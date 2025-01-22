EKF Connect
EKF, в рамках целевого кредита от Министерства цифрового развития РФ, разработал собственную российскую аналитическую IIoT-платформу EKF Connect Industry для дистанционного мониторинга управления промышленными объектами. Решение повысит эффективность использования энергоресурсов и технологического оборудования, обеспечивающих производственные процессы на предприятиях. Платформа EKF подойдет как для небольших производств, так и для крупных предприятий.
Совместно с другими продуктами бренда, применение EKF Connect Industry позволяет детально анализировать энергозатраты на объектах любого размера и территориального распределения, выявлять и устранять источники энергопотерь, управлять максимальной мощностью и качеством электроэнергии за счет применения дополнительных энергоэффективных решений, в том числе, устройств компенсации реактивной мощности или фильтров. Помимо снижения энергозатрат и повышения качества электроэнергии, IIoT-платформа EKF позволяет контролировать технологический процесс и режимы эксплуатации производственного оборудования, тем самым повышая его доступность и качество выпускаемой продукции.
Внедрение системы EKF Connect Industry поможет предприятию снизить затраты на электроэнергию на 10–15% в первый год с последующим ежегодным снижением на 3–5%. Тем временем экономический эффект от повышения надежности технологического оборудования и увеличения его коэффициента доступности может достигать сумм, значительно превышающих выгоды от снижения энергопотребления.
EKF Connect и организации, системы, технологии, персоны:
|Сергеев Артем 9 5
|Кучеров Дмитрий 12 2
|Филиппов Денис 54 1
|Колышев Виктор 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335946, в очереди разбора - 773412.
Создано именных указателей - 166263.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.