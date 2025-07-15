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EKF Connect Building – интеллектуальное управление зданиями нового поколения

Компания «Электрорешения», официальный представитель EKF в России, представляет комплексное решение для цифровизации жилых и коммерческих объектов – EKF Connect Building. Система предназначена для многоквартирных домов, гостиниц, торговых и бизнес-центров и объединяет возможности облачных платформ EKF Connect Home и EKF Connect Industry. Об этом CNews сообщили представители компании «Электрорешения».

EKF Connect Building автоматизирует управление инженерными системами зданий, помогая собственникам повысить комфорт, а управляющим компаниям – оптимизировать обслуживание. Решение обеспечивает непрерывный мониторинг рабочих параметров, что позволяет своевременно проводить профилактику и предотвращать аварийные ситуации.

Ключевые особенности

Искусственный интеллект – анализирует данные в реальном времени, выявляя тенденции для повышения энергоэффективности и снижения эксплуатационных затрат.

Облачная архитектура дает возможность централизованно управлять распределенными объектами с любого устройства.

BPM-проект года создан на платформе Digital Q.BPM от «Диасофт»
цифровизация

Гибкость и масштабируемость – систему можно адаптировать под любые потребности, добавляя новые узлы и инженерные системы без остановки работы.

Удаленные обновления сокращают простои и минимизируют затраты на обслуживание.

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