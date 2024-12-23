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Индексная книга (каталог) CNews*
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Leonardo S.p.A. Finmeccanica Alenia Aermacchi Alenia Aeronavali Alenia Aeronautica

Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica

СОБЫТИЯ

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23.12.2024 Фанат знаменитой российской игры War Thunder слил на ее форум секретные военные документы, чтобы выиграть в бесполезном интернет-споре 1
11.10.2011 «Радиозавод имени А.С. Попова» и Selex Elsag договорились совместно развивать технологию Simulcast 1
10.03.2011 РКСС и фонд «Сколково» объявили о сотрудничестве в области создания наукоемких технологий в России 1
10.11.2010 В России будет производиться абонентское оборудование ГЛОНАСС-TETRA 1
29.06.2010 Sky-Y: БПЛА по-итальянски 2
03.06.2010 «Тетрасвязь» анонсировала строительство сети профессиональной связи для Олимпиады в Сочи 1
02.12.2009 Люфтваффе получило двухсотый Eurofighter 1
09.11.2009 Т-72: уроки итальянского 1
16.06.2009 Венгерская авиакомпания планирует купить 30 самолетов SSJ-100 1
20.04.2009 РН "Зенит-3SL" вывела на орбиту итальянский спутник связи Sicral 1B 1
09.04.2009 Навигационные системы Sagem выбраны для фрегатов FREMM ВМФ Италии 1
08.04.2009 Россия и Италия будут сотрудничать в сфере создания систем безопасности 1
21.11.2008 Ракета-носитель "Зенит-3SL" выведет в космос итальянский военный спутник связи 1
06.11.2008 GeoEye заключила дистрибьюторское соглашение с Telespazio 1
30.09.2008 "Сухой" к 2025г. планирует увеличить объем производства до $4 млрд. в год 1
22.01.2008 Ливия приобретет итальянский патрульный самолет 1
15.01.2008 Блокпакет российской авиафирмы купит итальянская авиакомпания 1
15.11.2007 ВВС Болгарии получили первый C-27J 1
26.09.2007 В Комсомольске-на-Амуре представлен новый региональный самолет Sukhoi SuperJet-100 1
22.08.2007 "МАКС-2007": продолжается заключение крупных сделок 1
27.06.2007 В Болгарии появится итальянско-российский авиационный сервисный центр 1
14.05.2007 ISCAPS: «умное» ПО обнаружит забытый багаж 1
06.12.2006 Турции предложено принять участие в производстве истребителей Eurofighter Typhoon 1
06.12.2006 Турции предложено принять участие в производстве истребителей Eurofighter Typhoon 1
19.09.2006 Литва решила строить ВВС 1
19.09.2006 Литва решила строить ВВС 1
28.07.2006 Elsag Spa и ИТМ и ВТ им. С.А. Лебедева подписали соглашение о намерениях 1
03.03.2005 Борьба за Galileo закончилась патом 1
23.12.2004 "Галилео" обретает реальные черты 1
23.12.2004 "Галилео" обретает реальные черты 1
21.06.2004 Alcatel оптимизирует свой бизнес 1
26.04.2004 Alcatel раскрыл подробности формирования СП с TCL 1
31.03.2003 BT сохранит свою долю в Eutelsat 1
05.03.2003 Marconi завершил продажу второстепенных активов 1
06.08.2002 Marconi готовится к продаже последнего непрофильного филиала 1
11.12.2001 France Telecom и Finmeccanica продадут акции STMicroelectronics 1
24.08.2001 Teledesic назвала финалистов тендера на поставку оборудования для проекта Internet-in-the-Sky 1
12.02.2001 Италия и Великобритания запустили военные спутники 1
04.12.2000 Eutelsat намерена инвестировать 1 млрд. евро в развитие спутниковых телекоммуникаций 1

Публикаций - 41, упоминаний - 42

Leonardo S.p.A. и организации, системы, технологии, персоны:

Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Selex ES - Elsag Spa - Elsag Datamat 31 9
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 6
Thales Group 143 4
iNavSat consortium - Galileo positioning system - Thales, EADS, Inmarsat 4 3
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 133 3
ATGroup - Тетрасвязь 21 2
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 192 2
Technicolor Group - Technicolor Creative Studios - Thomson Multimedia 212 2
BAE Systems - Marconi - Wireless Telegraph & Signal Company - FORE Systems - ForeView Foundation - Euristix 145 2
BAE Systems 179 2
МКР - Межгосударственная корпорация развития - Радиозавод имени А.С. Попова ОмПО - Омское производственное объединение 25 1
Airbus EADS Defence & Security - Airbus EADS Secure Networks 16 1
BAE Systems - Marconi - British Aerospace - Matra Marconi Space, MMS 13 1
Easynet Group - Easynet Global Services - Easynet Connect 4 1
Teledesic - BATSAT - Broadband Advanced Technologies Satellite 18 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
ИТКС - Информационно телекоммуникационная система 18 1
SAS Institute 1082 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 333 1
Ростех - Радиозавод 70 1
РКСС - Российская корпорация средств связи 40 1
Esri CIS - Эсри СНГ 93 1
Proximus Group - pro⌘imus - Belgacom Mobile - BICS - Belgacom ICS - Belgacom International Carrier Services 75 1
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 1
Advent International - IDEMIA - OT-Morpho - Oberthur Technologies - Safran Identity & Security - Sagem Orga - Morpho Systems - GE Homeland Protection - Sagem Sécurité - Sagem Défense Sécurité - ORGA Kartensysteme GmbH - Morpho Systèmes 64 1
Loral Space & Communications 32 1
Hispasat 18 1
TCL Mobile Communication 11 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 8
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 5
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 4
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 3
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 3
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 2
Lockheed Martin Space - Lockheed Martin Commercial Space Systems - Локхид Мартин Коммершл Спэйс Системз 37 1
Мотор Сич 10 1
Leonardo S.p.A. - SJI - SuperJet International - СуперДжет Интернэшнл С.П.А. 2 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 1
Boeing 1031 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Blackstone Group 47 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
Lockheed Martin 777 1
Ростех - Омсктрансмаш - Омский завод транспортного машиностроения - Конструкторское бюро транспортного машиностроения, КБТМ 14 1
Ростех - ОАК - ИФК - Ильюшин Финанс Ко 19 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 6
Правительство Болгарии - Совет министров Республики Болгария - Министерски съвет - органы государственной власти 37 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 2
Правительство Казахстана - Министерство обороны Казахстана 16 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 1
Президент Республики Казахстан - Президент РК - Управление делами Президента Республики Казахстан 70 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Правительство Польши - органы государственной власти 32 1
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 73 1
Правительство Италии - Вооруженные силы Италии - Правоохранительные органы Италии 18 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 10
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 6
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 4
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - КРЭП - Комплекс радиоэлектронного противодействия - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 284 4
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 224 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 2
Композит - композитный материал - композиционный материал 395 1
Трансивер - Transceiver 149 1
Транспорт - Бортовой компьютер - бортовая ЭВМ - Бортовые и встраиваемые системы - Бортовые вычислительные блоки - Board Computer 135 1
Подводные беспилотники - Подводный робот - Underwater Robot - Подводный дрон - Underwater drone - Телеуправляемые необитаемые подводные аппараты, ТНПА - Remotely operated underwater vehicle, ROV - Автономные необитаемые подводные аппараты, АНПА 27 1
ИЭТР - Интерактивное электронное техническое руководство - Electronic Technical Manual - IETM - Interactive Electronic Technical Manual 29 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Оцифровка - Digitization 5185 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1337 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 97 5
Eurofighter GmbH - Eurofighter Typhoon - Еврофайтер Тайфун 29 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-134 - советский пассажирский самолёт 12 2
Южмаш - Зенит - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 109 2
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 93 2
Advent International - IDEMIA - Safran - Sagem Sécurité - ISCAPS - Integrated Surveillance of Crowded Areas for Public Security - Интегрированное наблюдение за местами скоплений людей в целях общественной безопасности 3 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-26 10 1
Pexels 105 1
Acer Predator 224 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 1
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 124 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 1
Gaijin Entertainment - War Thunder - многопользовательская онлайн-игра 37 1
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 1
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 1
Boeing - Connexion by Boeing (CBB) 53 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-148 - украинский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 25 1
Dudok Evert - Дьюдок Эверт 2 2
Погосян Михаил 22 2
Калинина Ольга 1 1
Barrot Jacques - Барро Жак 5 1
Maresca Giuseppe - Мареска Джузеппе 1 1
Путин Владимир 3454 1
Свердлов Денис 201 1
Чемезов Сергей 147 1
Иванов Сергей 405 1
Бадалов Андрей 66 1
Назарбаев Нурсултан 85 1
Субботин Виктор 5 1
Калин Сергей 31 1
Молдаванов Александр 13 1
Wünsche Berndt - Вюнше Берндт 1 1
Юдинцев Кирилл 5 1
Абрамович Борис 3 1
Италия - Итальянская Республика 4508 28
Россия - РФ - Российская федерация 166168 20
Европа 24964 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 7
Франция - Французская Республика 8177 6
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Испания - Королевство 3840 4
Болгария - Республика 799 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Саудовская Аравия - Королевство 666 3
Нидерланды 3746 3
Литва - Вильнюс 41 2
Казахстан - Республика 6048 2
Дания - Королевство 1337 2
Словения - Республика 255 2
Польша - Республика 2031 2
Венгрия 855 2
Турция - Турецкая республика 2620 2
Чехия - Чешская Республика 1349 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 2
Эстония - Эстонская Республика 764 2
США - Колумбия - Вашингтон 1487 2
Латвия - Латвийская Республика 836 2
Литва - Литовская Республика 673 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 2
Словакия - Словацкая Республика 482 2
Бельгия - Брюссель 243 2
Италия - Рим 208 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 226 2
Италия - Сардиния 17 1
Гайана - Кооперативная Республика 7 1
Италия - Лигурия - Генуя 14 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Сингапур - Республика 1953 1
Европа Восточная 3138 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 9
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 531 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 2
Парашют - Прыжки с парашютом 119 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 749 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 141 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 384 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 1
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