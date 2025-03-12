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EKF Zigbee-датчики


12.03.2025 Новые Zigbee реле для умного дома от бренда EKF 2
16.04.2024 EKF расширяет возможности умного дома 1

Публикаций - 2, упоминаний - 3

EKF Zigbee-датчики и организации, системы, технологии, персоны:

EKF Electrotechnica - ЭКФ Электрорешения - ЭКФ Электротехника 37 2
Yandex - Яндекс 7492 1
IEEE 802.15.4 - ZigBee - Спецификация сетевых протоколов 164 2
DIN-рейка - обобщённое название металлического профиля в электротехнике 87 1
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8666 1
EKF Connect 16 2
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5857 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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