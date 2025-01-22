EKF, в рамках целевого кредита от Министерства цифрового развития РФ, разработал собственную российскую аналитическую IIoT-платформу EKF Connect Industry для дистанционного мониторинга управления промышленными объектами. Решение повысит эффективность использования энергоресурсов и технологического оборудования, обеспечивающих производственные процессы на предприятиях. Платформа EKF подойдет как для небольших производств, так и для крупных предприятий.

Совместно с другими продуктами бренда, применение EKF Connect Industry позволяет детально анализировать энергозатраты на объектах любого размера и территориального распределения, выявлять и устранять источники энергопотерь, управлять максимальной мощностью и качеством электроэнергии за счет применения дополнительных энергоэффективных решений, в том числе, устройств компенсации реактивной мощности или фильтров. Помимо снижения энергозатрат и повышения качества электроэнергии, IIoT-платформа EKF позволяет контролировать технологический процесс и режимы эксплуатации производственного оборудования, тем самым повышая его доступность и качество выпускаемой продукции.

Внедрение системы EKF Connect Industry поможет предприятию снизить затраты на электроэнергию на 10–15% в первый год с последующим ежегодным снижением на 3–5%. Тем временем экономический эффект от повышения надежности технологического оборудования и увеличения его коэффициента доступности может достигать сумм, значительно превышающих выгоды от снижения энергопотребления.