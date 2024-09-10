«Лаборатория Касперского» и «Атом» выбрали технологического партнёра для массового производства электронных блоков управления автомобилями

«Лаборатория Касперского» и «Атом» представили совместно разработанный прототип электронного блока управления автомобиля — шлюза безопасности. Он создан на базе решения Kaspersky Automotive Secure Gateway. Компании также проанонсировали новое стратегическое сотрудничество: технологическим партнером, который займется массовым производством шлюза безопасности, станет производственно-инжиниринговая компания Kraftway.

Шлюз безопасности позволит обеспечить кибербезопасность электромобиля «Атом» — защиту от взлома, безопасное обновление программного обеспечения «по воздуху», мониторинг событий и осуществление удаленной диагностики.

В перспективе «Атом» планирует выйти на мощности по выпуску до 100 тыс. электромобилей в год. Массовое производство электронного блока для «Атома» в России будут осуществлять технологические партнеры, одним из первых станет компания Kraftway. Она обладает собственными производственными мощностями в Обнинске и может обеспечить полный цикл разработки различной электроники по стандартам автомобильной промышленности, а также имеет опыт разработки и производства устройств на базе KasperskyOS.

Шлюз безопасности имеет перспективы для применения не только в автомобилях, но и других видах подключенных транспортных средств, где обеспечение кибербезопасности критически важно.

«Данное сотрудничество позволяет нам вывести производство решений для обеспечения кибербезопасности подключенного транспорта на новый уровень. В настоящий момент в России существует большой спрос на отечественные автокомпоненты. Объединение наших усилий с Атомом и Kraftway позволит стимулировать этот процесс, а также отвечает нашей глобальной стратегии масштабирования решений на базе KasperskyOS», — отметила Евгения Пономарева, руководитель управления по работе с технологическими партнёрами KasperskyOS.

«Атом» — первый российский серийный электромобиль с собственной операционной системой. Разработка электромобиля ведется с учетом самых высоких российских и международных стандартов не только пассивной и активной безопасности, но и кибербезопасности. Сотрудничество с «Лабораторией Касперского» и Kraftway позволяет внедрить множество передовых решений, обеспечивающих надежную защиту всех электронных систем автомобиля. Наша цель — разработать и внедрить на российский рынок передовые технологии, которые будут представлены в платформе «Атома» и доступны для экспорта и применения другими производителями транспортных средств», — сказал директор по взаимодействию с органами государственной власти и корпоративными партнерами компании «Кама» Анатолий Кияшко.

«Kraftway — динамично развивающаяся компания, которая заинтересована в развитии новых направлений и диверсификации бизнеса, поэтому данное сотрудничество нам интересно. Kraftway является партнёром «Лаборатории Касперского» по созданию программно-аппаратных комплексов. Наколенный за многие годы опыт в разработке и производстве платформ с интегрированными средствами защиты информации позволит реализовать идеи по обеспечению кибербезопасности автомобиля «Aтом» в соответствии с передовыми мировыми тенденциями в этом направлении», — отметил Максим Шумилов, вице-президент компании «Крафтвэй Корпорэйшн Плс».

Шлюз безопасности позволяет выполнять требования международной регуляторной базы по обеспечению кибербезопасности подключенного транспорта. В частности, он соответствует правилам ООН, ставшим обязательными с июня 2024 г. для всех производимых автомобилей, продающихся на территориях стран-участников Соглашения 1958 года (о транспортных средствах), а также стандартам ISO/SAE 21434 и ISO 24089, регламентирующим меры, которые необходимо внедрить производителям. В августе 2024 г. в Китае также вышли новые требования по обеспечению кибербезопасности автомобилей.

Kaspersky Automotive Secure Gateway — это программное обеспечение для высокопроизводительных контроллеров подключенных автомобилей, совмещающее функции телематического блока и шлюза безопасности. Решение создано на базе операционной системы KasperskyOS.