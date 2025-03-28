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Индексная книга (каталог) CNews*
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Слученков Антон


28.03.2025 Конференция CNews «Low-code и no-code 2025» состоится 24 апреля 1
21.10.2024 Какие риски несет с собой увлечение low/no-code 1
18.09.2024 Конференция CNews «Low-code и No-code 2024 2024» состоится 8 октября 1
10.09.2024 Конференция CNews «Low-code и No-code 2024 2024» состоится 8 октября 1
08.05.2024 Что предлагают российские разработчики low-code платформ 1
12.04.2024 Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля 1
05.04.2024 Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля 1
21.03.2024 Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля 1
24.10.2023 Почему ожидания от low-code не всегда совпадают с реальностью 1
06.10.2023 Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября 1
02.10.2023 Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября 1
26.09.2023 Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября 1
25.02.2023 Как решить проблему импортозамещения при помощи BPM-платформ 2
02.02.2023 Конференция CNews «Business Process Management 2023» состоится 9 февраля 1
23.01.2023 Конференция CNews «Business Process Management 2023» состоится 9 февраля 1

Публикаций - 15, упоминаний - 16

Слученков Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 905 7
Comindware - Колловэар 160 6
Ланит - Норбит - Norbit 373 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2933 3
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 226 3
PIX Robotics - Пикс Роботикс 110 3
Naumen - Наумен 631 3
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 17 3
ХИ-квадрат 6 3
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 26 3
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 22 3
Megaputer Intelligence - Мегапьютер Интеллидженс 13 3
Oracle Siebel Systems 508 2
Первая Форма - 1Форма 51 2
Intelsy - Интелси 2 2
РСХБ Интех - RSHB Intech 53 2
Effective Technologies - Эффектив технолоджис 11 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 76 2
Абсолют Страхование - Абсолюттех - Абсолют Технологии 5 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12961 2
8349 1
Salesforce.com 428 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1020 1
Infomaximum - Инфомаксимум 35 1
Camunda - Camunda Services GmbH 26 1
АРТ-Банк - АРТ-Финтех 17 1
Epsilon Metrics - Эпсилон Метрикс 6 1
Oracle Corporation 6735 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 38 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 250 1
Nobilis.Team - Нобилис.Тим 6 1
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 58 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 75 14
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 463 8
Фора Банк 59 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1656 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 5
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 412 5
Благосостояние НПФ 51 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7453 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1098 3
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 3
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 156 3
Совкомбанк Факторинг - Национальная Факторинговая Компания, НФК 17 3
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 31 3
ВкусВилл - Избёнка 161 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 221 3
Hyundai Motor Company 391 3
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 105 3
Альфа-Банк 1785 3
РМГ - Русская Медиагруппа 18 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 238 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 510 3
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 3
ОТЭКО ГК 21 3
Свеза - Sveza 38 3
Мосинжпроект 14 3
ТрансФин-М 10 3
Кофемания 55 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 174 3
Mary Kay - Мэри Кэй 104 3
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 3
Biocodex - Биокодекс 10 3
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 48 2
Комус 95 2
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 65 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 875 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Совкомбанк ПАО 260 1
Ренессанс Страхование 162 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 86 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1917 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3082 5
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 61 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4851 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5027 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 773 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1240 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14159 12
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1066 12
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5433 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10420 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51682 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31277 9
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 541 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12894 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4803 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67559 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5507 6
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3618 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20007 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4071 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15950 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24461 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6924 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5389 3
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов 118 3
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 548 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10250 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 634 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13455 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12681 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7555 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2020 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5365 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11757 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11330 2
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 771 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11252 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5170 2
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 894 2
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 771 2
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 205 2
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 765 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 939 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 640 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1681 1
Сбер - Sber PM - Sber Process Mining 10 3
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 3
Oracle Java - язык программирования 3110 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 502 2
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 70 2
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 287 2
Python - высокоуровневый язык программирования 964 1
Microsoft Office 3779 1
Red Hat OpenShift 133 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 255 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 282 1
Node.js - программная платформа - Express.js 105 1
Infomaximum - Proceset Process mining 32 1
Docker Swarm 15 1
ELMA 365 Low-code BPM 115 1
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 1
Microsoft Visual Studio 411 1
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 35 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 207 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 725 1
Oracle APEX - Oracle Application Express 60 1
Благосостояние НПФ - СУРОК ИС 1 1
ХИ-квадрат - XSQUARE LCDP - XSQUARE Low Code Development Platform 4 1
Megaputer Intelligence - PolyAnalyst - Платформа визуальной разработки сценариев анализа данных и текстов 9 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 936 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1669 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 358 1
Acer Cloud Technology - Being Device Management (BDM) 13 1
Microsoft Dynamics CRM 543 1
JavaScript - JS - язык программирования 1207 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 118 1
Pega Platform 7 1
Camunda Enterprise BPM 5 1
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Атомкод 2 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье - Акола 7 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 163 1
Осипенко Наталья 11 7
Тульчинский Станислав 58 7
Гребеник Геннадий 38 7
Новожилов Алексей 20 6
Простоквашин Игорь 20 6
Борисов Алексей 28 5
Наймарк Александр 7 4
Бурякова Анастасия 6 4
Бухвалов Дмитрий 17 4
Сахаров Александр 75 4
Маркелов Константин 40 4
Кондратенко Кирилл 19 3
Мачульский Олег 5 3
Кондратьева Елена 10 3
Санников Олег 6 3
Коптелов Андрей 111 3
Кабаков Ярослав 60 3
Погорелова-Триппель Наталья 28 3
Чепакин Андрей 26 3
Буланов Николай 16 3
Сухова Елена 4 3
Дубиничева Наталья 5 3
Андреева Ольга 6 3
Кравченко Александр 16 3
Никулин Иван 4 3
Лукьянов Алексей 3 3
Степанов Сергей 24 3
Букин Кирилл 3 3
Рузов Дмитрий 3 3
Кондрахина Мария 3 3
Хацкевич Александр 3 3
Маланов Антон 3 3
Михеев Дмитрий 40 3
Раскина Ирина 24 3
Галкин Николай 108 3
Лукьяненко Роман 5 3
Зайцев Андрей 50 3
Барков Алексей 37 3
Васильев Алексей 16 3
Фридкин Станислав 10 3
Россия - РФ - Российская федерация 146681 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43685 1
Земля - планета Солнечной системы 10428 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5839 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48633 8
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 468 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13811 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4907 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7049 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2183 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1390 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5910 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24441 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8750 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 457 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 213 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2960 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 263 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7706 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2884 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1923 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14684 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7926 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2221 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5085 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7121 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2457 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 303 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3185 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 8
Gartner - Гартнер 3565 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2048 7
ELMA DAY 12 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2461 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349745, в очереди разбора - 761415.
Создано именных указателей - 171866.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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