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EKF представила мобильную версию аналитической IIoT-платформы EKF Connect Industry

Бренд EKF представил мобильную версию аналитической IIoT-платформы EKF Connect Industry. Теперь можно следить за состоянием удаленных объектов автоматизации и даже управлять ими непосредственно из своего смартфона. Новое приложение можно бесплатно скачать в магазинах Google Play Market и Apple App Store.

Мобильное приложение EKF Connect Industry отличается современным интуитивно-понятным интерфейсом и обеспечивает оперативный доступ к самой необходимой информации. Пользователи смогут просматривать все важные уведомления, отслеживать актуальную информацию на дашбордах и управлять оборудованием с помощью стандартных виджетов. При этом, благодаря политике разграничения доступа и использованию защищенного подключения к платформе, обеспечивается необходимый уровень информационной безопасности объекта.

Помимо выхода мобильной версии, обновилось и основное веб-приложение платформы. В интерфейсе стала доступна темная тема. Она активируется в один клик и помогает снизить нагрузку на глаза при работе в сумерках, ночью или при плохом освещении.

Также в обновленной версии платформы появилась возможность просматривать подробный прогноз погоды в интерфейсе GIS-карты. Это информация бывает крайне полезна при мониторинге объектов, расположенных в разных частях страны.

IIoT-платформа EKF Connect Industry – часть цифровой экосистемы EKF Connect, предназначенная для повышения эффективности распределенных объектов автоматизации и промышленных предприятий за счет возможностей мониторинга и диспетчеризации, доступных из любой точки мира.

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Облака

EKF Connect Industry использует инфраструктуру дата-центров Яндекса и предлагается заказчикам по модели SaaS. Облачное решение позволяет проводить глубокий анализ данных с распределенных объектов, что делает его более эффективным по сравнению с традиционными SCADA-системами.

Использование IIoT-платформы способствует снижению затрат на электроэнергию на 10–15% в первый год, с последующим ежегодным снижением на 3–5%. Обратная связь от оборудования позволяет производителям повышать качество своих систем, а эксплуатирующим организациям гораздо оперативнее реагировать на нештатные ситуации. За счет этого предприятия могут снизить издержки на сервисное обслуживание на 15–20%.

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