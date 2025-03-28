Конференция CNews «Low-code и no-code 2025» состоится 24 апреля
24 апреля 2025 г. CNews проведет конференцию «Low-code и no-code 2025».
С докладами выступят:
Антон Слученков, директор департамента разработки и визуализации данных, ПЭК;
Алексей Борисов, директор по партнерам направления ИТ и ЦТ, Skolkovo Foundation;
Владислав Чистяков, главный риск-технолог, «Свой Банк»;
Александр Бардаш, CTO, МТС Web Services;
Виктор Фогельсон, директор по развитию, «Сакура PRO»;
Вадим Степурин, системный архитектор, «Сакура PRO»;
представитель компании «Цифрум»;
и другие.
Основные вопросы к обсуждению:
Low-code и No-code
- Какие возможности открывает использование Low-code и No-code?
- Каковы границы использования Low-code и No-code?
- Low-code и No-code как инструмент разработчика.
- Можно ли работать с Low-code и No-code без специальных навыков?
- Какой квалификации требует использование Low-code?
- Риски использования LСNC.
Технологическая основа
- Low/No-code платформы для разработчиков.
- Low/No-code платформы для бизнеса.
- Искусственный интеллект и low-code.
- Внедрение LСNC платформы.
- Как научить сотрудников пользоваться LСNC.
- Проблемы производительности и масштабируемости LCNC приложений.
Проекты и решения
- Как создать приложение с помощью Low/No-code?
- Когда лучше использовать заказную разработку?
- Гибридный подход к кастомизации решений.
- Удалось ли благодаря LCNC сэкономить на специалистах?
- Как организовать безопасную Low-code разработку?
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zabrodina@itzconf.ru, Забродина Елена.