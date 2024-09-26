NBT. Подбор и проверка кандидатов: «Норбит» представил HR-систему на no-code

«Норбит» выпустил коробочное решение на основе no-code платформы NBT для автоматизации подбора и проверки кандидатов при приеме на работу. С его помощью крупные и быстрорастущие компании, а также рекрутинговые и кадровые агентства смогут быстро цифровизовать критичные HR-процессы, сократить трудозатраты кадровых специалистов и сэкономить бюджет. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Новый продукт включает три модуля: внешнее анкетирование соискателей, сбор необходимых документов, проверку полученной информации службой безопасности. Система интегрируется с внешними источниками и позволяет обогащать сведения о кандидатах. Также она использует интеллектуальные технологии для обработки и анализа данных. В частности, механизмы дедупликации, с помощью которых устраняются избыточные копии информации.

На базе готового решения реализуется сквозной процесс отбора и согласования соискателей по разным подразделениям, стандартизируется кадровый документооборот. Это снижает возможность ошибок, минимизирует рутину для сотрудников отдела кадров. Кроме того, значительно ускоряет подбор кандидатов для новых и существующих проектов даже при большом объеме рекрутинга.

В системе фиксируются показатели эффективности HR-отдела. Отчеты о результатах каждого сотрудника визуализируются на дашбордах, руководители легко их контролируют. Благодаря no-code инструментам бизнес-процессы настраиваются под внутреннюю специфику компании, определенные задачи или отраслевые требования. Для этого не требуются разработчики, справиться с кастомизацией могут бизнес-аналитики и методологи. Готовой HR-системой можно заменить модули ПО иностранных вендоров.

Светлана Костина, директор по развитию бизнеса «Норбит»: «Крупным бизнесом сейчас востребованы системы автоматизации HR-процессов. Главная причина - нарастающий дефицит кадров. Без цифровых инструментов сложно реализовать быстрый массовый подбор, отобрать лучших специалистов. Опираясь на технологические возможности нашей платформы NBT, мы создали уникальное гибридное решение. С одной стороны, это «коробка» со всеми ее плюсами – скорость внедрения, экономия бюджета, лучшие практики, инновации. С другой – ее можно менять под себя, адаптировать под отрасль или другие вводные».