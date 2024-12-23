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Юдинцев Кирилл



23.12.2024 Фанат знаменитой российской игры War Thunder слил на ее форум секретные военные документы, чтобы выиграть в бесполезном интернет-споре 1
25.12.2020 Сбербанк открыл сервис облачного гейминга. Пока бесплатный 1
15.05.2013 War Thunder выйдет на PS4 1
02.11.2012 Открытый бета-тест War Thunder 1
25.04.2007 "Адреналин 2: Час Пик". Видео 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Юдинцев Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Gaijin Entertainment 85 5
8213 2
Ростелеком 9701 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Nintendo 755 1
Sony 6544 1
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment 204 1
Бука - Buka Entertaiment 482 1
META Publishing 3 1
BAE Systems 172 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 174 1
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica 40 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 606 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 4
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1610 2
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 879 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
Речевые технологии - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1019 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1027 1
Gamepad - Геймпад - Joypad - Джойпад - тип игрового манипулятора 169 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3457 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 485 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 586 1
Joystick - Джойстик 1129 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 1
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 376 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 1
PC game - Shooter - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 961 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3851 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
Оцифровка - Digitization 4540 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 1
Classified - Классифайд - Доски объявлений - ресурс с объявлениями от физических и юридических лиц с предложениями по темам 71 1
Gaijin Entertainment - War Thunder - многопользовательская онлайн-игра 35 4
Google Android 13994 2
Apple iOS 7809 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4033 2
Apple macOS 2059 1
Linux OS 9937 1
Intel Core - Семейство процессоров 1200 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 195 1
Gaijin Entertainment - Адреналин 18 1
My.Games 69 1
Nintendo Switch - Игровая приставка 60 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 262 1
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 61 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline Gaming - Игровой облачный сервис 5 1
Enlisted - компьютерная игра 4 1
Сбер - SberPlay - сервис облачного гейминга 7 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 1
CRSED: F.O.A.D. - компьютерная игра 3 1
Crossout - компьютерная игра 4 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1824 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 549 1
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 202 1
Pexels 50 1
Волынсков Алексей 2 2
Юдинцев Антон 5 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
Россия - РФ - Российская федерация 144213 2
Земля - планета Солнечной системы 10375 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Венгрия 812 1
Венгрия - Будапешт 113 1
Испания - Королевство 3706 1
Саудовская Аравия - Королевство 584 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 2
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 623 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 1
Здравоохранение - Адреналин - Adrenaline - Норадреналин, Кортизол - гормоны стресса 93 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 850 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 512 1
Forbes - Форбс 817 1
Игромания 10 1
TechSpot 113 1
Superdata 12 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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