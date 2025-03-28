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Индексная книга (каталог) CNews*
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Борисов Алексей


28.03.2025 Конференция CNews «Low-code и no-code 2025» состоится 24 апреля 1
17.07.2024 Какие подводные камни могут быть на пути Open Source проектов 1
08.05.2024 Что предлагают российские разработчики low-code платформ 1
12.04.2024 Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля 1
05.04.2024 Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля 1
21.03.2024 Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля 1
24.10.2023 Почему ожидания от low-code не всегда совпадают с реальностью 1
01.09.2023 Резидент «Сколково» оснастил 7 школ Татарстана системой распознавания лиц 1
03.05.2023 Решение резидента «Сколково» для защиты веб-приложений получило сертификат ФСТЭК 1
23.08.2022 «РТК-Солар» и фонд «Сколково» продлили прием заявок во всероссийскую программу скаутинга технологий кибербезопасности 1
14.07.2022 «РТК-Солар» и фонд «Сколково» запустили всероссийскую программу скаутинга технологий кибербезопасности 1
30.05.2022 Экс-команда Accenture разрабатывает российское решение для планирования цепей поставок 1
18.02.2020 SAP, Минкомсвязи и «Сколково» определили резидентов совместного акселератора 1
25.07.2019 «Автокомпонент» внедрил «КИБ серчинформ» для защиты информации 1
01.07.2019 В «Сколково» откроется исследовательский центр «Ред софт» 1
12.07.2016 SPSR Express займется доставкой товаров из интернет-магазина Tele2 по всей России 1
01.10.2014 Эффективность BPM зависит от подхода 1
10.09.2014 Конференция CNews. «BPM: Управление бизнес-процессами 2014» 1
25.02.2013 BPM в примерах: как достичь реальной эффективности 1
30.09.2011 Информатизация госсектора: лед тронулся, ломая стереотипы 1
08.04.2011 Мнения экспертов: каких ИТ не хватает госсектору? 1
20.01.2011 CNews TV. Алексей Борисов: основная проблема ИКТ – низкая культура пользователей 1
25.03.2010 Смена парадигмы: Предприятия убедились в эффективности BPM 1
02.03.2010 Круглый стол CNews: «ВРМ в России: новый виток развития» 1
23.11.2009 Эксперты о рынке BPM: взлет на фоне спада 1
29.10.2009 Круглый стол CNews: «Перспективы BPM в России» 1
26.06.2009 Интерес к BPM-проектам продиктован быстрой окупаемостью? 1
22.05.2009 Круглый стол CNews: Управление бизнес-процессами в России 1

Публикаций - 28, упоминаний - 28

Борисов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Software AG & IDS Scheer 199 7
Software AG 198 7
Docsvision - ДоксВижн 1012 5
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 226 5
BI Telecom - БиАй Телеком 29 5
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 392 4
IBM - International Business Machines Corp 9458 4
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 4
Бизнес-Консоль 18 4
Diasoft - Диасофт 905 4
SAP SE 5305 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2933 3
Comindware - Колловэар 160 3
EleWise - Элевайз Проджект 24 3
ХИ-квадрат 6 3
Ростелеком 9820 2
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 2
8349 2
Oracle Corporation 6735 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8811 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 2
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 126 2
ФОРС - Центр разработки 641 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 541 2
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 2
Совзонд - Sovzond 118 2
Логика BPM 44 2
Metasonic AG 23 2
ICL ГК 394 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 962 2
РСХБ Интех - RSHB Intech 53 2
Деметра-Холдинг - СИАМ консалтинг 15 2
Effective Technologies - Эффектив технолоджис 11 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 76 2
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 137 1
InfoWatch - Инфовотч 1028 1
Ред Софт - Red Soft 750 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 420 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
Cerevrum - Цереврум 7 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 463 5
Фора Банк 59 5
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 75 5
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7453 3
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 312 3
СБ Банк - Судостроительный банк 58 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 360 2
ПСБ - Промсвязьбанк 861 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 199 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 135 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1047 2
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 875 2
Благосостояние НПФ 51 2
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 66 2
Volkswagen Group - VW 286 1
Renault Groupe 160 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 274 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 65 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 1
Альфа-Банк 1785 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 110 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 188 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 255 1
Meta Group 54 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 193 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 1
Mars Wrigley 21 1
Рустранском - Русагротранс 25 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 138 1
Випсервис - В.И.П. Сервис - V.I.P. Сервис - Вип Корпорейт Тревел - VIP Corporate Travel 16 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3082 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6011 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1917 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5027 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11844 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2924 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 584 2
Правительство РФ - Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 21 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1229 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4851 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 1
Федеральное казначейство России 1792 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 406 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 178 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 82 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 82 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2545 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5524 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4251 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 209 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2941 1
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 54 1
Администрация города Минск - Мингорисполком - Минский городской исполнительный комитет - Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт 14 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 88 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 291 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 773 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67559 16
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20007 12
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Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 104 4
IBM Lombardi TeamWorks - Lombardi Software 6 4
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 3
HCL WebSphere - IBM WebSphere 529 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 974 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5333 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1669 2
Microsoft Visio - MS Visio 152 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2296 2
ELMA BPM 34 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1440 2
NVision Барьер 664 2
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 70 2
IBM ACE - IBM App Connect Enterprise - IBM Integration Bus, IIB - IBM WMB - IBM WebSphere Message Broker - IBM WBIMB - IBM WebSphere Business Integration Message Broker - IBM WMQI - IBM WebSphere MQSeries Integrator - IBM MQSI - IBM MQSeries 38 2
Google Android 14142 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 989 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 274 1
Beorg Smart Vision 35 1
Ред Софт - Ред-Шлюз 16 1
Милдсофт StartExam - система тестирования сотрудников 4 1
ФССП РФ АИС - Автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 34 1
Dasha AI Platform 1 1
Ред Софт - Gembaface 3 1
Microsoft Office 3779 1
Python - высокоуровневый язык программирования 964 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 477 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 110 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1435 1
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 56 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 182 1
Software AG - ARIS Express 3 1
VideoMost MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 57 1
IBM FileNet 123 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 584 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 297 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 138 1
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 1
i-Sys Doctrix Platform 29 1
Python Django 40 1
Ткачёв Роман 27 7
Слученков Антон 15 5
Андреев Владимир 98 4
Краснов Федор 11 4
Белайчук Анатолий 31 4
Будин Алексей 22 4
Алешин Владимир 20 4
Тульчинский Станислав 58 4
Гребеник Геннадий 38 4
Макаров Станислав 117 3
Коротков Андрей 85 3
Волков Максим 34 3
Бутыркин Вячеслав 14 3
Михеев Андрей 9 3
Сахаров Александр 75 3
Простоквашин Игорь 20 3
Лядов Кирилл 17 2
Вожегова Мария 28 2
Попова Мария 141 2
Елиферов Виталий 10 2
Федоров Игорь 13 2
Опенышева Светлана 64 2
Рыстенко Михаил 62 2
Трефилов Алексей 45 2
Чибисов Владимир 23 2
Захаров Дмитрий 46 2
Кузин Вадим 36 2
Каменнова Мария 44 2
Бойко Алексей 63 2
Еремеева Айгуль 3 2
Маргулис Леонид 2 2
Башков Александр 5 2
Галайко Ярослав 6 2
Терлецкий Михаил 2 2
Николаев Дмитрий 19 2
Парфентьев Алексей 138 1
Филатов Андрей 114 1
Мамонов Михаил 24 1
Анисимов Максим 27 1
Мякишева Марина 84 1
Россия - РФ - Российская федерация 146681 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14188 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43685 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52360 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1488 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 622 2
Россия - СЗФО - Псковская область 638 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2957 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17255 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13374 1
Япония 13332 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7588 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2465 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1818 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1589 1
Нидерланды 3543 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1549 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1253 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1221 1
Россия - СФО - Иркутская область 1129 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 611 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 214 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 851 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1502 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 865 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3031 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 362 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 760 1
Россия - Восточная Сибирь - Озеро Байкал - Байкальский регион - Прибайкальский регион 55 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14250 1
Евразия - Евразийский континент 616 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48633 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5839 9
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7926 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14684 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24441 7
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1242 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13811 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7121 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2960 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5153 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29599 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2221 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7049 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4907 4
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 468 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11085 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2457 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7706 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51830 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16519 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2183 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1390 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3470 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2776 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1315 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10068 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2443 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18886 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2777 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6026 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5485 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1341 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5085 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1462 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2405 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8140 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8750 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 511 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 714 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 2
CNews TV 747 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11278 1
Открытые системы ИД 175 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 11
Gartner - Гартнер 3565 6
Forrester Research 821 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3253 1
IDC - International Data Corporation 4912 1
Forbes Global 2000 48 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 698 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 537 5
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 30 4
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 69 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1536 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 142 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 236 1
Евразийский цифровой университет 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2048 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1128 1
Docflow 147 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1226 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2461 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Создано именных указателей - 171866.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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