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1359 1
Ситроникс - Sitronics Electro 53 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1056 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 345 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 915 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 839 2
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 2
Экономикс-Банк КБ 2 1
Интерпрогрессбанк 21 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 289 1
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 94 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1173 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30484 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70801 5
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2784 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26654 3
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 584 3
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 283 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4348 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11943 2
Кибербезопасность - Secure by design 39 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6037 2
Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 213 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25260 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10448 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2679 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25185 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22045 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 266 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1543 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12711 1
Электросуда - Электрические корабли - Electric vessels - Electric ships 5 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 879 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1388 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4814 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2507 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1527 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2606 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55324 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7326 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2367 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14247 1
Оцифровка - Digitization 4819 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6815 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11063 1
ISO 26262 - стандарт по функциональной безопасности дорожных транспортных средств 12 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  711 1
Kaspersky Automotive Secure Gateway - KASG 6 3
Kaspersky OS 136 3
ЭЛАР ПауэрСкан 19 1
Google Android 14494 1
Google Play - Google Store - Android Market 3391 1
Петренко Сергей 26 2
Борисов Илья 27 2
Ревяшко Андрей 20 2
Коровин Константин 4 1
Агеев Дмитрий 10 1
Свириденко Алексей 18 1
Соколов Алексей 134 1
Мокеев Евгений 21 1
Палей Лев 57 1
Петрова Елена 20 1
Августон Иван 15 1
Дмитриев Владимир 37 1
Горский Александр 3 1
Харина Лидия 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 153257 7
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 218 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17828 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3016 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19864 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6100 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53973 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5492 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 727 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3628 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7202 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4257 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11292 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17092 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14687 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3113 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 211 2
День молодёжи - 27 июня 971 1
