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EKF выпустила устройства умного дома с поддержкой протокола Zigbee

EKF анонсировала линейку из 10 устройств для умного дома, которая включает умные датчики и умную сирену EKF Connect. Все устройства поддерживают протокол Zigbee.

ZigBee — это сетевой протокол, позволяющий построить ячеистую сеть, усиливающую сигнал с помощью устройств, подключённых напрямую в розетку. Протокол характеризуется крайне низким энергопотреблением.

Полный список устройств: умный хаб EKF Connect; умная сирена Zigbee EKF Connect; умный датчик 4 в 1 Zigbee EKF Connect; умный датчик газа Zigbee EKF Connect; умный датчик движения Zigbee EKF Connect; умный датчик дыма Zigbee EKF Connect; умный датчик открытия Zigbee EKF Connect; умный датчик протечки Zigbee EKF Connect; умный датчик температуры и влажности Zigbee EKF Connect; умный датчик температуры и влажности с экраном Zigbee EKF Connect.

Для подключения устройств необходим специальный Zigbee-хаб EKF Connect. Устройства продолжат выполнять сценарии автоматизации даже при потере сигнала Wi-Fi.

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Тип соединения датчиков – беспроводной. Для подключения нет необходимости закладывать датчики в проект на стадии ремонта. Всё, что понадобится, – хаб, датчики и приложение EKF Connect. После установки приложения пользователь сможет получать на смартфон push-уведомления о срабатывании датчиков.

Создавать сценарии использования можно с любыми умными устройствами EKF Connect и под любые запросы.

Умные датчики реагируют на открытие, позволяют контролировать микроклимат внутри помещения, улавливать присутствие дыма и газа, моментально уведомить о возникшей протечке в помещении.

Устройства помогут снизить расход электроэнергии, автоматизировать и обезопасить дом, предприятие, складское помещение.

Потенциальные заказчики: розница, жилищное строительство, коммерческие помещения.

В продаже с мая 2023 г. на Ozon, Wildberries, у партнёров компании.

Дмитрий Кучеров, директор департамента управления бизнесом EKF, сказал: «Возможности умного дома расширяются, пользователь становится в хорошем смысле «искушённым». В этом году количество пользователей системы умный дом EKF достигло 45 тыс. В III квартале EKF выпустит линейку Wi-Fi-реле и диммеров, которые позволят обычные электроприборы сделать умными, и это число снова увеличится».

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