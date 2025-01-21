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Костина Светлана



21.01.2025 Платформа NBT: новые возможности планирования материалов, производства и управления запасами 1
17.12.2024 Экономический факультет МГУ и «Норбит» подвели итоги пилотного учебного проекта 1
26.09.2024 NBT. Подбор и проверка кандидатов: «Норбит» представил HR-систему на no-code 1
08.07.2024 ГК Softline интегрировала платформу NBT в экосистему Softline Universe 1
17.06.2024 Студенты МГУ освоили возможности платформы NBT от «Норбит» 1
21.03.2024 CTI и «Норбит» помогут бизнесу упростить цифровую трансформацию 1
27.02.2024 Кто заменит иностранных вендоров в закупках 1
20.12.2023 ИТ-комбо: пользователям NBT и LDM откроются преимущества сразу двух платформ 1
08.11.2023 «Сетевая академия Ланит» научит автоматизировать процессы на NBT 1
31.10.2023 Новый релиз NBT: фокус на удобство и производительность 1
20.05.2022 «Росатом» примет участие в создании цифровой платформы по радиационной экологии и медицине в Челябинской области 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Костина Светлана и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - Норбит - Norbit 369 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 6
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 21 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 251 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 5
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 5
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 761 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 4
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 804 4
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1694 4
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1015 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 2
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 531 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 2
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 500 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2129 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
Оцифровка - Digitization 4540 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 345 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1780 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5665 1
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 34 9
Microsoft Windows 15657 2
Linux OS 9937 2
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 94 1
Microsoft Office 3734 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Docker - Платформа распределённых приложений 333 1
Apache NiFi 18 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 121 1
Softline Universe - SLU 29 1
Липунцов Юрий 7 2
Ушаков Руслан 1 1
Лещенко Владимир 2 1
Соколова Наталья 18 1
Исламов Альберт 11 1
Салпагаров Рамазан 2 1
Свиридов Андрей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 4
Россия - УФО - Челябинская область 1210 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 2
Энергетика - Energy - Energetically 5085 2
Информатика - computer science - informatique 1054 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 347 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 273 1
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 307 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 2
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 19 2
Ланит Сетевая академия - учебный центр 45 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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