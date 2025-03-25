Российский МСП-производитель поставит ЭКБ крупному машиностроительному предприятию Белоруссии

Российский производитель электронных компонентов ООО «ЭлеКом-ПЭК» из Пензенской области поставит 3,5 тыс. постоянных и переменных проволочных резисторов крупному машиностроительному предприятию Белоруссии. Кооперация стала возможной благодаря сотрудничеству «Корпорации МСП» и Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей. Всего на текущий момент подписано 37 соглашений между российскими МСП и белорусскими компаниями. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

«Радиоэлектронная продукция российских производителей из числа малого и среднего бизнеса востребована не только на внутреннем рынке, но и имеет хороший экспортный потенциал. В рамках промышленной кооперации Союзного государства мы с нашими белорусскими партнерами обеспечили взаимодействие поставщика и заказчика, а также оказали необходимое сопровождение на всех этапах переговоров до заключения контракта. В настоящее время на Цифровой платформе МСП.РФ размещены запросы более 90 зарубежных компаний из Беларуси, Армении, Азербайджана, Индии, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и других стран. Всего представлено более 1,6 тыс. позиций. Уже заключено более 80 соглашений между российскими МСП и иностранными компаниями», - сказал генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

На сервисе «Производственная кооперация и сбыт» на Цифровой платформе МСП.РФ размещены запросы таких крупных белорусских предприятий, как ОАО «МТЗ», ОАО «МАЗ», ОАО «Гомсельмаш», ОАО «БМЗ», ОАО «Белаз», ОАО «Гомельский завод «Импульс», ОАО «Давид-Городокский электромеханический завод», ЗАО «Инволюкс», ЗАО «Атлант», ОАО «Мотовелозавод», ОАО «Амкодор», холдинг «Автокомпоненты» и др.

В числе наиболее востребованной продукции – комплектующие для различных видов техники, редукционные клапаны, фильтры, рукава высокого давления, полипропилен и др.

Цифровая платформа МСП.РФ разработана Минэкономразвития России совместно с «Корпорацией МСП» для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Пользователями платформы являются более одного млн предпринимателей.