ИТ-комбо: пользователям NBT и LDM откроются преимущества сразу двух платформ

«Норбит» (входит в группу «Ланит») и департамент систем управления документами «Ланит» объявили о старте сотрудничества. В рамках партнерства они будут развивать возможности интеграции своих флагманских решений — low-code системы NBT и платформы LANIT Document Management (LDM). Такая кооперация предоставит клиентам эффективные инструменты для цифровизации и оркестрации как ключевых направлений деятельности, так и хранения и управления неструктурированными данными организации. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

NBT — собственная разработка «Норбит», на базе которой можно автоматизировать любые бизнес-процессы и решать задачи, связанные с высокой нагрузкой, большим количеством пользователей и объемными данными. Платформа с более чем 20-летней историей и внушительным портфолио реализованных проектов находится в процессе постоянного развития и обновления. ИТ-продукты, созданные на ее основе, легко включаются в контур существующей ERP, заменяя собой крупные модули. Интеграция с LDM, микросервисной платформой для управления корпоративным контентом, расширит возможности NBT в части построения единого пространства для движения и хранения документов, внедрения электронного документооборота, дедупликации, версионирования и каталогизации. А также сократит сроки и бюджеты на реализацию подобных изменений в компании.

Рамазан Салпагаров, директор по развитию платформы LDM: «Партнерство позволит заказчикам «Норбит» быстро развернуть у себя системы CSP-класса (Content Service Platform) без сложных интеграций, а пользователи платформы LDM получат возможность легко дополнить свой ИТ-ландшафт решениями, построенными на платформе NBT, сохранив при этом все преимущества, которые дает централизованное хранилище контента».

Светлана Костина, директор по развитию бизнеса «Норбит»: «Сейчас в каждой второй крупной сделке возникает вопрос о корпоративном хранилище данных, и мы выбрали для интеграции одно из лучших решений на рынке — LDM. Ориентируемся на долгосрочное сотрудничество. Команды разработки двух опытных вендоров накопили колоссальную технологическую экспертизу и опыт, которые при совместном использовании повысят качество и продуктивность внедряемых решений. В тесном контакте будут работать специалисты с самыми разными компетенциями, нацеленные на создание востребованных бизнесом ИТ-продуктов, уникальных именно за счет синергии».

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Компания «Норбит» (входит в группу «Ланит») специализируется на разработке и внедрении эффективных решений для автоматизации бизнеса и государственного управления. НОРБИТ занимается разработкой и внедрением ERP-, CRM-, SRM-, HR- и BI-систем, мобильных и веб-приложений, систем финансового планирования и бюджетирования, а также предоставляет услуги управленческого и ИТ-консалтинга.



«Ланит» — «Лаборатория новых информационных технологий» — многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг, число которых неуклонно увеличивается за счет освоения передовых и наиболее востребованных технологий и решений. Команда ЛАНИТ — около 13,5 тыс. человек.