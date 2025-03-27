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Колышев Виктор


27.03.2025 Умные колонки «VK Капсула» теперь могут воспроизводить звук из «VK Видео» 1
05.12.2024 «Маруся» научилась управлять умными устройствами Ekf 1
10.11.2023 Умные колонки VK теперь можно использовать как радионяню 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Колышев Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4028 2
EKF Electrotechnica - ЭКФ Электрорешения - ЭКФ Электротехника 39 1
IEEE 802.15.4 - ZigBee - Спецификация сетевых протоколов 164 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1794 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3045 1
БТиЭ - Защита от протечек воды - системы контроля протечек воды 164 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31267 1
Google Android устройства-девайсы 734 1
Радионяня - Видеоняня 27 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9425 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24431 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 176 3
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 53 2
Google Play - Google Store - Android Market 3321 1
EKF Connect 16 1
Apple - App Store 2913 1
Apple iOS 7891 1
Россия - РФ - Российская федерация 146658 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349590, в очереди разбора - 762004.
Создано именных указателей - 171813.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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