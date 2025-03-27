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Колышев Виктор
|27.03.2025
|Умные колонки «VK Капсула» теперь могут воспроизводить звук из «VK Видео» 1
|05.12.2024
|«Маруся» научилась управлять умными устройствами Ekf 1
|10.11.2023
|Умные колонки VK теперь можно использовать как радионяню 1
Колышев Виктор и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4028 2
|EKF Electrotechnica - ЭКФ Электрорешения - ЭКФ Электротехника 39 1
|VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 176 3
|VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 53 2
|Google Play - Google Store - Android Market 3321 1
|EKF Connect 16 1
|Apple - App Store 2913 1
|Apple iOS 7891 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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