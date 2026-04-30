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Comlogic Комлоджик

Comlogic - Комлоджик

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 8 дел, на cумму 5 979 028 895 ₽*

Судебные дела (8) на сумму 5 979 028 895 ₽*
в качестве истца (8) на сумму 5 979 028 895 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


30.04.2026 Уволилась ИТ-директор Минсельхоза России 1
24.03.2022 В России создается 16 ИТ-систем защиты патентов и изобретателей за 3 миллиарда 1
22.04.2016 Счетная палата выложит штрафы чиновников в открытый доступ 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Comlogic и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1149 2
Ростелеком 11093 1
Microsoft Corporation 25913 1
Новые облачные технологии (НОТ) 494 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 193 1
Крок - Croc 1972 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 499 1
Росплатформа - Р-Платформа 100 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1135 1
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12441 1
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Минсельхоз РФ - ФГИС АЗСН - ЕФИС ЗСН - Единая федеральная информационная система о землях сельскохозяйственного назначения - Атлас земель сельскохозяйственного назначения - ФГИС СДМЗ - Систему дистанционного мониторинга земель сельскохозяйственного назнач 12 1
СТИ - Смарт Технологии Инвест - Свинофон 3 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6444 1
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Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 331 1
Минсельхоз РФ - АПК России - Единая система информационного обеспечения АПК - Бюджетное планирование предприятий АПК - ЕИР МСХ - Единый информационный ресурс Минсельхоза России - ЦИАС СГИО СХ - Центральная информационно-аналитическая система 11 1
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Трошина Елена 39 1
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Антошкин Сергей 1 1
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Мишустин Михаил 805 1
Комиссаров Дмитрий 252 1
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Россия - РФ - Российская федерация 169438 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48312 1
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Россия - ДФО - Сахалинская область 1113 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54393 2
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22180 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5573 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5178 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2331 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3038 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 1017 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2191 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11805 1
Английский язык 7097 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18508 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9334 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6923 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1775 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5599 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1760 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1298 1
Информатика - computer science - informatique 1217 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2188 1
Ботаника - Растения - Plantae 1181 1
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 25 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1750 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 783 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 107 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2204 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1298 1
CNews FORUM Кейсы 318 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483074, в очереди разбора - 722727.
Создано именных указателей - 203669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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