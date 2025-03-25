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Гомсельмаш Gomselmash

Гомсельмаш - Gomselmash

25.03.2025 Российский МСП-производитель поставит ЭКБ крупному машиностроительному предприятию Белоруссии 1
25.05.2022 Белорусские промышленные гиганты присоединились к российской цифровой платформе 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Гомсельмаш и организации, системы, технологии, персоны:

МТЗ Трансмаш 23 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2736 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 322 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19962 1
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Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3519 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2405 1
ФНС РФ - Реестр МСП - Реестр малого и среднего предпринимательства 95 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11076 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348956, в очереди разбора - 762042.
Создано именных указателей - 171696.
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