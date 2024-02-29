Индексная книга (каталог) CNews*
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Белайчук Анатолий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 32, упоминаний - 39
Белайчук Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
|ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
|Федеральное казначейство России 1949 1
|Коптелов Андрей 134 11
|Ткачёв Роман 27 7
|Холинов Андрей 18 7
|Андреев Владимир 101 6
|Ульихин Павел 36 5
|Бычков Николай 11 5
|Аистова Ксения 6 5
|Садовенко Илья 65 5
|Сандлер Аркадий 24 5
|Алешин Владимир 21 4
|Борисов Алексей 33 4
|Бутыркин Вячеслав 14 4
|Березин Евгений 10 4
|Верисов Михаил 25 4
|Трефилов Алексей 49 4
|Поярков Алексей 6 3
|Кирейко Андрей 5 3
|Завелишко Сергей 7 3
|Серова Елена 320 3
|Лобачев Владимир 4 3
|Чайковский Сергей 4 3
|Башков Александр 5 3
|Будин Алексей 22 3
|Кузнецова Анна 16 2
|Волков Максим 34 2
|Попова Мария 141 2
|Потоцкий Игорь 11 2
|Арефьев Дмитрий 9 2
|Литвинов Павел 22 2
|Лимонов Андрей 3 2
|Михеев Андрей 9 2
|Голованов Леонид 9 2
|Бойко Алексей 138 2
|Быстров Алексей 5 2
|Савич Александр 7 2
|Макаров Станислав 118 2
|Коротков Андрей 87 2
|Краснов Федор 11 2
|Вожегова Мария 28 2
|Федоров Игорь 15 2
|НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 2
|Sostav.ru - Состав.ру 7 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.