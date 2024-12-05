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«Маруся» научилась управлять умными устройствами Ekf

EKF объявляет о поддержке умных устройств бренда «Марусей», голосовым помощником от VK. Чтобы управлять ими через голосового помощника, нужно подключить устройства к новому приложению EKF Connect Home и добавить в приложение «Умный дом с Марусей». Об этом CNews сообщили представители EKF.

Помимо уже привычных характеристик устройств, в приложении отображаются показатели напряжения, силы тока и мощности. Эта опция актуальна для умных реле, розеток и удлинителей EKF с функцией измерения энергопотребления. Управлять устройствами умного дома с протоколом Zigbee можно с помощью @VK Капсулы Про@ с встроенным Zigbee-хабом или в приложении EKF Connect Home.

Сейчас среди устройств EKF Connect Home с поддержкой протокола Zigbee датчики дыма и газа, температуры и влажности, протечки воды и открытия дверей, умный датчик движения, а также умные розетки и выключатели линейки «Стокгольм». Скачать приложение можно бесплатно в App Store или Google Play.

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Артем Сергеев, директор бизнес-юнита «Новые бизнесы» ООО «Электрорешения», представитель бренда EKF в России: «Мы внедряем в свои устройства поддержку протокола Zigbee, одного из самых популярных стандартов беспроводной связи для умного дома, что обеспечивает совместимость с широким спектром устройств и позволяет строить гибкую и масштабируемую экосистему. Интеграцией EKF Connect Home с «Марусей» мы укрепляем позиции бренда на российском рынке умных устройств, чтобы предлагать пользователям надежные и удобные решения для автоматизации дома».

«Рады сообщить, что совместная работа по интеграции умных устройств EKF и «Маруси» завершена — теперь пользователям будет еще удобнее управлять любимыми девайсами умного дома. Мы непрерывно работаем над расширением списка партнеров для комфортного использования вашего домашнего пространства», – сказал Виктор Колышев, продуктовый руководитель умной колонки в VK.

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