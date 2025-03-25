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Автокомпонент


25.03.2025 Российский МСП-производитель поставит ЭКБ крупному машиностроительному предприятию Белоруссии 1
10.09.2024 «Лаборатория Касперского» и «Атом» выбрали технологического партнёра для массового производства электронных блоков управления автомобилями 1
19.02.2024 EKF при поддержке ФРП внедрил промышленный интернет вещей на собственном производстве электротехнической продукции 1
25.07.2019 «Автокомпонент» внедрил «КИБ серчинформ» для защиты информации 2
18.04.2008 «Автокомпонент» внедрил корпоративный портал на базе Windows SharePoint Services 3

Публикаций - 5, упоминаний - 8

Автокомпонент и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит Поволжье 6 1
EKF Electrotechnica - ЭКФ Электрорешения - ЭКФ Электротехника 39 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 598 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4959 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 419 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2175 1
InfoWatch - Инфовотч 1027 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 137 1
Microsoft Corporation 24726 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 926 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 65 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 274 1
Renault Groupe 160 1
Volkswagen Group - VW 286 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5521 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2736 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 167 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2934 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11833 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19962 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11747 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2103 1
Маркировка - Marking 1090 1
Lean Manufacturing - Бережливое производство 154 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1081 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1241 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25670 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12107 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2735 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 502 1
Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 196 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3923 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28211 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1276 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1091 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10408 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6833 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16253 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67458 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2340 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2205 1
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 483 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21473 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12186 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 458 1
Microsoft Windows Server 2003 569 1
Kaspersky OS 126 1
Kaspersky Automotive Secure Gateway - KASG 4 1
EKF Connect 16 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 273 1
Microsoft Windows 15789 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 400 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 63 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1435 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 791 1
Кучеров Дмитрий 12 1
Борисов Алексей 27 1
Парфентьев Алексей 137 1
Россия - РФ - Российская федерация 146527 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17243 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 213 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Собинский район - Собинка - Лакинск 21 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1390 1
Армения - Республика 2302 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1055 1
Казахстан - Республика 5592 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 823 1
Грузия 1247 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14183 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18861 2
Энергетика - Energy - Energetically 5163 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16508 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 702 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 932 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3465 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51781 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1607 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 847 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 268 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1225 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24420 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14664 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8868 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2436 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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