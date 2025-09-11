Разделы

Компания «Электрорешения» создала умное решение для поддержания влажности на складе

Текстильная продукция очень чувствительна к климату. Правильные температура и относительная влажность помогают сохранить прочность волокон, снизить электростатическое напряжение и избежать перебоев в работе оборудования. Продукция бренда EKF, представленного в России компанией «Электрорешения», позволяет поддерживать климат в автоматическом режиме и осуществлять удаленный контроль. Решение на базе умных устройств бренда внедрено для модернизации системы управления вытяжной вентиляции для поддержания климата на складе текстильного сырья.

Мониторинг температуры и влажности ведется умными датчиками. Информация подается на умное реле, которое управляет контакторами. Устанавливать параметры системы и следить за настройками можно через приложение EKF Connect Home.

Помимо вентиляции, на складе обновлена автоматика защиты линий освещения. Для защиты от перегрузок, короткого замыкания и перекоса фаз использованы обновленные автоматы АПД-32. Они имеют повышенную надежность и полностью соответствуют международному стандарту ГОСТ IEC 60947-1, что подтверждает их безопасность и эффективность в промышленных условиях. Также в щит установлено модульное оборудование обновленной линейки Proxima и новое реле напряжения и тока MRVA-3-63.

