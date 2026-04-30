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Comlogic Комлоджик
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 8 дел, на cумму 5 979 028 895 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|30.04.2026
|Уволилась ИТ-директор Минсельхоза России 1
|24.03.2022
|В России создается 16 ИТ-систем защиты патентов и изобретателей за 3 миллиарда 1
|22.04.2016
|Счетная палата выложит штрафы чиновников в открытый доступ 1
Comlogic и организации, системы, технологии, персоны:
|Трошина Елена 39 1
|Лут Оксана 3 1
|Антошкин Сергей 1 1
|Осеевский Михаил 358 1
|Мишустин Михаил 805 1
|Комиссаров Дмитрий 252 1
|Рубанов Владимир 76 1
|Скляр Алексей 54 1
|Калина Роман 62 1
|Бутенко Юрий 65 1
|Елистратов Николай 90 1
|Киселева Екатерина 9 1
|Патрушев Дмитрий 7 1
|Ивлиев Григорий 6 1
|Архипкина Светлана 23 1
|Зубов Юрий 14 1
|Баландюк Сергей 4 1
|Рыбчинский Михаил 27 1
|Ткачев Александр 10 1
|Рыжавский Дмитрий 8 1
|Шатилин Николай 6 1
|Журавлёва Надежда 9 1
|Липунцов Юрий 7 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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