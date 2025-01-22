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EKF Connect


EKF, в рамках целевого кредита от Министерства цифрового развития РФ, разработал собственную российскую аналитическую IIoT-платформу EKF Connect Industry для дистанционного мониторинга управления промышленными объектами. Решение повысит эффективность использования энергоресурсов и технологического оборудования, обеспечивающих производственные процессы на предприятиях. Платформа EKF подойдет как для небольших производств, так и для крупных предприятий.

Совместно с другими продуктами бренда, применение EKF Connect Industry позволяет детально анализировать энергозатраты на объектах любого размера и территориального распределения, выявлять и устранять источники энергопотерь, управлять максимальной мощностью и качеством электроэнергии за счет применения дополнительных энергоэффективных решений, в том числе, устройств компенсации реактивной мощности или фильтров. Помимо снижения энергозатрат и повышения качества электроэнергии, IIoT-платформа EKF позволяет контролировать технологический процесс и режимы эксплуатации производственного оборудования, тем самым повышая его доступность и качество выпускаемой продукции.

Внедрение системы EKF Connect Industry поможет предприятию снизить затраты на электроэнергию на 10–15% в первый год с последующим ежегодным снижением на 3–5%. Тем временем экономический эффект от повышения надежности технологического оборудования и увеличения его коэффициента доступности может достигать сумм, значительно превышающих выгоды от снижения энергопотребления.


22.01.2025 Шоурум EKF в ЖК NOVA: умные технологии на базе протокола ZigBee для дома 1
05.12.2024 «Маруся» научилась управлять умными устройствами Ekf 2
09.09.2024 Умными устройствами EKF можно управлять голосом благодаря интеграции с умным домом Sber 2
19.08.2024 ООО «Электрорешения», представляющий бренд EKF, объявляет о планах трансформации в акционерное общество и привлечения частных инвесторов 2
13.08.2024 EKF расширяет возможности приложения EKF Connect Home 2
01.08.2024 Обзор умных устройств EKF: новый уровень комфорта для дома 5
22.05.2024 Умные розетки и выключатели в дизайнерской коллекции «Стокгольм» от EKF 1
16.05.2024 EKF запустил мобильное приложение умного дома EKF Connect Home на базе собственной разработки 2
23.04.2024 Стартовало бета-тестирование IIoT-платформы EKF Connect Industry 2
16.04.2024 EKF расширяет возможности умного дома 3
19.02.2024 EKF при поддержке ФРП внедрил промышленный интернет вещей на собственном производстве электротехнической продукции 1
27.12.2023 EKF выпустил бета-версию нового мобильного приложения умного дома EKF Connect Home для iOS и Android 2
05.12.2023 EKF представляет новую линейку реле для умного дома EKF Connect Wi-Fi 4
20.04.2023 EKF выпустила устройства умного дома с поддержкой протокола Zigbee 4

Публикаций - 14, упоминаний - 33

EKF Connect и организации, системы, технологии, персоны:

EKF Electrotechnica - ЭКФ Электрорешения - ЭКФ Электротехника 32 14
Telegram Group 1987 5
Yandex - Яндекс 7347 3
ESG - Enterprise Strategy Group 239 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3908 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Google LLC 11777 1
Лента - Сеть розничной торговли 2081 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 648 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1332 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Автокомпонент 4 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5437 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11635 1
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ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 1
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