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Липунцов Юрий



17.12.2024 Экономический факультет МГУ и «Норбит» подвели итоги пилотного учебного проекта 1
17.06.2024 Студенты МГУ освоили возможности платформы NBT от «Норбит» 1
23.05.2016 Россияне смогут судиться через интернет уже в 2016 году 1
13.05.2016 ФАС предлагает перекроить государственный «ИТ-ландшафт» и экономить 150 млрд в год 1
22.04.2016 Счетная палата выложит штрафы чиновников в открытый доступ 1
22.04.2016 Развитие 2500 ИТ-систем государства: тихая революция 1
14.04.2016 Пенсионный фонд начинает строить «одну из крупнейших информсистем России» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Липунцов Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Digital Design - Диджитал Дизайн 538 5
Росплатформа - Р-Платформа 83 5
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 337 5
Новые облачные технологии (НОТ) 444 5
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 5
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 5
Microsoft Corporation 24625 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 1
Huawei 3933 1
Google LLC 11775 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Directum - Директум 1090 1
Dropbox 498 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
RedSys - РедСис 74 1
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 37 1
ИТКС - Информационно телекоммуникационная система 16 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
Virtuozzo - Parallels Holding 66 1
Прогноз 1650 1
Comlogic - Комлоджик 2 1
RuNetSoft - РуНетСофт 3 1
Ланит - Норбит - Norbit 369 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Почта России ПАО 2112 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 5
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 5
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 109 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Судебная власть - Judicial power 2310 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 59 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 113 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления 141 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 214 1
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 6
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 769 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 2
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 643 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1699 1
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Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1455 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1261 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 569 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1064 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1309 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 3
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 60 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 2
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 235 1
Microsoft Windows 7 1979 1
Microsoft Skype 2067 1
Linux OS 9937 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Microsoft Windows 15657 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 719 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
Счётная палата РФ - ЕСГФК ГИС - Единая система государственного финансового контроля 5 1
Microsoft Office 365 940 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 79 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 83 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 468 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 73 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 1
Росплатформа Р-Хранилище 17 1
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 19 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Росплатформа Р-Виртуализация 19 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 211 1
Microsoft Office Online 31 1
Huawei eSpace IVS Tools 2 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 249 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 1
Microsoft Windows Server 2012 196 1
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 34 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 1
Рубанов Владимир 75 5
Калина Роман 62 5
Горбачев Александр 21 5
Комиссаров Дмитрий 223 5
Скляр Алексей 53 5
Бутенко Юрий 65 5
Елистратов Николай 90 5
Киселева Екатерина 9 5
Рыжавский Дмитрий 8 5
Шатилин Николай 6 5
Журавлёва Надежда 9 5
Рыбчинский Михаил 27 4
Путин Владимир 3171 2
Костина Светлана 11 2
Меджитов Тимур 85 1
Рудычева Наталья 95 1
Гусев Михаил 23 1
Никифоров Николай 1136 1
Данилин Александр 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Россия - УФО - Тюменская область 1141 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 814 1
Россия - ЦФО - Калужская область 979 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 594 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1279 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 870 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 845 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 138 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 5
Информатика - computer science - informatique 1054 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 2
Экономический эффект 1067 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 881 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1225 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество - расторжение брака - Marriage - dissolution of marriage 373 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 399 1
Всероссийская перепись населения 174 1
КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 6 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2105 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 700 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 186 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 7
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 19 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 166197.
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