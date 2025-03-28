Получите все материалы CNews по ключевому слову
Борисов Алексей
Борисов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Ткачёв Роман 27 7
|Слученков Антон 15 5
|Андреев Владимир 98 4
|Краснов Федор 11 4
|Белайчук Анатолий 31 4
|Будин Алексей 22 4
|Алешин Владимир 20 4
|Тульчинский Станислав 58 4
|Гребеник Геннадий 38 4
|Макаров Станислав 117 3
|Коротков Андрей 85 3
|Волков Максим 34 3
|Бутыркин Вячеслав 14 3
|Михеев Андрей 9 3
|Сахаров Александр 75 3
|Простоквашин Игорь 20 3
|Лядов Кирилл 17 2
|Вожегова Мария 28 2
|Попова Мария 141 2
|Елиферов Виталий 10 2
|Федоров Игорь 13 2
|Опенышева Светлана 64 2
|Рыстенко Михаил 62 2
|Трефилов Алексей 45 2
|Чибисов Владимир 23 2
|Захаров Дмитрий 46 2
|Кузин Вадим 36 2
|Каменнова Мария 44 2
|Бойко Алексей 63 2
|Еремеева Айгуль 3 2
|Маргулис Леонид 2 2
|Башков Александр 5 2
|Галайко Ярослав 6 2
|Терлецкий Михаил 2 2
|Николаев Дмитрий 19 2
|Парфентьев Алексей 138 1
|Филатов Андрей 114 1
|Мамонов Михаил 24 1
|Анисимов Максим 27 1
|Мякишева Марина 84 1
|НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 2
|CNews TV 747 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11278 1
|Открытые системы ИД 175 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349745, в очереди разбора - 761415.
Создано именных указателей - 171866.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.