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Сбербанк открыл сервис облачного гейминга. Пока бесплатный

Бизнес Интернет Веб-сервисы Техника
, Текст: Ирина Пешкова

Сбербанк анонсировал выпуск бета-версии сервиса облачного гейминга SberPlay. Ее смогут бесплатно протестировать владельцы «умной» ТВ-приставки SberBox с 25 декабря 2020 г. по 25 января 2021 г. На этапе тестирования пользователям доступны три игры известной российской студии Gaijin Entertainment, а также игры для ПК, купленные ранее.

Сервис облачного гейминга от Сбербанка

Сбербанк запустил сервис облачного гейминга SberPlay. Начиная с 25 декабря 2020 г. владельцы ТВ-приставки SberBox могут воспользоваться бесплатной бета-версией, которая позволяет тестировать ПК-игры на телевизоре без необходимости покупки игровой консоли или мощного ПК.

Для стабильной работы требуется подключение к высокоскоростной сети Wi-Fi 5 ГГц и скорость интернет-соединения не ниже 10 Мбит/с.

Тестовый период продлится до 25 января 2021 г. На сайте Сбербанка написано, что после окончания бета-периода за доступ к SberPlay пользователь будет платить только во время использования сервиса. Как пояснили CNews представители компании, информация о дальнейших тарифах будет опубликована после окончания тестового периода.

SberBox — это медиаприставка, которая подключается к телевизору и превращает его в смарт-устройство. В нее встроены голосовые помощники и другие сервисы экосистемы Сбербанка. Особенность SberBox — голосовое управление. SberPlay выполняет роль виртуальной консоли на базе медиаприставки Сбербанка и дополнительного канала доступа к купленному контенту популярных издателей игр.

Какие игры уже доступны

На этапе тестирования пользователям бесплатно доступны игры российской студии Gaijin Entertainment. Это известный в Росси разработчик игр для различных платформ, в том числе для PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo switch, iOS, Mac OS, Linux и Android.

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Смартфон с накладками-джойстиками из комплекта SberBox

Среди игр, представленных в сервисе, например, War Thunder — масштабная бесплатная многопользовательская онлайн-игра, посвященная боевой технике Второй мировой и холодной войн. Авиация, наземные силы и флот сражаются вместе в одном бою. Еще одна игра — Cuisine Royale — онлайн-шутер, действие которого разворачивается в красивейших уголках Земли. Игрок должен выжить, сражаясь с противниками огнестрельным и холодным оружием, а также используя сверхъестественные способности и мистические ритуалы. Третья игра, представленная для тестирования в бета-версии, — Crossout — массовый многопользовательский экшн, в котором можно собрать из десятков деталей бронемашину уникального дизайна, а затем сразиться на ней в бою.

Кроме того, в SberPlay можно играть в PC-игры, приобретенные пользователем ранее в магазине цифровой дистрибуции игр.

Как управлять играми

Для управления играми можно использовать виртуальный геймпад в приложении «Сбер.Салют», для которого в комплекте с приставкой SberBox есть специальные накладки-джойстики на смартфон.

По мнению представителей Сбербанка, облачный гейминг на умных устройствах компании дает пользователю аналогичный опыт игры, как на консолях последнего поколения. Также можно подсоединять совместимый Bluetooth-геймпад — Xbox-совместимые геймпады или геймпады для PlayStation 4 второй версии и выше. Для регистрации и ввода пользовательских данных в облачных играх используется режим виртуальной клавиатуры и мыши на геймпаде.

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В период бета-тестирования пользователям SberPlay бесплатно доступны игры российской студии Gaijin Entertainment

В ближайшее время планируется добавить возможность подключения второго геймпада к SberBox и дополнить SberPlay соревновательными играми, после чего приставку можно будет полноценно использовать в том числе для игры в компании или с семьей.

Почему Сбербанк заинтересовался облачным геймингом

Современные компьютерные игры обычно требуют «навороченного железа», и игровой ПК может стоить 100—150 тыс. руб. Облачный гейминг — это технология, которая позволяет играть в современные игры на высоких графических настройках, даже если у игрока старый компьютер. Рынок облачного гейминга пользуется популярностью у техгигантов, так как переживает бурный рост, особенно под влиянием пандемии коронавируса 2020 г. По данным исследования HTF Market Intelligence, за 2019 г. он вырос на 46,7%. Как писал в феврале 2020 г. Forbes, По исследованию SuperData, геймеры потратили на игры $120,1 млрд за 2019 г.

Рынок облачных платформ для гейминга развивается на протяжение нескольких последних лет. В 2015 г. «облачную платформу для дистанционного запуска игр на ТВ-приставках разрабатывал «Ростелеком». В 2019 г. игровую облачную экосистему Beeline Gaming запустил в России «Билайн». Пользователям были доступны 2,5 тыс. игр Buka, My.Games и META Publishing.

Чем известна Gaijin Entertainment

Gaijin Entertainment основана в 2002 г. президентом Антоном Юдинцевым, креативным директором Кириллом Юдинцевым и техническим директором Алексеем Волынсковым, который ранее участвовал в разработке игры Doom 2D. В 2002 г. компания активно сотрудничала с американской Zodiac Gaming, разрабатывая игры для приставок кабельного цифрового телевидения.

В 2003 г. компания наладила сотрудничество с фирмой 1C. Одним из результатов стало создание игры по мотивам известного кинофильма «Бумер». Далее на протяжение нескольких лет компания разрабатывала разные игры. Самым знаковым стал 2012 г., когда в течение одного года вышли три большие игры: Birds of Steel, Blades of Time и War Thunder. Именно на последней компания сконцентрировала своё основное внимание в последующие годы.

В 2013 г. журнал «Игромания» назвал War Thunder «прорывом года». Игра заработала множество премий, в числе которых престижная награда «Лучший симулятор» на выставке gamescom 2013. Также в этот момент Gaijin Entertainment начинает активно работать со шлемами виртуальной реальности. В 2014 г. War Thunder вышел на PlayStation 4, став первой российской игрой в стартовой линейке консоли нового поколения.

В 2015 г. компания Gaijin Entertainment совместно со студией Targem Games анонсировала игру Crossout на PC., а в 2016 г. — Enlisted. В апреле 2018 г. Еnlisted была доступна игрокам в виде первоапрельского ивента и носила название «Сuisine royale». С июня 2018 г. эта игра стала самостоятельным проектом. В мае 2019 г. вышла первая игра компании для Nintendo Switch —Blades of Time.

В декабре 2020 г. CNews писал, что Gaijin Entertainment портировала популярные видеоигры своей разработки War Thunder, CRSED: F.O.A.D. и Enlisted на ПК с процессором «‎Эльбрус-8С». Производительность оказалась сравнимой с аналогичной системой на Intel Core.

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