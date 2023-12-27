EKF выпустил бета-версию нового мобильного приложения умного дома EKF Connect Home для iOS и Android

EKF, производитель электротехнического оборудования и разработчик специализированного ПО, анонсировал бета-версию мобильного приложения умного дома EKF Connect Home для iOS и Android. Новое приложение объединит все устройства умного дома от EKF и контроллеры ePRO24 Home в едином интерфейсе. Об этом CNews сообщили представители EKF.

Теперь умными контроллерами ePRO 24 Home можно управлять, как и другими устройствами умного дома. Расположение серверов приложения на мощностях Yandex Cloud улучшает надёжность и время отклика при управлении контроллерами ePRO24 Home.

Приложение EKF Connect Home повышает безопасность и комфорт жизни: в случае срабатывания датчиков и обнаружения камерами движения пользователи смогут получать уведомления через бота в Telegram.

Пользователи нового приложения EKF Connect Home получат созданный с нуля красивый и удобный интерфейс. В полностью переработанном интерфейсе приложения более точный погодный виджет, подтягивающий данные из «Яндекс Погоды».

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Бета-версия приложения уже поддерживает основные типы умных устройств: лампы, светильники, светодиодные ленты, розетки и удлинители, камеры, zigbee-хаб, датчики и сирену, контроллеры ePRO24 Home.

«EKF всегда учитывает фидбэк от пользователей продуктов бренда. Мы выпустили бета-версию, чтобы получить обратную связь от партнёров и заинтересованных людей в ходе тестирования приложения на различных мобильных устройствах, в разных сценариях использования. Позже мы также добавим в приложение поддержку устройств, таких как умные пульты, терморегуляторы, базовые контроллеры ePRO24 и новинок бренда. О выпуске финальной версии нового приложения и о том, какие еще функции будут добавлены, мы расскажем после завершения этапа бета-тестирования. Кстати, поддержка существующего приложение EKF Connect также сохраняется», — сказал Артем Сергеев, директор бизнес-юнита «Новые бизнесы EKF».