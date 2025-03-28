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Слученков Антон
Слученков Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 3
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 2
|Осипенко Наталья 11 7
|Тульчинский Станислав 58 7
|Гребеник Геннадий 38 7
|Новожилов Алексей 20 6
|Простоквашин Игорь 20 6
|Борисов Алексей 28 5
|Наймарк Александр 7 4
|Бурякова Анастасия 6 4
|Бухвалов Дмитрий 17 4
|Сахаров Александр 75 4
|Маркелов Константин 40 4
|Кондратенко Кирилл 19 3
|Мачульский Олег 5 3
|Кондратьева Елена 10 3
|Санников Олег 6 3
|Коптелов Андрей 111 3
|Кабаков Ярослав 60 3
|Погорелова-Триппель Наталья 28 3
|Чепакин Андрей 26 3
|Буланов Николай 16 3
|Сухова Елена 4 3
|Дубиничева Наталья 5 3
|Андреева Ольга 6 3
|Кравченко Александр 16 3
|Никулин Иван 4 3
|Лукьянов Алексей 3 3
|Степанов Сергей 24 3
|Букин Кирилл 3 3
|Рузов Дмитрий 3 3
|Кондрахина Мария 3 3
|Хацкевич Александр 3 3
|Маланов Антон 3 3
|Михеев Дмитрий 40 3
|Раскина Ирина 24 3
|Галкин Николай 108 3
|Лукьяненко Роман 5 3
|Зайцев Андрей 50 3
|Барков Алексей 37 3
|Васильев Алексей 16 3
|Фридкин Станислав 10 3
|Россия - РФ - Российская федерация 146681 9
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43685 1
|Земля - планета Солнечной системы 10428 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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