Липунцов Юрий
Липунцов Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
|Почта России ПАО 2112 1
|Рубанов Владимир 75 5
|Калина Роман 62 5
|Горбачев Александр 21 5
|Комиссаров Дмитрий 223 5
|Скляр Алексей 53 5
|Бутенко Юрий 65 5
|Елистратов Николай 90 5
|Киселева Екатерина 9 5
|Рыжавский Дмитрий 8 5
|Шатилин Николай 6 5
|Журавлёва Надежда 9 5
|Рыбчинский Михаил 27 4
|Путин Владимир 3171 2
|Костина Светлана 11 2
|Меджитов Тимур 85 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Гусев Михаил 23 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Данилин Александр 17 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 7
|МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 19 5
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
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