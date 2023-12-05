EKF представляет новую линейку реле для умного дома EKF Connect Wi-Fi

EKF, производитель электротехнического оборудования и разработчик специализированного ПО, представляет линейку умных реле и диммеров с возможностью управления по Wi-Fi. Устройства EKF Connect Wi-Fi помогут снизить расход электроэнергии, автоматизировать и обезопасить дом. Об этом CNews сообщили представители EKF.

Умные реле EKF Connect Wi-Fi позволят управлять освещением, розетками, электроприборами, а также шторами дистанционно, с помощью мобильного приложения EKF Connect для iOS и Android. С приложением EKF Connect возможно устанавливать расписание включения и выключения, создавать сценарии для взаимодействия с несколькими устройствами в одно касание и с помощью голосовой команды.

Умные реле работают со всеми устройствами умного дома внутри системы EKF Connect. Для использования подойдет домашняя Wi-Fi сеть 2,4 ГГц.

EKF представляет новую линейку реле для умного дома EKF Connect Wi-Fi

Полный список устройств: умное реле 10А EKF Connect Wi-Fi, умное реле 16А PRO EKF Connect Wi-Fi, умное реле в подрозетник 1-канальное EKF Connect Wi-Fi, умное реле в подрозетник 2-канальное EKF Connect Wi-Fi, умное реле для штор в подрозетник EKF Connect Wi-Fi, умный диммер в подрозетник 1-канальный EKF Connect Wi-Fi, умный диммер в подрозетник 2-канальный EKF Connect Wi-Fi.

На все устройства действует гарантия три года. Новинки уже доступны на EKF Market.

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ООО «Электрорешения» является производителем электротехнического оборудования и разработчиком специализированного ПО под товарным знаком EKF. Приоритетное направление работы компании – разработка комплексных энергоэффективных решений для промышленных предприятий, проектирования и строительства энергетических, гражданских и инфраструктурных объектов.

В актив EKF входят две производственные площадки во Владимирской области, семь логистических центров, а также собственное R&D и испытательная лаборатория. Общая численность сотрудников составляет более 1800 человек. Партнерская сеть компании насчитывает 250 авторизованных дистрибьюторов и 6000 субдилеров в России и СНГ. Продукция EKF продается более чем в 20 странах мира, включая Казахстан, Грузию, Армению, Китай, ОАЭ.