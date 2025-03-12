Новые Zigbee реле для умного дома от бренда EKF

Линейка устройств Zigbee от компании «Электрорешения», официального представителя бренда EKF в России, пополнилась новыми реле. Они не требуют отдельного подключения к Wi-Fi и работают в связке с Zigbee хабом EKF Connect. Об этом CNews сообщили представители EKF.

Устройства представлены с нейтралью и без нее, поэтому стабильно работают независимо от схемы подключения нагрузки в доме. Благодаря уменьшенным габаритам и наличию крепления для DIN-рейки, по сравнению с Wi-Fi линейкой, реле можно устанавливать не только в подрозетник, но и на DIN-рейку.

– Умное реле в подрозетник одноканальное Zigbee EKF Connect Select PRO предназначено для управления выключателями освещения и другими электрическими приборами с силой тока до 16 А.

– Умное реле в подрозетник одноканальное с нейтралью Zigbee EKF Connect Select подходит также для управления выключателями освещения.

– Умное реле в подрозетник двухканальное с нейтралью Zigbee EKF Connect Select позволяет управлять сразу двумя устройствами-потребителями.

– Умное реле в подрозетник одноканальное без нейтрали Zigbee EKF Connect Select подходит для старых электросетей без необходимости прокладки дополнительного провода.

– Умное реле в подрозетник двуханальное без нейтрали Zigbee EKF Connect Select – это двухканальная версия, также подходит для старых электросетей.

– Умное реле для штор в подрозетник одноканальное Zigbee EKF Connect Select является специальным решением для автоматического управления приводом штор, ролеттами и жалюзи.

Все реле поддерживают интеграцию через приложение EKF Connect Home и позволяют управлять устройствами с помощью голосовых команд популярных виртуальных ассистентов, таких как Алиса и Салют.

С помощью реле можно создавать различные сценарии включения и выключения света, настраивать работу электроприборов и др. Например, реле для штор помогут настроить автоматическое открытие и закрытие в заданное время или по расписанию, соответствующему времени рассвета и заката.

Устройства можно объединить с беспроводной линейкой розеток и выключателей «Стокгольм» без необходимости дополнительной проводки.