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Индексная книга (каталог) CNews*
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ИТКС Информационно телекоммуникационная система



12.12.2024 Security Vision сертифицирована ФСБ России 1
15.03.2022 Счетная палата построит систему управления данными аудита на российской платформе 1
10.01.2020 Основатель российской киберполиции против новых ИТ-статей в Уголовном кодексе 1
17.10.2019 «Автоматика» разработала метод выявления DDoS-атак с применением нейросетей 1
22.04.2016 Счетная палата выложит штрафы чиновников в открытый доступ 1
07.12.2011 Как уберечь ПДн: рецепты для энергосбыта 1
04.07.2011 Новое в ИКТ-законодательстве: май-июнь 2011 года 1
07.04.2011 «АйТи» и Pingwin Software внедрили СПО в Счетной палате РФ 1
14.10.2010 ИТ в ТЭК: энергетики требуют гарантий эффективности и безопасности 1
24.06.2010 Главный центр АСУ внутренних войск МВД ищет подрядчика для разработки техзадания для АИС «Кадры» 1
06.10.2008 «Ай-Теко» обеспечит техническую поддержку ИТ-системы Счетной палаты РФ 1
21.11.2007 Счетная палата РФ ищет поставщиков ИТ-услуг 1
02.08.2007 "Орбита": единая сеть МВД охватит всю Россию 1
28.07.2006 Elsag Spa и ИТМ и ВТ им. С.А. Лебедева подписали соглашение о намерениях 1
30.10.2002 Санкт-Петербург стремится стать электронным 1
01.04.2002 ФАПСИ отчиталось о разработке межведомственной защищенной системы электронного документооборота органов государственной власти 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

ИТКС и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24625 3
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 32 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 2
Oracle Corporation 6688 2
Broadcom - VMware 2359 2
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 125 1
ИКС 318 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 120 1
АйТи 1365 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Pingwin Software - Пингвин софтвер 70 1
ПМСофт 60 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
SAP SE 5279 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Cisco Systems 5114 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Информзащита 756 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 1
Газпром информ - Информгаз 41 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 440 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Sciener - Сайнер 29 1
HP 3Com 677 1
Орбита 292 1
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - IT Energy - Айти Энерджи Сервис 22 1
HP Software 51 1
Siemens AG - Siemens Group 2590 1
Новые облачные технологии (НОТ) 444 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 375 1
Код Безопасности 616 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Росплатформа - Р-Платформа 83 1
Юнидата - Юнидата технолоджи - Unidata 49 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 337 1
SAS Institute 971 1
Nginx - Энджайникс 164 1
Россети Кубань - Кубаньэнерго 24 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 1
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - МЭС Юга 41 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 111 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
Емельянников, Попова и партнеры - Консалтинговое агентство 5 1
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica 40 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 51 1
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Eurotek Group - Евротэк - Европейская топливно-энергетическая корпорация - ОНГС, Оренбургнефтегазстрой - Мосгазсетьстрой - Верхневолгоэлектромонтаж-НН - Кубаньэлектромонтаж - Челябинская угольная компания - Уральская нефтяная компания - ЮНГК - ТНС Энерго 25 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2737 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 2
Федеральное казначейство России 1772 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 296 2
МВД РФ ВВ - Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации 37 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 206 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 77 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1374 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 66 1
Минэнерго РФ - Департамент государственной энергетической политики и энергоэффективности Министерства энергетики РФ 12 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 126 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 207 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
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Электронный документ - Electronic document 1455 2
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 2
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Кронос 21 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 524 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
HPE ProLiant 399 1
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 116 1
SAP PI - SAP Process Integration - SAP NetWeaver PI - SAP NetWeaver Process Integration 27 1
МВД РФ - АИС ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел - ОВД ИМТС - Интегрированная мультисервисная телекоммуникационная система органов внутренних дел 31 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 83 1
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 146 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5170 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 1
Microsoft Windows 15657 1
Linux OS 9937 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 162 1
Microsoft Windows Server 2008 478 1
Microsoft Windows Server 2012 196 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 148 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 1
Счётная палата РФ - ЕСГФК ГИС - Единая система государственного финансового контроля 5 1
Mandriva Linux 77 1
HP PA-RISC - HP Precision Architecture RISC 64 1
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 95 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 53 1
Microsoft SharePoint Server 705 1
Юнидата DG - Юнидата Dаta Governance 4 1
Microsoft Windows Server 2003 569 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет финансов Санкт-Петербурга - Единая информационно-аналитическая система бюджетного (бухгалтерского) учета города Санкт-Петербурга - АИС БП-ЭК - Электронное казначейство 18 1
HP SureStore NAS 21 1
Правительство Московской области - Портал государственных и муниципальных Московской области - Электронное Подмосковье 14 1
HPE Smart Array - HPE MSA - HPE Modular Smart Array - Compaq Smart Array Cluster Storage 80 1
Код Безопасности - SSEP - Security Studio Endpoint Protection 16 1
Age of Kings 2 1
Mandriva Directory Server - MDS 8 1
Broadcom - VMware vSphere 554 1
SAP MDM - SAP Master Data Management - SAP MDM Ontologic 37 1
Мирошников Борис 63 1
Кабанов Владимир 178 1
Демидов Александр 20 1
Тарасов Александр 9 1
Попова Мария 141 1
Ершова Элеонора 67 1
Головин Леонид 25 1
Цветков Александр 13 1
Муромец Юлия 28 1
Гревцев Владимир 22 1
Федоров Виталий 5 1
Дятлов Сергей 18 1
Митрейкин Александр 20 1
Бескровный Владимир 8 1
Меркушенков Евгений 8 1
Пярин Виктор 3 1
Филиппов Валерий 1 1
Рубанов Владимир 75 1
Бабинская Наталья 1 1
Котов Анатолий 1 1
Калина Роман 62 1
Горбачев Александр 21 1
Кирсанов Игорь 1 1
Липунцов Юрий 7 1
Рыбчинский Михаил 27 1
Журавлёва Надежда 9 1
Комиссаров Дмитрий 223 1
Бутенко Юрий 65 1
Скляр Алексей 53 1
Елистратов Николай 90 1
Калин Сергей 30 1
Васильева Галина 1 1
Голиков Олег 1 1
Кушка Максим 3 1
Балашов Сергей 2 1
Шатилин Николай 6 1
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Киселева Екатерина 9 1
Емельянников Михаил 40 1
Валяева Елизавета 72 1
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Германия - Федеративная Республика 12682 1
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БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 2
Энергетика - Energy - Energetically 5085 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2105 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
СРО - саморегулируемые организации 95 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 493 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 348 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 83 1
Ставропольская правда 4 1
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Gartner - Гартнер 3556 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 69 1
РАН - Российская академия наук 1871 1
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 19 1
ИнфоКом 102 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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