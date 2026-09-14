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DIN rail DIN-рейка обобщённое название металлического профиля в электротехнике

DIN rail - DIN-рейка - обобщённое название металлического профиля в электротехнике

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


14.09.2026 Getmobit запускает производство кастомизируемых российских блоков питания для продукции из реестра РЭП 3
01.09.2026 UserGate представила платформу uNGFW X10 для бесперебойной работы промышленности в экстремальных условиях 1
27.07.2026 T-FLEX CAD 18 получил нативную поддержку «Ред ОС» 1
20.07.2026 Новый российский промышленный управляемый коммутатор L3 «Симанитрон» SWMGR-84XG-MD для объектов энергетики и транспортной автоматизации 1
07.07.2026 Systeme Electric: автоматические выключатели на токи 1-4 А – новинка в линейке модульного оборудования City9 Set 2
06.07.2026 Решение НИИЭТ внедрено в контроллер зарядных станций Pandora EV UCCS 2
15.06.2026 PLM-решение «Аскон» 24: композиты, логистическая поддержка и рост производительности 1
11.06.2026 Компания D-Link расширяет линейку промышленных коммутаторов 1
18.05.2026 Датчик Steplife EMG для протезов верхних конечностей прошел 12+ часов тестирования под водой 1
13.04.2026 Ассортимент компактных модулей расширения SM172E от российской компании «Систэм Электрик» пополнили модели SM172EDM2800 3
20.03.2026 POC-600 от Neousys («Неосис»): новинка в каталоге Corson 1
17.03.2026 «СиСофт Девелопмент» объявила о старте программы «Выбери свой Model Studio CS» 1
14.01.2026 Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые 1
04.12.2025 В России налажено серийное производство шредера для уничтожения документов уровня «Совершенно секретно» 1
11.11.2025 Компания «Электрорешения» разработала решение для комплектной трансформаторной подстанции 2
13.10.2025 Линейка модульного оборудования EKF Proxima пополнилась АВДТ 3P+N 1
13.10.2025 Программируемые логические контроллеры SystemePLC S172 «Систэм Электрик» доступны клиентам «АРМО-Системы» 1
08.10.2025 Новая категория в ассортименте Filum – серверные шкафы Data Centre 1
08.09.2025 InfoDiode Smart light: новая компактная модель InfoDiode для защиты данных 1
02.09.2025 «Систэм Электрик» представила компактные модули расширения HM0004A для контроллеров серии SystemeHD 1
04.08.2025 Systeme Electric расширила ассортимент модульного оборудования City9 Set селективными ВДТ 1
03.07.2025 ZigBee-реле от бренда EKF совместимы с приводами для управления шторами известных производителей 1
14.05.2025 Новая флагманская серия модульного оборудования Systeme9 от российской компании «Систэм Электрик» с двойной сертификацией по промышленному и бытовому стандартам 1
29.04.2025 Локализация производства промышленного коммуникационного оборудования Kyland в России 1
11.04.2025 Новый канал передачи данных для счетчиков электроэнергии SKAT c помощью GPRS-модема MT900-2GD 1
12.03.2025 Новые Zigbee реле для умного дома от бренда EKF 2
31.01.2025 KMDA-3303/3305: cпециализированные ПК для интеллектуальных задач в каталоге Corson 1
28.01.2025 Бренд EKF расширяет ассортимент программируемыми реле Pro-Relay 1
23.01.2025 Умные устройства Box доступны в России 1
25.11.2024 «Систэм Электрик» расширила серию модульных продуктов для автоматики City9 Set 1
24.10.2024 Energon представляет новый импульсный источник питания Smartwatt PSE 1
01.08.2024 Обзор умных устройств EKF: новый уровень комфорта для дома 2
26.06.2024 «Систэм Электрик» объявляет о старте продаж выключателей-разъединителей SystemePact SD в новом компактном типоразмере 2
15.04.2024 «Систэм Электрик» анонсировала запуск флагманской линейки модульных устройств Systeme9 1
14.03.2024 Powercom выпустил источники бесперебойного питания DRU второго поколения 1
06.03.2024 Владельцы КИИ строят инфраструктуру на компьютерах и программных продуктах АО «ИВК»: итоги 2023 года 1
28.02.2024 Dekraft представила новые импульсные источники питания 1
09.11.2023 Новый российский параметрический контроллер АТБ-2100 1
15.08.2022 АМТ-ГРУП завершила сертификацию решения для защиты КИИ и АСУ ТП 1
02.03.2022 Chi-Fi — новая надежда экономных аудиофилов? 1

Публикаций - 147, упоминаний - 172

DIN rail и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1844 14
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 10
EKF Electrotechnica - ЭКФ Электрорешения - ЭКФ Электротехника 74 8
JVC Kenwood 422 8
АРМО ГК - АРМО-Системы 379 8
Prology 72 7
Microsoft Corporation 25837 7
Intel Corporation 12855 7
Phoenix Contact - Феникс Контакт 52 5
АРМО ГК 188 5
Sony 6754 5
AMT Group - АМТ-Груп 367 5
Box inc - box.com - box.net 376 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3470 4
D-Link - Д-Линк Трейд 395 4
Moxa - Моха 34 4
Schneider Electric 615 3
Рексофт - Reksoft 491 3
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 483 3
Eastman Kodak - Кодак 509 2
Allied Telesis - Allied Telesyn - Аллайд Телесис Интернешнл Б.В. - Аллайд Телесис Австрия ГмбХ 154 2
Proxima 57 2
ИКОС - Индустриальные компьютерные системы 53 2
JUNG 18 2
АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 43 2
Siemens AG - Siemens Group 2675 2
Netcom 53 2
Delta Controls - Дельта Контролс 12 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Dēkraft - DEKraft 29 2
AlgoSec 8 2
Corson Technologies - Корсон Технолоджис 17 2
Tufin 9 2
Samsung Electronics 11115 2
Dell EMC 5204 2
Lenovo Group 2472 2
Apple Inc 13245 2
Dell Technologies - Dell Computer 2223 2
Fujitsu 2109 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 332 2
Diasoft - Диасофт 1168 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1950 3
Assist - Ассист 219 3
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация - ОВК ТСЗ Титран-Экспресс - Тихвинский Сборочный завод - ОВК ТихвинХимМаш - ОВК ТихвинСпецМаш - ОВК НПЦ Пружина - ОВК ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 40 3
Россети Ленэнерго 1699 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 501 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1952 2
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 143 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 480 1
Perla Penna 6 1
Родник 91 1
Геометрия НПО 168 1
Daikin Industries 64 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 287 1
SGCC - State Grid Corporation of China - Государственная электросетевая корпорация Китая - Государственная электроэнергетическая корпорация Китая 12 1
EY - Эрнст энд Янг 81 1
Агава КБ - Конструкторское бюро 1 1
Русский Стиль 45 1
ВАНКБ - Всемирная академия наук комплексной безопасности 9 1
Первый Ключ Центр выпуска ЭЦП - Удостоверяющий центр 9 1
TÜV Thüringen - ТЮФ Тюринген 4 1
ОЭЗ Дубна ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа Дубна 17 1
Росатом - ТВЭЛ - КМЗ - Ковровский механический завод 3 1
Ottobock SE & Co. KGaA - Otto Bock 9 1
РЖД - Российские железные дороги 2105 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 1
BMW Group 483 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Альфа-Банк 1985 1
Hyundai Motor Company 439 1
Tesla Motors 468 1
UPS 217 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Volkswagen Group - VW 309 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 1
Ford 436 1
Bentley Motors 75 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 373 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5779 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3986 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3212 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5992 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1086 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13999 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6655 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5459 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 692 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1064 2
Правительство Швеции - Государственный совет Короля - органы государственной власти 40 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 214 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3343 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5731 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 768 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 592 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1902 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4972 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1420 1
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Союз СБ Урала - Союз руководителей служб безопасности Урала 3 1
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EKF Connect 21 3
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Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 100 2
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure - Cisco ACI Multi-POD 56 2
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Смирнов Павел 48 1
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Панин Александр 10 1
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Дубинин Михаил 2 1
Павлов Артем 6 1
Прямов Кирилл 23 1
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Остроухова Наталья 4 1
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Италия - Итальянская Республика 4516 8
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19673 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14839 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5510 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 2
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Испания - Королевство 3843 2
Швеция - Стокгольм 410 2
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Казахстан - Республика 6086 1
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Южная Корея - Республика 7080 1
Азия - Азиатский регион 5943 1
Япония 13835 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3151 1
Швеция - Королевство 3792 1
Польша - Республика 2035 1
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Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4513 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3360 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1378 1
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1939 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 691 1
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Бразилия - Федеративная Республика 2529 1
Китай - Тайвань 4280 1
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21885 26
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58175 16
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4712 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27511 11
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