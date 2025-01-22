Шоурум EKF в ЖК NOVA: умные технологии на базе протокола ZigBee для дома

Компания «Электрорешения», официальный представитель бренда EKF в России, запустила первый шоурум умного дома на оборудовании EKF в новом проекте NOVA из линейки Samolet Select от группы «Самолет». Посетители смогут увидеть и оценить работу систем управления освещением, розетками, шторами, теплым полом, а также датчиков температуры и влажности, открытия/закрытия входной двери. Об этом CNews сообщили представители EKF.

Шоурум стал первым примером реализации решений для умного дома от EKF в жилом комплексе премиум-класса группы «Самолет».

Системы управления позволят владельцам умных квартир удаленно контролировать освещение во всех помещениях, включая подсветку зеркал, управлять розетками, шторами, а также регулировать температуру теплого пола. Умный датчик открытия обеспечит безопасность и отправит уведомления на смартфон при открытии входной двери. Датчики температуры и влажности будут следить за климатическими условиями в квартире, уведомляя пользователя о критических значениях.

Все устройства объединены в единую систему, работающую на протоколе ZigBee, который обеспечивает стабильную связь с каждым умным устройством в квартире, даже в условиях сложных планировок, включая двухуровневые квартиры с большим количеством межкомнатных перегородок. Данный протокол позволяет эффективно работать на площадях до 200-300 кв. м, в зависимости от конфигурации системы и уникальных параметров квартир.

Управлять умными устройствами жители смогут с помощью мобильного приложения EKF Connect Home из любой точки мира, а также с помощью виртуального ассистента «Алиса» от «Яндекса».