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Индексная книга (каталог) CNews*
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Франция Правительство Франции Министерство обороны и внутренних дел Франции Вооружённые силы Французской Республики Ministère des Armées

Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées

СОБЫТИЯ


30.10.2013 МВД Франции: Open Source обходится в пять раз дешевле

В предпоследнюю неделю октября МВД Франции опубликовало ответ на парламентский запрос депутата Изабелль Аттар (Isabelle Atta
09.10.2009 DCNS поставит ВМС Франции противоторпедные системы Nemesis

Как сообщает пресс-служба компании DCNS, заключён контракт на поставку ВМС Франции противоторпедных систем Nemesis ("Немезида") для подводных лодок. Система Nemesis включает как средства подавления датчиков наведения самой торпеды, так и ловушки-имитаторы. Предназ
25.09.2009 Два истребителя ВМС Франции упали в Средиземное море

Два многоцелевых истребителя Rafale ВМС Франции столкнулись в воздухе и упали в Средиземное море у берегов страны, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. Инцидент произошел над морем в 30 км от г.Перпиньян, расположенного поблизости
17.02.2009 Минобороны Франции подтвердило факт столкновения двух атомных подводных лодок

, произошедшего в начале февраля с.г. в Атлантическом океане. Как говорится в официальном заявлении Минобороны Франции, подлодки столкнулись под водой "на очень малой скорости, никто не пострад
23.10.2008 Автомат посадки БПЛА на корабль в шторм испытали ВМС Франции
03.04.2007 "Гробы" из композитов пришли в ВВС Франции

Как сообщает Defense Talk, 29 марта 2007 года на авиабазу ВВС Франции Konjak ("Коньяк") доставлены первые учебно-тренировочные самолеты производства швейцарской компании Grob Aerospace модели Grob 120A. До конца 2007 года ВВС Франции должны пол

Публикаций - 53, упоминаний - 61

Франция и организации, системы, технологии, персоны:

Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 192 8
Microsoft Corporation 25826 8
Thales Group 143 6
Advent International - IDEMIA - OT-Morpho - Oberthur Technologies - Safran Identity & Security - Sagem Orga - Morpho Systems - GE Homeland Protection - Sagem Sécurité - Sagem Défense Sécurité - ORGA Kartensysteme GmbH - Morpho Systèmes 64 4
Dassault Systemes 235 3
Google LLC 12751 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15966 2
ESET - ESET Software 1163 2
Red Hat 1380 2
Canonical 223 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 74 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 77 1
Открытые технологии 731 1
SES Networks - SES S.A. - SES Global - SES Astra - Société Européenne des Satellites 124 1
Mirantis - Мирантис 37 1
БУХта - Buhta 104 1
Ракурс НПФ 177 1
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Selex ES - Elsag Spa - Elsag Datamat - Galileo Avionica SpA 33 1
OSSystems - Открытые Операционные Системы 3 1
Google - Niantic Labs 17 1
Pokemon Company 3 1
Airbus EADS Defence & Security - Airbus EADS Secure Networks 16 1
Эспроконсалт 3 1
Dev.House Group - Dev-House - Интегратор открытых технологий 8 1
WSO2 20 1
Dassault Systemes - Dassault Systèmes Russia Corp - Дассо Систем 4 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5688 1
Dr.Web - Доктор Веб 1295 1
Amazon Inc - Amazon.com 3294 1
Yandex - Яндекс 9307 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1732 1
IBM - International Business Machines Corp 9711 1
HP Inc. 5904 1
Check Point Software Technologies 831 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 267 1
AT&T Inc 1726 1
DXC Technology - Computer Sciences 100 1
Yahoo! 3728 1
OpenText - Micro Focus - Novell 880 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 3
Safran - Snecma - Société Nationale d'Étude et de Construction de Moteurs d’Avions - Национальное общество по разработке и конструированию авиационных моторов 42 2
Boeing 1032 2
Arianespace 87 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 1
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 144 1
Союз ТМКБ ФГУП - Тушинское машиностроительное конструкторское бюро 2 1
Thales Systemes Aeroportes SA 1 1
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica 41 1
МТС - Центр социальных и благотворительных программ 14 1
Dassault Aviation 12 1
Тульское музейное объединение - ТОКМ - Тульский областной краеведческий музей - Тульский кремль - Тульский государственный музей оружия 11 1
Saab AB - Saab Automobile AB 44 1
EDF - Électricité de France - Электрисите́ де Франс 12 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 534 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 73 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Ростех - ОДК ММП имени В.В. Чернышева АО - Московское машиностроительное предприятие имени В. В. Чернышёва 10 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3210 12
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 430 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5991 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1900 3
U.S. Department of Defense - ORS Office - Operationally Responsive Space 4 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3594 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 96 2
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 64 1
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 140 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 482 1
Правительство Италии - Вооруженные силы Италии - Правоохранительные органы Италии 18 1
Федеральный совет Швейцарии - Органы государственной власти Швейцарская Конфедерация 25 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 119 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1697 1
Правительств Индонезии - Кабинет Республики Индонезии - Kabinet Republik Indonesia - органы государственной власти 30 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3670 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5721 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5761 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6585 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5457 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4967 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2137 1
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 34 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 129 1
U.S. Department of Defense - USCENTCOM или CENTCOM - United States Central Command - Центральное командование США 4 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 47 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 1
DLP-Эксперт 14 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10278 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35427 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54366 6
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DGA - Domain Generation Algorithms - алгоритмы генерации доменов 58 5
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9598 2
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13767 2
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JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1765 1
Podcasts - Подкастинг 327 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1431 1
СУБД Реляционная - РСУБД - RDBMS - Relational Database Management System 108 1
Linux OS 11605 7
Microsoft Windows 16957 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5263 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1025 4
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 230 4
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 3
ESA - CNES - Pleiades - военные спутники Французского Национального Центра Космических Исследований 25 3
Apache OpenOffice 491 3
Microsoft Windows 2000 8678 2
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 2
VideoLAN VLC Player - VLC media player - VideоLAN Client 83 2
Helios - European military observation satellites - Орбитальная группировка разведспутников 14 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1814 2
Microsoft Office 4196 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5794 2
Mozilla Firefox - браузер 1957 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1850 2
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 649 2
GNU C Library Glibc 37 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Музыка - МТС Музыка - MTS Music 125 1
Notepad++ 29 1
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 1
Putty - свободный клиент управления удаленными узлами 12 1
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free - Apple iOS in the Car 89 1
MailArchiva ЕЕ 1 1
Ростех - ОДК ММП имени В.В. Чернышева - РД - Турбовентиляторный двигатель 15 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 461 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 1
Airbus EADS Astrium - Myriade 3 1
РКК Энергия - Мир - орбитальная станция 21 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 95 1
Aladdin eSafe Gateway - eSafe Web Security Gateway - Aladdin eSafe Hellgate 12 1
Mozilla Messaging 5 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 132 1
U.S. Department of Energy - Fermilab - Scientific Linux - SL 9 1
PutTTY 1 1
Saab AB - Gripen International - Saab JAS 39 Gripen - многоцелевой истребитель 36 1
OpenText - Micro Focus - Novell Enterprise Linux Services - Novell SUSE Linux 69 1
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 120 1
Apple macOS 2441 1
Sarkozy Nicolas - Саркози Николя 26 2
Калганов Игорь 53 1
Поповкин Владимир 23 1
Левашов Михаил 9 1
Куличенко Константин 6 1
Грициенко Андрей 8 1
Lecasble Valerie - Лекасбль Валери 1 1
Павперов Владислав 2 1
Юркова Ольга 18 1
Попов Валентин 4 1
Короб Анна 3 1
Attard Isabelle - Аттар Изабелль 2 1
Велигура Александр 6 1
Криковцев Иван 2 1
Хачатуров Георгий 3 1
Gonzalez Jose-Antonio - Гонзалез Хосе-Антонио 4 1
Kretinsky Daniel - Кретинский Даниэл 2 1
Dumond Stéphane - Дюмон Стефан 1 1
Путин Владимир 3463 1
Арсентьев Андрей 80 1
Breton Thierry - Бретон Тьерри 22 1
Кузнецов Владимир 47 1
Костров Дмитрий 39 1
Боровиков Игорь 137 1
Федотова Валентина 6 1
Ершова Элеонора 67 1
Le Maire Bruno - Ле Мэр Бруно 7 1
Окулесский Василий 26 1
Blair Tony - Блэр Тони 57 1
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Европа 25005 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54921 14
Россия - РФ - Российская федерация 167366 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13843 10
Германия - Федеративная Республика 13264 6
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1090 6
Италия - Итальянская Республика 4516 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4217 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47827 3
Земля - планета Солнечной системы 10890 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3149 3
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 316 3
Бразилия - Федеративная Республика 2529 3
Испания - Королевство 3842 3
Индийский океан 162 2
Средиземное море - Средиземноморье 204 2
Афганистан - Кандагар 29 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19265 2
Азия - Азиатский регион 5942 2
Канада 5089 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2616 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3420 2
Нидерланды 3759 2
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 2
Ирак - Республика 709 2
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 178 1
Таиланд - Бангкок 89 1
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 91 1
Португалия - Лиссабон 41 1
Ливия 153 1
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Североморск 36 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Боровский район - Боровск 29 1
Ливийская джамахирия - Великая Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия 5 1
Германия - Шлезвиг-Гольштейн 20 1
Франция - Бордо 29 1
Россия - Талицы 19 1
Франция - Бретань 10 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1229 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9134 18
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6206 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58100 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34032 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10942 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53802 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7494 3
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 357 3
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3604 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11729 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3409 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6113 2
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Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5133 2
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 101 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1549 1
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Радиация - Ионизирующее излучение - Ionizing radiation - Радиоактивное излучение - Radioactive radiation - Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 298 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8293 1
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