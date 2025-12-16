Цены на морально устаревшие жесткие диски резко пошли вверх. Найден китайский след

Жесткие диски стали стремительно дорожать во всем мире, наряду с оперативной памятью и SSD. Но, в отличие от последних, бум нейросетей на стоимость HDD влияет лишь частично. Другая часть вины лежит на Китае, где сейчас резкий рост производства компьютеров – в этой стране не доверяют SSD и предпочитают использовать винчестеры. Жесткие диски считаются морально устаревшим форматом компьютерных накопителей – они уступают SSD по всем, кроме цены за гигабайт.

HDD как признак достатка

Цены на жесткие диски устремились вверх по всему миру. Как пишет Tom’s Hardware, их стоимость растет, в том числе, на почве быстрого развития индустрии искусственного интеллекта, которая «пылесосит» все ключевые компоненты компьютеров и мобильных устройств. В частности, из-за нейросетей до невероятных высот выросли цены на оперативную память и SSD, и из-за них они теперь в дефиците.

Но есть еще одна, не менее важная причина удорожания HDD на мировом рынке. Это Китай. Сейчас КНР очень резво наращивает производство компьютеров, а без накопителя они работать не будут. Страна отдает предпочтение именно HDD, не доверяя SSD по части долгосрочного хранения данных.

Жесткие диски считаются устаревшим форматом накопителей. Они в десятки раз медленнее современных SSD, их надежность благодаря наличию механических компонентов оставляет желать лучшего, они шумят во время работы. Единственное их временное преимущество – они стоят дешевле SSD в пересчете на 1 ГБ дискового пространства.

Два года спокойствия

Как пишет Tom’s Hardware, на глобальном рынке HDD было относительное затишье в плане колебания контрактных и, следовательно, розничных цен. Жесткие диски в большинстве стран не дешевели и не дорожали – лишь в некоторых из них цены росли из-за нестабильного курса местной валюты.

FreePik Жесткие диски - это что-то их 1990-х и 2000-х. Но теперь даже они в цене

Однако теперь все изменилось. Согласно отчету Digitimes Asia, контрактные цены на HDD подскочили примерно на 4% в по итогам IV квартала 2025 г (1 октября – 31 декабря) квартал к кварталу. Это самый резкий рост за последние восемь кварталов, отмечают авторы исследования, и поставщики ожидают, что в обозримой перспективе темпы роста цен сохранятся.

Китай, спасибо

В отчете Digitimes Asia выделено два ключевых фактора, определяющих повышенный спрос на жесткие диски и толкающие цены на них к росту, помимо нейросетевого бума. Первый – это внезапный всплеск спроса на жесткие диски на китайском рынке ПК, обусловленный государственной политикой закупок, отдающей предпочтение процессорам и операционным системам отечественного производства. Этот сдвиг в политике ускорил местное производство ПК и, что неожиданно, также способствовал распространению жестких дисков.

В значительной степени это объясняется отсутствием доверия китайских властей к твердотельным накопителям. Источники, цитируемые в отчете Digitimes Asia, указывают на опасения по поводу долговременного хранения данных в SSD-накопителях, критически важные компоненты которых основаны на флэш-памяти NAND, уязвимой к «порче битов» со временем хранения. CNews писал, что если SSD годами лежат без подключения питания, данные могут повредиться или исчезнуть вовсе в отличие от HDD.

В результате возобновился спрос на жесткие диски для определенных сценариев использования, что обратило вспять то, что долгое время казалось неизбежным переходом к твердотельным накопителям.

Без США тоже не обошлось

Вторая основная причина роста спроса на HDD, по мнению авторов отчета – это американские центры обработки данных. В этом сегменте спрос на высокопроизводительные жесткие диски продолжает расти.

Несмотря на многолетние прогнозы о том, что флэш-память полностью вытеснит жесткие диски, операторы гипермасштабных центров обработки данных по-прежнему в значительной степени полагаются на жесткие диски для хранения больших объемов данных, резервного копирования и холодных или теплых уровней данных. По мере масштабирования рабочих нагрузок ИИ увеличивается и объем генерируемых, хранимых и перемещаемых данных, большая часть которых в конечном итоге оказывается на больших, относительно недорогих жестких дисках.

И снова дефицит

По информации аналитической компании TrendForce, все существующие сейчас производители жестких дисков работают на полную мощность, но даже нынешних объемов производства, по сути, максимальных, не хватает, чтобы удовлетворить спрос со стороны поставщиков облачных услуг. Цены на жесткие диски в IV квартале 2025 г. выросли примерно на 4% по сравнению с III кварталом 2025 г. (1 июля – 30 сентября).

Напомним, что в мире осталось фактически всего три производителя жестких дисков – остальные или ушли с рынка, или были поглощены более крупными игроками. Весь глобальный объем поставок HDD обеспечивают японская компания Toshiba и американские Seagate и Western Digital.

Затронет всех

Несмотря на то, что в потребительском сегменте HDD почти полностью уступили место SSD, в некоторых ПК и ноутбуках они все еще встречаются. В них они используются в качестве дополнительного хранения файлов, от которого не требуется высокая скорость работы.

Рост цен на винчестеры, по мнению экспертов Tom’s Hardware, лишь на первый взгляд кажется нишевой проблемой для поставщиков и покупателей систем хранения данных. На самом деле это симптом гораздо более масштабных факторов, меняющих всю цепочку поставок вычислительной техники, от политики закупок ПК в Китае до быстрого расширения центров обработки данных в США, обусловленного развитием искусственного интеллекта.