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Платформа NBT: новые возможности планирования материалов, производства и управления запасами

«Норбит» расширяет потенциал собственной LCNC-платформы NBT для работы с закупками и управления складами. Новый модуль планирования материально-технических ресурсов (МТР) позволит консолидировать ключевые бизнес-процессы компании и цифровизовать все этапы жизненного цикла продукции. Максимум выгоды от использования получат энергетические, логистические и промышленные предприятия. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Модуль МТР упрощает формирование реалистичных производственных планов и расчет обеспечения требуемыми ресурсами. Специалисты по закупкам смогут работать в рамках единой системы, будут опираться на актуальную информацию на каждом этапе производства и прозрачные понятные процессы согласования.

Внутри создан полноценный блок аналитики с быстрыми отчетами и удобными виджетами. Анализируя спрос, сроки поставок, графики процессов, доступность материалов и имеющиеся мощности можно будет точнее прогнозировать потребности, оптимизировать хранение излишков, предотвращать дефицит и связанные с ним риски.

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Цифровизация

Правильно управляя запасами и планированием за счет новых возможностей NBT, бизнес сможет не только экономить, но и повысит конкурентоспособность. Особенно заметными преимущества будут для компаний со сложными производственными процессами и большим количеством номенклатурных позиций.

Светлана Костина, директор по развитию бизнеса «Норбит»: «Опираясь на многолетний опыт вендора и интегратора, знание рынка и его тенденций, мы развиваем наше решение NBT, дополняя его востребованным функционалом. Благодаря используемым современным технологиям и LCNC-подходу, платформа и ее модули легко адаптируются под уникальные требования заказчиков в соответствии с запросами отрасли, стратегическими целями и зрелостью. Это дает возможность поставлять качественный продукт за оптимальную стоимость и в сжатые сроки».

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