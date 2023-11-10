Умные колонки VK теперь можно использовать как радионяню

В «VK капсуле» и «VK капсуле мини» появился режим радионяни. Чтобы услышать, что происходит в комнате ребенка, достаточно спросить об этом «Марусю» или активировать режим радионяни в настройках приложения. Об этом CNews сообщили представители VK.

Теперь родители смогут заниматься своими делами без опасений, что пропустят пробуждение ребенка — и даже наблюдать за сном малыша, находясь вне дома. Чтобы «VK капсула» или «VK капсула мини» превратилась в радионяню, достаточно в диалоге с «Марусей» написать или сказать: «Как дела у ребенка?». Также включить опцию можно в настройках приложения. Для этого нужно выбрать колонку, если их несколько, и сделать активным пункт «Радионяня». После этого смартфон позвонит на колонку, а она автоматически примет вызов.

С колонкой в режиме радионяни родители будут слышать все, что происходит рядом с устройством, и точно не пропустят момент, когда ребенок плачет либо зовет маму или папу. При этом его не побеспокоят никакие посторонние звуки, поскольку на смартфоне микрофон по умолчанию выключен.

Включать новую опцию можно не только находясь в одном доме с ребенком, но и из любого другого места, где есть доступ в интернет. Это актуально, например, когда ребенок остался с няней или бабушкой, а родители хотят убедиться, что у него все в порядке.

«Мы знаем, что умными колонками VK активно пользуются дети, и рады помогать родителям заботиться о них. Теперь с помощью одного сообщения, голосовой команды или пары кликов можно слушать, что происходит в детской. А мамы и папы во время дневного сна или самостоятельных игр ребенка могут заниматься своими делами, не теряя при этом контроля над ситуацией», — сказал Виктор Колышев, продуктовый лидер умной колонки «VK капсула».

Функция радионяни на умных колонках «VK капсула» и «VK капсула мини» доступна пользователям Android-устройств. В будущем она появится и в приложении «Маруси» для iOS.