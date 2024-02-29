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Индексная книга (каталог) CNews*
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Белайчук Анатолий

СОБЫТИЯ


Рынок BPM 2
Рынок BPM 2021 2
29.02.2024 Как цифровизовать сложные бизнес-процессы? 1
19.02.2024 Станет ли BPM основой цифровой трансформации организаций 1
12.02.2024 Анатолий Белайчук -

Анатолий Белайчук, Comindware: Внедрение BPMS показывает бизнесу, что автоматизация лучше регламентации 

 1
15.01.2024 Перезапуск СЭД как новый импульс развития 1
16.12.2021 Анатолий Белайчук -

Low-code избавляет программистов от большей части разработческой рутины

 1
30.11.2021 Выручка разработчиков BPMS растет почти в 4 раза быстрее рынка 1
30.11.2021 На смену BPM приходит iBPMS с искусственным интеллектом 1
07.06.2021 Как перейти от роботизации отдельных операций к роботизации бизнес-процессов 2
18.05.2021 Успейте до 20 мая подать заявку на участие в конференции «Роботизация бизнес-процессов 2021» 1
11.05.2021 Успейте до 20 мая подать заявку на участие в конференции «Роботизация бизнес-процессов 2021» 1
27.04.2021 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая 1
16.04.2021 Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая 1
27.01.2020 Конференция CNews «BPM 2020: тренд на интеллектуальное управление процессами» состоится 11 февраля 1
28.11.2019 Почему российский рынок BPM растет быстрее мирового 1
21.10.2019 Анатолий Белайчук, Comindware -

Российские вендоры практически не соблюдают глобальные BPM-стандарты

 1
26.03.2018 Нужна ли ИТ-стратегия в эпоху цифровой революции 1
21.02.2018 Как организовать процесс цифровой трансформации бизнеса 2
07.11.2016 Naumen заключила партнерское соглашение с Ассоциацией BPM-профессионалов 1
14.02.2014 BPM в России: профессионалы есть, но профессии нет 1
07.02.2014 Рынок BPM стабилен на протяжении 10 лет 1
16.01.2014 Конференция CNews «BPM: Современные тенденции в управлении» 1
17.10.2011 BPM: приведет ли противостояние к компромиссу? 2
11.10.2011 Club.CNews: BPM и инновации 1
27.09.2011 Конференция CNews: «ВРМ 2011: инновации и реалии» 1
22.10.2010 Управление процессами: компании поверили в BPM 1
25.03.2010 Смена парадигмы: Предприятия убедились в эффективности BPM 2
02.03.2010 Круглый стол CNews: «ВРМ в России: новый виток развития» 1
23.11.2009 Эксперты о рынке BPM: взлет на фоне спада 2
29.10.2009 Круглый стол CNews: «Перспективы BPM в России» 1

Публикаций - 32, упоминаний - 39

Белайчук Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:

Comindware - Колловэар 202 20
Бизнес-Консоль 18 10
Software AG & IDS Scheer 209 7
Docsvision - ДоксВижн 1060 7
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 7
BI Telecom - БиАй Телеком 29 6
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 41 5
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 94 4
SAP SE 5601 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
9594 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
Software AG 203 4
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 4
K2 - К2РУ - SourceCode 148 3
ZSoft - Зет-Софт 5 3
Системы документооборота 522 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 3
Oracle Corporation 7074 3
Naumen - Наумен 752 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 3
EleWise - Элевайз Проджект 24 2
Логика BPM 49 2
Первая Форма - 1Форма 60 2
Деметра-Холдинг - СИАМ консалтинг 15 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 2
Citrix Systems 868 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
UIPath 119 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 2
Terrasoft - Террасофт 206 2
КСК Технологии 47 2
SimbirSoft - СимбирСофт 124 2
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 45 2
Ланит - компания bpm - ранее Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 2
Citrix Systems - Цитрикс Системс - Citrix Ru&CIS 3 1
FIS - ФИС - Финансовые Информационные Системы - Финсофт 9 1
Google LLC 12690 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 6
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 5
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 5
Mary Kay - Мэри Кэй 104 5
Азия Цемент 13 4
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 56 4
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 3
Упаковочные системы - Тетра Пак - Tetra Pak 33 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 2
СБ Банк - Судостроительный банк 59 2
Окна Аттик 2 2
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 35 2
Почта России ПАО 2370 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 2
Uber 357 1
Hertz Corporation 17 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 1
Веста 52 1
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
Рустранском - Русагротранс 25 1
Bauer Media Group - Heinrich Bauer Verlag KG - Бауэр Медиа ИД 11 1
Тяжмаш - Сызранский завод тяжелого машиностроения 15 1
Автодом - АвтоСпецЦентр ГК 21 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Федеральное казначейство России 1949 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 9
PEX Network - Process Excellence Network 16 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 32
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 17
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 15
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 14
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 13
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 12
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 12
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 9
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 9
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 7
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 704 7
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 353 7
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 7
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 6
PI - Process Intelligence - комбинация технологий управления бизнес-процессами (BPM) и бизнес-аналитики (BI) 44 5
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1416 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 5
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов - Системы моделирования бизнес-процессов 160 5
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 396 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 4
Стандартизация - Standardization 2339 4
Робототехника - Гуманоидный робот - Робот-гуманоид - Человекоподобный робот - Humanoid robot 162 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 4
Workflow - Поток работ 367 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 4
Lean Manufacturing - Бережливое производство - Бережливые технологии 175 4
BPM - iBPMS - Intelligent Business Process Management Suites - Интеллектуальные пакеты управления бизнес-процессами 34 3
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 551 3
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 84 9
Software AG - ARIS Platform 180 5
IBM Lombardi TeamWorks - Lombardi Software 6 4
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 3
IBM BPM - IBM Business Process Manager 42 3
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 2
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 40 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
Software AG - ARIS PPM - ARIS Process Performance Manager 21 2
ZSoft - ZPlatform Cloud 5 2
СТУ - Business Studio 22 2
FIS Platform - no-code платформа 21 2
Microsoft Office 4170 2
Terrasoft Creatio 109 2
IBM FileNet 140 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 188 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 1
МТС - МТТ VoiceBox - голосовой бот - конструктор голосовых роботов 56 1
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 228 1
ELMA BPM 36 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 1
CSBI - ROOMY bots RPA - Руми 23 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Atlassian - Confluence 183 1
1С:Корпорация 57 1
PIX Robotics - PIX RPA Platform 99 1
FIS - Case Studio - Case Platform 8 1
КСК.ИК - КСК.Интеллектуальный конвейер 5 1
Oracle Applications 90 1
Software AG - ARIS MashZone 6 1
Software AG - ARIS Express 3 1
Metasonic Suite BPM 12 1
СБ Банк - Mice5 BPMS 3 1
Процессные Технологии - Runa WFE 10 1
Oracle Hyperion Essbase 47 1
PIX Robotics - PIX BI - PIX Self-service 76 1
Nintex RPA Central 1 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 285 1
PIX Robotics - PIX Process Management - PIX PM - PIX Process Studio - PIX Process Mining - PIX Процессы - PIX Процессная студия - PIX Аналитик процессов 50 1
Comindware СЭД - Comindware ЭДО 2 1
Коптелов Андрей 134 11
Ткачёв Роман 27 7
Холинов Андрей 18 7
Андреев Владимир 101 6
Ульихин Павел 36 5
Бычков Николай 11 5
Аистова Ксения 6 5
Садовенко Илья 65 5
Сандлер Аркадий 24 5
Алешин Владимир 21 4
Борисов Алексей 33 4
Бутыркин Вячеслав 14 4
Березин Евгений 10 4
Верисов Михаил 25 4
Трефилов Алексей 49 4
Поярков Алексей 6 3
Кирейко Андрей 5 3
Завелишко Сергей 7 3
Серова Елена 320 3
Лобачев Владимир 4 3
Чайковский Сергей 4 3
Башков Александр 5 3
Будин Алексей 22 3
Кузнецова Анна 16 2
Волков Максим 34 2
Попова Мария 141 2
Потоцкий Игорь 11 2
Арефьев Дмитрий 9 2
Литвинов Павел 22 2
Лимонов Андрей 3 2
Михеев Андрей 9 2
Голованов Леонид 9 2
Бойко Алексей 138 2
Быстров Алексей 5 2
Савич Александр 7 2
Макаров Станислав 118 2
Коротков Андрей 87 2
Краснов Федор 11 2
Вожегова Мария 28 2
Федоров Игорь 15 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
Европа 24964 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Япония 13807 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Индия - Bharat 5870 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Нидерланды 3746 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 19
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 11
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 7
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 5
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 3
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 370 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 3
Экономический эффект 1342 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 2
Энергетика - Energy - Energetically 5855 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 316 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 2
Sostav.ru - Состав.ру 7 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 18
Gartner - Гартнер 3658 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
IDC - International Data Corporation 4975 2
Forrester Research 834 2
Forbes Global 2000 50 1
Infogence Global Research 2 1
Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 6 1
Fortune Global 500 295 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 5
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 2
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 18 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 62 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
IT-Лидер - премия 3 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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