ИТКС Информационно телекоммуникационная система
ИТКС и организации, системы, технологии, персоны:
|Мирошников Борис 63 1
|Кабанов Владимир 178 1
|Демидов Александр 20 1
|Тарасов Александр 9 1
|Попова Мария 141 1
|Ершова Элеонора 67 1
|Головин Леонид 25 1
|Цветков Александр 13 1
|Муромец Юлия 28 1
|Гревцев Владимир 22 1
|Федоров Виталий 5 1
|Дятлов Сергей 18 1
|Митрейкин Александр 20 1
|Бескровный Владимир 8 1
|Меркушенков Евгений 8 1
|Пярин Виктор 3 1
|Филиппов Валерий 1 1
|Рубанов Владимир 75 1
|Бабинская Наталья 1 1
|Котов Анатолий 1 1
|Калина Роман 62 1
|Горбачев Александр 21 1
|Кирсанов Игорь 1 1
|Липунцов Юрий 7 1
|Рыбчинский Михаил 27 1
|Журавлёва Надежда 9 1
|Комиссаров Дмитрий 223 1
|Бутенко Юрий 65 1
|Скляр Алексей 53 1
|Елистратов Николай 90 1
|Калин Сергей 30 1
|Васильева Галина 1 1
|Голиков Олег 1 1
|Кушка Максим 3 1
|Балашов Сергей 2 1
|Шатилин Николай 6 1
|Рыжавский Дмитрий 8 1
|Киселева Екатерина 9 1
|Емельянников Михаил 40 1
|Валяева Елизавета 72 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
|Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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