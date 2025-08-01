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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 179448
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Букин Кирилл


УПОМИНАНИЯ


01.08.2025 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 30 сентября 1
06.10.2023 Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября 1
02.10.2023 Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября 1
26.09.2023 Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Букин Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - Норбит - Norbit 387 3
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 17 3
Comindware - Колловэар 164 3
Naumen - Наумен 659 2
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 38 1
РМГ - Русская Медиагруппа 18 3
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 3
Фора Банк 60 3
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 31 3
ОТЭКО ГК 26 3
Biocodex - Биокодекс 10 3
Мосинжпроект 15 3
ТрансФин-М 10 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 226 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 504 3
ВкусВилл - Избёнка 165 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 681 3
Hyundai Motor Company 404 3
Альфа-Банк 1809 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 424 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 246 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1720 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 530 3
Mary Kay - Мэри Кэй 104 3
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 81 3
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс 43 3
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 112 3
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 194 3
Кофемания 64 2
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 61 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 350 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1951 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5720 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10752 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14122 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4258 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3805 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15888 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 694 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32583 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54339 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10923 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69741 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5016 3
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1170 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13099 3
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1410 3
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 589 3
Фридкин Станислав 10 3
Решетников Андрей 6 3
Алешкин Сергей 65 3
Новожилов Алексей 20 3
Бычков Николай 11 3
Юсупов Аркадий 4 3
Бухвалов Дмитрий 17 3
Кравченко Александр 16 3
Васильев Алексей 17 3
Барков Алексей 37 3
Лукьяненко Роман 5 3
Маланов Антон 3 3
Хацкевич Александр 3 3
Кондрахина Мария 3 3
Рузов Дмитрий 3 3
Лукьянов Алексей 3 3
Наймарк Александр 7 3
Бурякова Анастасия 6 3
Простоквашин Игорь 22 3
Пугачева Ольга 7 3
Слученков Антон 18 3
Раскина Ирина 24 3
Вавра Владимир 23 3
Гребеник Геннадий 38 3
Бирюков Артем 10 3
Суровцев Владимир 18 3
Никулин Иван 4 3
Михеев Дмитрий 40 3
Степанов Сергей 25 3
Галкин Николай 116 2
Зайцев Андрей 50 2
Тульчинский Станислав 68 2
Романов Евгений 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 151547 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6029 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49878 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8269 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2081 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375492, в очереди разбора - 748172.
Создано именных указателей - 179448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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