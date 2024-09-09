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Умными устройствами EKF можно управлять голосом благодаря интеграции с умным домом Sber

Бренд EKF объявляет о партнерстве со SberDevices. Благодаря интеграции с умным домом Sber, владельцы умных устройств EKF смогут управлять ими голосом – при помощи виртуального ассистента «Салют» в одноименном приложении либо в веб-приложении, на умных колонках и других умных устройствах Sber. Об этом CNews сообщили представители EKF.

Для реализации этой возможности необходимо подключить устройства к новому приложению EKF Connect Home, а также к платформе умного дома Sber через приложение «Салют». Затем пользователи смогут управлять устройствами голосовыми командами виртуальному ассистенту «Салют». Также теперь в приложении Салют отображаются показатели напряжения, силы тока и мощности. Эта опция актуальна для розеток и удлинителей EKF с функцией измерения энергопотребления.

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EKF
Умными устройствами EKF можно управлять голосом благодаря интеграции с умным домом Sber

Денис Филиппов, CEO SberDevices: «Интеграция SberDevices и EKF обеспечивает пользователям более нативный и комфортный опыт взаимодействия с продуктами обеих компаний и укрепляет рыночные позиции как нашей платформы умного дома Sber, так и партнерского бренда. В расширении списка совместимых с нашей платформой устройств мы видим одно из приоритетных направлений своего развития. Полностью российское технологическое решение для умного дома с собственной линейкой устройств и внушительным перечнем брендов-партнеров обладает огромным потенциалом для внедрения и роста. Наша цель — максимально реализовать этот потенциал».

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postgrespro

Артем Сергеев, руководитель бизнес-юнита «Новые бизнесы», бренд EKF: «EKF продолжает совершенствовать свои IoT продукты, предлагая пользователям больше опций, удобное и нативное использование, понятный и простой интерфейс. Новое партнерство со SberDevices позволяет расширить горизонты для EKF Connect Home, а также будет способствовать дальнейшему укреплению позиций EKF на рынке умных устройств».

Категории устройств, которые поддерживают голосовое управление с помощью виртуального ассистента «Салют» в умных колонках и других устройствах Sber: умные лампы и светильники, светодиодные ленты, реле, терморегуляторы, розетки и удлинители, датчики, а также умные электроустановочные изделия серии «Стокгольм».

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