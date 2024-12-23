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Волынсков Алексей



23.12.2024 Фанат знаменитой российской игры War Thunder слил на ее форум секретные военные документы, чтобы выиграть в бесполезном интернет-споре 1
25.12.2020 Сбербанк открыл сервис облачного гейминга. Пока бесплатный 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Волынсков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Nintendo 755 1
Ростелеком 9701 1
8213 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Gaijin Entertainment 85 1
Бука - Buka Entertaiment 482 1
META Publishing 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1610 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 485 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 1
Речевые технологии - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1019 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
PC game - Shooter - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 961 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 1
Gamepad - Геймпад - Joypad - Джойпад - тип игрового манипулятора 169 1
Joystick - Джойстик 1129 1
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 879 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3457 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 1
Gaijin Entertainment - War Thunder - многопользовательская онлайн-игра 35 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1824 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4033 1
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
Linux OS 9937 1
Apple macOS 2059 1
Intel Core - Семейство процессоров 1200 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 262 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 195 1
Nintendo Switch - Игровая приставка 60 1
My.Games 69 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline Gaming - Игровой облачный сервис 5 1
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 61 1
Enlisted - компьютерная игра 4 1
Сбер - SberPlay - сервис облачного гейминга 7 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 1
CRSED: F.O.A.D. - компьютерная игра 3 1
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Юдинцев Кирилл 5 2
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Россия - РФ - Российская федерация 144213 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Испания - Королевство 3706 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 623 1
Forbes - Форбс 817 1
Игромания 10 1
Superdata 12 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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