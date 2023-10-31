Новый релиз NBT: фокус на удобство и производительность

Компания «Норбит» (входит в группу «Ланит») представила новую версию NBT, low-code BPM-платформы собственной разработки. Пользователи получили больше возможностей для персонализации системы, качественной работы с данными и масштабирования. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Обновления коснулись интерфейса продукта и удобства его использования в ежедневной работе. Специалистам доступны инструменты для настройки платформы под конкретные задачи и корпоративную специфику. Они могут обновлять логотипы и текст заголовков на странице авторизации, изменять наименования и цвета кнопок. Также можно выбирать подходящие новые виджеты для рабочего стола или скрывать ненужные разделы в форме, чтобы они не отвлекали от важных показателей.

Появилась и функция чатов, с ее помощью записи в реестре можно обсуждать, комментировать и согласовывать с коллегами в режиме реального времени. Значительно ускорено заполнение шаблонов документов Word и Excel, для их настройки доступны новые типы условных меток. NBT автоматически проверяет полноту и корректность заполнения полей форм и не позволяет сохранять неверные записи в системе. Сравнение и анализ нескольких объектов по ключевым показателям теперь можно реализовать на одном графике.

Расширена поддержка интеграционных процессов в части отправки, получения и фильтрации потоков данных, их легко синхронизировать с внешними источниками без необходимости программирования. В рамках релиза доработана архитектура хранения и передачи данных, касающаяся обмена файлами. Введена система распределенного кэширования шаблонов, благодаря которой значительно возросла производительность системы и ее масштабируемость.

Светлана Костина, директор по развитию бизнеса «Норбит»: «NBT – флагман нашего портфолио, по нему уже накоплена огромная история успешных внедрений. Мы сосредоточились на том, чтобы адаптировать решение под меняющиеся требования рынка и вводные от клиентов. Стремимся сделать его максимально универсальным и при этом простым и надежным. Сейчас на базе платформы любая компания, независимо от отраслевой специфики, может эффективно и быстро цифровизировать CRM, SRM и внутренние бизнес-процессы».

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Компания «Норбит» (входит в группу «Ланит») специализируется на разработке и внедрении эффективных решений для автоматизации бизнеса и государственного управления. «Норбит» занимается разработкой и внедрением ERP-, CRM-, SRM-, HR- и BI-систем, мобильных и веб-приложений, систем финансового планирования и бюджетирования, а также предоставляет услуги управленческого и ИТ-консалтинга.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.