EKF расширяет возможности приложения EKF Connect Home

Приложения EKF Connect Home стало доступно пользователям смартфонов, в которых нет сервисов Google. Также реализован совместный доступ к дому или к отдельным устройствам. Приложение позволяет членам семьи управлять умным домом без полного доступа к учетной записи приложения. Для управления предусмотрены два варианта – доступ для пользователя с возможностью только управлять устройствами и доступ администратора с возможностью добавлять и удалять устройства и сценарии. Кроме того, в новой версии приложения было ускорено управление большим количеством устройств в группах.

Новое приложение EKF Connect Home впервые разработано российским электротехническим брендом с нуля силами собственных специалистов взамен устаревшему EKF Connect. Для перехода на новое приложение пользователям необходимо зарегистрироваться в EKF Connect Home и заново настроить используемые устройства. Приложение отличается красивым и удобным интерфейсом, а также возможностью получать уведомления о событиях умного дома не только в самом приложении, но и через бот в Telegram. Серверная часть нового приложения и все данные пользователей находятся на территории России и размещаются в «Яндекс Облаке».

Сейчас среди поддерживаемых устройств EKF Connect Home: лампы, светильники, светодиодные ленты, умные розетки и удлинители, камеры и датчики, терморегуляторы, пульты и реле, контроллеры ePRO24 Home, проводные и беспроводные розетки и выключатели «Стокгольм». Скачать приложение можно бесплатно в App Store или Google Play.

«EKF Connect Home отличается тем, что является частью большой экосистемы EKF Connect, которая включает в себя также направление IIoT и расположено на российском облаке. Мы предлагаем широкую линейку умных устройств и новое интуитивно понятное приложение, предоставляя российскому потребителю множество преимуществ, делая его жизнь более комфортной, безопасной и энергоэффективной», – отметил директор бизнес-юнита «Новые Бизнесы» EKF Артём Сергеев.

В планах расширение партнеров для подключения умных устройств EKF, а также разработка новых продуктов.