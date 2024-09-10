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Конференция CNews «Low-code и No-code 2024 2024» состоится 8 октября

CNews приглашает 8 октября принять участие в конференции «Low-Code и No-Code».

CNews приглашает 8 октября принять участие в конференции «Low-Code и No-Code 2024».

Подать заявку на участие:

Основные вопросы конференции:

Low-code и No-code

  • Как меняется отношение к Low-code и No-code?
  • Что быстро и удобно делать с помощью Low-code и No-code?
  • Для решения каких задач Low-code и No-code неприменимы?
  • Какого уровня квалификации требует использование Low-code?
  • Как расширить применение low-code?
  • Что представляет собой команда для работы с Low-code?
  • Какие облачные low-code инструменты можно использовать?

Технологическая основа

Проекты и решения

  • Создание Low/No-code приложений: делимся опытом.
  • Кастомизация ПО при помощи Low/No-code .
  • Low-code или заказная разработка: что выбрать?
  • Можно ли благодаря low-code сэкономить на специалистах?
  • Безопасная Low-code разработка.

Среди спикеров конференции:

1300 конечных устройств под защитой: как обеспечивать кибербезопасность крупных мероприятий
Безопасность

Антон Слученков, директор департамента разработки и визуализации данных, ПЭК;
Эдуард Мураховский, директор департамента проектного управления, Скопинфарм;
Дмитрий Бухвалов, начальник управления развития информационных систем, ВДНХ;
Михаил Хайзников, руководитель Офиса Корпоративной Архитектуры, Росбанк;
Сергей Плашкевич, менеджер по развитию бизнеса, ЧУ «Цифрум»;
представители компаний Диасофт, Citeck, FIS.

Актуальная информация доступна на странице мероприятия.

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