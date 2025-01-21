Костина Светлана
Костина Светлана и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
|Липунцов Юрий 7 2
|Ушаков Руслан 1 1
|Лещенко Владимир 2 1
|Соколова Наталья 18 1
|Исламов Альберт 11 1
|Салпагаров Рамазан 2 1
|Свиридов Андрей 4 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 4
|Россия - УФО - Челябинская область 1210 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
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