Энергомониторинг нового поколения: облачная платформа EKF Connect Industry внедрена на производстве безалкогольных напитков

Облачная платформа EKF Connect Industry перешла в промышленную эксплуатацию в конце прошлого года и уже успела зарекомендовать себя в качестве продукта, способного обеспечить надежный мониторинг качества электроэнергии крупной производственной площадки. Об этом CNews сообщили представители EKF.

Компания «Электрорешения», представляющая бренд EKF в России, совместно со службой главного энергетика разработали и внедрили EKF Connect Industry на предприятии крупного производителя безалкогольных напитков, поставщика сетевых ритейлеров федерального уровня.

Перед главным энергетиком стояла задача оптимизировать и повысить надежность системы энергоснабжения, чтобы обеспечить непрерывный процесс производства в условиях увеличения объемов. Поскольку наращивание производственных мощностей и совершенствование технологических процессов требуют самых современных и инновационных технологий, специалисты «Электрорешения» предложили применить программные модули мониторинга и энергоменеджмента облачной IIoT-платформы.

Результаты полностью соответствовали запросу: оптимизирована система управления нагрузками, повышена устойчивость энергоснабжения и обеспечен наглядный мониторинг условий эксплуатации.