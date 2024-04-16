EKF расширяет возможности умного дома

В бета-версии приложения умного дома EKF Connect Home появился навык для виртуального ассистента «Алиса». Теперь управлять умными розетками, лампами, удлинителями и светильниками от EKF можно не только через приложение, но и с помощью «Алисы». Также у «Алисы» можно спросить о статусе датчиков. Например, при наличии датчиков температуры и влажности, виртуальный помощник подскажет температуру в помещении. С «Алисой» работает вся линейка Zigbee-датчиков EKF: протечки, движения, дыма, газа, открытия, температуры и влажности. Об этом CNews сообщили представители EKF.

Чтобы настроить синхронизацию умных устройств EKF с «Алисой», необходимо добавить новое устройство в приложение EKF Connect Home, а затем синхронизировать приложения EKF Connect Home Beta и «Умным дом с Алисой». После этого устройства, добавленные в EKF Connect Home, будут работать с виртуальном помощником.

Большинство датчиков EKF с протоколом Zigbee могут работать с «Алисой» не только через Zigbee хаб EKF и приложение EKF Connect Home, но и напрямую с хабами «Яндекса». В этом случае устройства нужно подключить непосредственно в приложении «Умный дом с Алисой».

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EKF Connect Home ‒ собственная разработка экспертов EKF, которая входит в экосистему программных продуктов EKF Connect. Мобильное приложение умного дома EKF Connect Home объединяет различные умные устройства EKF, установленные как в квартире, так и в щитке. Скачать приложение можно бесплатно в App Store или Google Play.

ООО «Электрорешения» является производителем электротехнического оборудования и разработчиком специализированного ПО под товарным знаком EKF. Приоритетное направление работы компании – разработка комплексных энергоэффективных решений для промышленных предприятий, проектирования и строительства энергетических, гражданских и инфраструктурных объектов. В актив EKF входят две производственные площадки во Владимирской области, семь логистических центров, а также собственное R&D и испытательная лаборатория, оснащенная новейшим оборудованием. Общая численность сотрудников составляет более 1800 человек. Партнерская сеть компании насчитывает 250 авторизованных дистрибьюторов и 6000 субдилеров в России и СНГ. Продукция EKF продается более чем в 20 странах мира, включая Казахстан, Грузию, Армению, Китай, ОАЭ.