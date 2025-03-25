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Гомсельмаш Gomselmash
|25.03.2025
|Российский МСП-производитель поставит ЭКБ крупному машиностроительному предприятию Белоруссии 1
|25.05.2022
|Белорусские промышленные гиганты присоединились к российской цифровой платформе 1
Гомсельмаш и организации, системы, технологии, персоны:
|МТЗ Трансмаш 23 1
|Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2736 1
|МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 322 1
|Белоусов Андрей 141 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146527 2
|Беларусь - Могилевская область 23 1
|Азербайджан - Азербайджанская Республика 1039 1
|Армения - Республика 2302 1
|Беларусь - Белоруссия 5758 1
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