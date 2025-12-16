Разделы

Техника
|

Цены на морально устаревшие жесткие диски резко пошли вверх. Найден китайский след

Жесткие диски стали стремительно дорожать во всем мире, наряду с оперативной памятью и SSD. Но, в отличие от последних, бум нейросетей на стоимость HDD влияет лишь частично. Другая часть вины лежит на Китае, где сейчас резкий рост производства компьютеров – в этой стране не доверяют SSD и предпочитают использовать винчестеры. Жесткие диски считаются морально устаревшим форматом компьютерных накопителей – они уступают SSD по всем, кроме цены за гигабайт.

HDD как признак достатка

Цены на жесткие диски устремились вверх по всему миру. Как пишет Tom’s Hardware, их стоимость растет, в том числе, на почве быстрого развития индустрии искусственного интеллекта, которая «пылесосит» все ключевые компоненты компьютеров и мобильных устройств. В частности, из-за нейросетей до невероятных высот выросли цены на оперативную память и SSD, и из-за них они теперь в дефиците.

Но есть еще одна, не менее важная причина удорожания HDD на мировом рынке. Это Китай. Сейчас КНР очень резво наращивает производство компьютеров, а без накопителя они работать не будут. Страна отдает предпочтение именно HDD, не доверяя SSD по части долгосрочного хранения данных.

Жесткие диски считаются устаревшим форматом накопителей. Они в десятки раз медленнее современных SSD, их надежность благодаря наличию механических компонентов оставляет желать лучшего, они шумят во время работы. Единственное их временное преимущество – они стоят дешевле SSD в пересчете на 1 ГБ дискового пространства.

Два года спокойствия

Как пишет Tom’s Hardware, на глобальном рынке HDD было относительное затишье в плане колебания контрактных и, следовательно, розничных цен. Жесткие диски в большинстве стран не дешевели и не дорожали – лишь в некоторых из них цены росли из-за нестабильного курса местной валюты.

high-angle-hard-drive-with-blue-light_700.jpg

FreePik
Жесткие диски - это что-то их 1990-х и 2000-х. Но теперь даже они в цене

Однако теперь все изменилось. Согласно отчету Digitimes Asia, контрактные цены на HDD подскочили примерно на 4% в по итогам IV квартала 2025 г (1 октября – 31 декабря) квартал к кварталу. Это самый резкий рост за последние восемь кварталов, отмечают авторы исследования, и поставщики ожидают, что в обозримой перспективе темпы роста цен сохранятся.

Китай, спасибо

В отчете Digitimes Asia выделено два ключевых фактора, определяющих повышенный спрос на жесткие диски и толкающие цены на них к росту, помимо нейросетевого бума. Первый – это внезапный всплеск спроса на жесткие диски на китайском рынке ПК, обусловленный государственной политикой закупок, отдающей предпочтение процессорам и операционным системам отечественного производства. Этот сдвиг в политике ускорил местное производство ПК и, что неожиданно, также способствовал распространению жестких дисков.

Евгений Пудовкин, «Спикател»: Наибольший спрос на SOC наблюдается в формате co-managed
безопасность

В значительной степени это объясняется отсутствием доверия китайских властей к твердотельным накопителям. Источники, цитируемые в отчете Digitimes Asia, указывают на опасения по поводу долговременного хранения данных в SSD-накопителях, критически важные компоненты которых основаны на флэш-памяти NAND, уязвимой к «порче битов» со временем хранения. CNews писал, что если SSD годами лежат без подключения питания, данные могут повредиться или исчезнуть вовсе в отличие от HDD.

В результате возобновился спрос на жесткие диски для определенных сценариев использования, что обратило вспять то, что долгое время казалось неизбежным переходом к твердотельным накопителям.

Без США тоже не обошлось

Вторая основная причина роста спроса на HDD, по мнению авторов отчета – это американские центры обработки данных. В этом сегменте спрос на высокопроизводительные жесткие диски продолжает расти.

Несмотря на многолетние прогнозы о том, что флэш-память полностью вытеснит жесткие диски, операторы гипермасштабных центров обработки данных по-прежнему в значительной степени полагаются на жесткие диски для хранения больших объемов данных, резервного копирования и холодных или теплых уровней данных. По мере масштабирования рабочих нагрузок ИИ увеличивается и объем генерируемых, хранимых и перемещаемых данных, большая часть которых в конечном итоге оказывается на больших, относительно недорогих жестких дисках.

И снова дефицит

По информации аналитической компании TrendForce, все существующие сейчас производители жестких дисков работают на полную мощность, но даже нынешних объемов производства, по сути, максимальных, не хватает, чтобы удовлетворить спрос со стороны поставщиков облачных услуг. Цены на жесткие диски в IV квартале 2025 г. выросли примерно на 4% по сравнению с III кварталом 2025 г. (1 июля – 30 сентября).

Напомним, что в мире осталось фактически всего три производителя жестких дисков – остальные или ушли с рынка, или были поглощены более крупными игроками. Весь глобальный объем поставок HDD обеспечивают японская компания Toshiba и американские Seagate и Western Digital.

Затронет всех

Несмотря на то, что в потребительском сегменте HDD почти полностью уступили место SSD, в некоторых ПК и ноутбуках они все еще встречаются. В них они используются в качестве дополнительного хранения файлов, от которого не требуется высокая скорость работы.

Рост цен на винчестеры, по мнению экспертов Tom’s Hardware, лишь на первый взгляд кажется нишевой проблемой для поставщиков и покупателей систем хранения данных. На самом деле это симптом гораздо более масштабных факторов, меняющих всю цепочку поставок вычислительной техники, от политики закупок ПК в Китае до быстрого расширения центров обработки данных в США, обусловленного развитием искусственного интеллекта.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Топ-20 поставщиков российского рынка СЭД за год увеличили объем выручки на 25%

Аpple безжалостно заблокировала профиль своего верного фаната, автора книг по программированию на Swift для iPhone. Его «отменили» за крошечную безобидную оплошность

Новый рекорд: месячная аудитория CNews выросла до 5,95 млн человек

Прокуроры: Sony, Samsung и LG шпионят за гражданами США

Рантайм-сканирование в Kubernetes: станут ли контейнеры безопаснее?

Санкции нипочем. Россияне создали суверенную замену Microsoft Office и Google Docs для смартфонов и планшетов

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще