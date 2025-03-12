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EKF Zigbee-датчики
|12.03.2025
|Новые Zigbee реле для умного дома от бренда EKF 2
|16.04.2024
|EKF расширяет возможности умного дома 1
EKF Zigbee-датчики и организации, системы, технологии, персоны:
|IEEE 802.15.4 - ZigBee - Спецификация сетевых протоколов 164 2
|DIN-рейка - обобщённое название металлического профиля в электротехнике 87 1
|Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12613 1
|Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11290 1
|Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2202 1
|Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1787 1
|Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4327 1
|Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8666 1
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