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Букин Кирилл
УПОМИНАНИЯ
Букин Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|Ланит - Норбит - Norbit 387 3
|Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 17 3
|Comindware - Колловэар 164 3
|Naumen - Наумен 659 2
|Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 38 1
|Фридкин Станислав 10 3
|Решетников Андрей 6 3
|Алешкин Сергей 65 3
|Новожилов Алексей 20 3
|Бычков Николай 11 3
|Юсупов Аркадий 4 3
|Бухвалов Дмитрий 17 3
|Кравченко Александр 16 3
|Васильев Алексей 17 3
|Барков Алексей 37 3
|Лукьяненко Роман 5 3
|Маланов Антон 3 3
|Хацкевич Александр 3 3
|Кондрахина Мария 3 3
|Рузов Дмитрий 3 3
|Лукьянов Алексей 3 3
|Наймарк Александр 7 3
|Бурякова Анастасия 6 3
|Простоквашин Игорь 22 3
|Пугачева Ольга 7 3
|Слученков Антон 18 3
|Раскина Ирина 24 3
|Вавра Владимир 23 3
|Гребеник Геннадий 38 3
|Бирюков Артем 10 3
|Суровцев Владимир 18 3
|Никулин Иван 4 3
|Михеев Дмитрий 40 3
|Степанов Сергей 25 3
|Галкин Николай 116 2
|Зайцев Андрей 50 2
|Тульчинский Станислав 68 2
|Романов Евгений 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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