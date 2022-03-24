В России создается 16 ИТ-систем защиты патентов и изобретателей за 3 миллиарда

Затраты на цифровизацию Роспатента в период до 2024 г. составят 2,94 млрд руб. Предполагаются создание 16 ИТ-систем для поиска объектов интеллектуальной собственности и автоматизации деятельности Роспатента. Основными подрядчиками ведомства являются «Ростелеком», «Крок», «Ай-теко» и «Программный продукт».

Затраты на цифровизацию Роспатента

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) представила свою программу цифровизации. Презентация состоялась в ходе проходящей в Дубае международной выставки «Экспо-2020» в павильоне Российской Федерации.

Согласно федеральному проекту «Цифровое государственное управление» (ЦГУ) национальной программы «Цифровая экономика», в 2021-2024 гг. Роспатент должен получить из федерального бюджета 1,77 млрд руб. на создание информационных систем информатизации деятельности по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности. На основе указанных систем должно быть обеспечено оказание электронных услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Ранее соответствующие мероприятия были включены в другой федеральный проект, также входящий в нацпрограмму «Цифровая экономика» - «Информационная инфраструктура». В 2019-2021 гг. на эти цели было выделено 1,17 млрд руб. То есть общие затраты на цифровизацию Роспатента в период до 2024 г. составят 2,94 млрд руб.

16 ИТ-систем Роспатента

Запланировано создание 16 ИТ-систем: 11 государственных информационных систем (ИС), четырех информационных систем (ИС) и еще одной информационной системы, обеспечивающей перевод традиционных форматов в цифровой вид. Заказчиком ИТ-систем в большинстве случае выступает подведомственный Роспатенту Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС).

Затраты на цифровизацию Роспатента в период до 2024 г. составят 2,94 миллиарда

Федпроект ЦГУ предполагал, что указанные информационные системы будут запущены в тестовую эксплуатацию в 2020 г, в промышленную эксплуатацию – в 2021 г. Как пояснили CNews в пресс-службе Роспатента, в конце 2021 г. были завершены работы по созданию четырех информационных систем, а работы по созданию остальных ГИС находятся на финальной стадии и будут завершены в 2022 г. Необходимо завершить процедуры по закупке требуемых программно-аппаратных комплексов и провести аттестацию по требованиям информационной безопасности.

«Отклонения от установленных контрактами сроков исполнения обязательств связано с несвоевременным выполнением обязательств со стороны исполнителей в связи с эпидемиологической обстановкой, а также в связи с секвестированием в 2020 г. бюджетных средств 2021 г. на закупку программно-аппаратных комплексов, - объяснили в Роспатенте. – Отсутствие финансирования не позволило своевременно провести работы по обеспечению вычислительными ресурсами создаваемых систем, по построению систем информационной безопасности, проведению комплекса мер по проектированию и внедрению систем информационной безопасности, а также выполнение работ по подготовке к аттестации и самой аттестации информационной инфраструктуры и ГИС по требования защиты информации».

Выгоды от цифровизации Роспатента

«Цифровизация Роспатента обеспечила омниканальность при работе с заявителями, - рассказал недавно назначенный главой ведомства Юрий Зубов. - Весь путь от подачи заявки до получения электронного документа проходит бесшовно в режиме онлайн. Роспатент собрал мировой массив патентной информации и средств индивидуализации, а также создал сервисы для работы с объектами интеллектуальной собственности на основе технологий больших данных и интеллектуальной собственности. Также все внутренние сервисы Роспатента объединены в единую шину, которая является основой и для межведомственного, и международного взаимодействия ведомства».

Кроме того, за счет введения платформы оборота прав на объекты интеллектуальной собственности срок регистрации договоров распоряжения сократится до двух суток, добавил Зубов. «Цифровые платформы Роспатента позволяют создавать новые сервисы и другим ведомствам, - говорит глава ведомства. - Так, вместе с «Российским экспортным центром» (РЭЦ) предполагается создание сервиса патентной охраны зарубежной режимы одного окна». Также запланировано создание сервиса профиля интеллектуальной собственности компании в рамках механизма бесшовной поддержки стартапов и интеграция с московским инновационным кластером».

«Ростелеком» создал поисковую систему с сотнями миллионами патентов

Самая крупная из ИТ-систем Роспатента – это ИС «Инфраструктура поиска патентной информации и средств индивидуализации». Подрядчиком по ее созданию выступает «Ростелеком», стоимость контракта – 214 млн руб. (здесь и далее данные о контрактах Роспатента приводятся из ЕИС «Закупки»).

Как рассказал, выступая на коллегии Роспатента, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, первоначально в рамках исследований, связанных с поиском наиболее перспективных технологических трендов, компания создала решение для обработки больших массивов неструктурированной информации, включая патенты, сделки на венчурном рынке, рынок труда и тд. Оно было необходимо для того, чтобы увидеть, какие новые направления развиваются.

Решение же, созданное для «Роспатента», позволяет на регулярной основе проводить загрузку патентной информации, причем не только российской, но и ключевых государств мира. В решении используются методы искусственного интеллекта. Всего в систему загружено более 220 млн документов. Поиск документов и их отображение возможно на различных языках, включая русский, английский, немецкий, французский, испанский и итальянский.

Бывший глава Роспатента Григорий Ивлиев добавляет, что ИС «Инфраструктура поиска патентной информации и средств индивидуализации» собрала в себе весь мировой патентный фонд – по сути, всю научно-техническую информацию в мире. При этом система работает на отечественном ПО и при ее создании были решены тысячи задач программирования. Также «Ростелеком» создал для Роспатента ГИС «Управление выполнением формальных проверок возможности совершения юридически значимых действия», стоимость работ составила 51 млн руб.

Проекты «Крок» и «Ай-Теко»

Другой крупной ИТ-системой Роспатента стала ГИС «Управление процессами делопроизводства». Контракт на ее создание заключил системный интегратор «Крок», стоимость проекта – 206 млн руб. Компания «Ай-Теко» заключило с Роспатентом контракт на создание ИС «Поддержки хранения, сопоставления и определения схожести объектов интеллектуальной собственности в форме цифровых трехмерных моделей для обеспечения технической возможности описания и хранения объектов интеллектуальной собственности в форме цифровых, в том числе трехмерных, моделей при их государственной регистрации». Стоимость проекта составляет 121 млн руб.

Проекты «Программного продукта»

Компания «Программный продукт» разработала для Роспатента две ИТ-системы: ГИС «Интеллектуальная система экспертиза средств индивидуализации» и ГИС «Единый электронный государственный реестр результатов интеллектуальной деятельности». Стоимость работ составляет, соответственно, 90,45 млн руб. и 78,9 млн руб. Кроме того, «Программный продукт» выполнила для Роспатента работы по разработке системного проекта и необходимых технических задания для создания системы информатизации деятельности по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности стоимостью 79 млн руб.

Сергей Мелихов, Greensight: Открытая ИТ-система позволяет каждому создать свою e-commerce платформу Бизнес

По словам руководителя проектов компании «Программный продукт» Наргиз Атаджановой, ГИС «Интеллектуальная система экспертизы средств индивидуализации» представляет собой поисковую систему. Поиск в ней реализован не просто на основе метаданных, но и с использованием алгоритмов искусственного интеллекта и нейросетей. Это обеспечивает внешним пользователям возможность самостоятельной работы.

Блокчейн и интеллектуальная собственность

Компания «Информационные технологии будущего» реализовала для Роспатента четыре проекта. Один из них это создание ГИС «Распределенный реестр прав на объекты интеллектуальной собственности и средства индивидуализации, находящиеся в обороте» стоимостью 82,5 млн руб.

Как говорил ранее в интервью журналу «Изобретатель и рационализатор» Григорий Ивлиев, технология блокчейн имеет перспективы с точки зрения использования для регистрации распоряжения правами на объекты промышленной собственности и средства индивидуализации. «Сегодня, чтобы распорядиться правами или частью прав, вам нужно заключить договор и зарегистрировать распоряжение исключительным правом в Роспатенте, - пояснял Ивлиев. - При использовании блокчейн-технологии у нас появится возможность распоряжаться правами без этих дополнительных действий, поскольку факт распоряжения правом будет моментально отображаться в системе. Более того, в один момент вы можете передать права сразу нескольким контрагентам, десяткам, сотням. И об этом будут знать все участники системы, включая Роспатент».

Также компания «Информационные технологии будущего» создала для Роспатента ГИС «Единое информационное пространство взаимодействия сотрудников», «ГИС интеграции и управления нормативно-справочной информации» и «ГИС контроля использования прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД)». Стоимость соответствующих контрактов составила 39 млн руб, 69,7 млн руб. и 28,9 млн руб.

Перевод информации о патентах в электронный вид

Компания «Системы управления» создала для Роспатента «ГИС управления хранением документов», стоимость контракта составляет 78 млн руб. Контракт на аналогичную сумму был заключен с компанией «Комлоджик» на создание «ГИС поддержки управленческих решений в сфере интеллектуальной собственности».

Дмитрий Бондарь: Характер решаемых задач с помощью IdM/IGA зависит от уровня зрелости организации Интеграция

Компания «Электронный архив» («Элар») реализовала для Роспатента проект создания обеспечивающей информационный системы перевода традиционных (бумажных) форматов в цифровой вид. Стоимость проекта составляет 40,6 млн руб. По словам президента «Элар» Сергея Баландюка, в рамках данной системы сначала создаются «сырые» базы данных, потом, с помощью технологий больших данных, они классифицируются и индексируются, после чего полученный массив данных можно обрабатывать аналитическими системами.

Также компания «КСК Технологии» создала для Роспатента ИС «Управление централизованной поддержкой и сопровождением информационно-технологической инфраструктуры и пользователей», а компания «Научно-производственный центр «Бизнесавтоматика» - «ИС управления административными процессами Роспатента». Стоимость данных контрактов составляет, соответственно, 22 млн руб. и 20 млн руб.