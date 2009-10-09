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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Франция Правительство Франции Министерство обороны и внутренних дел Франции Вооружённые силы Французской Республики Ministère des Armées

Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées


09.10.2009 DCNS поставит ВМС Франции противоторпедные системы Nemesis
25.09.2009 Два истребителя ВМС Франции упали в Средиземное море
17.02.2009 Минобороны Франции подтвердило факт столкновения двух атомных подводных лодок
23.10.2008 Автомат посадки БПЛА на корабль в шторм испытали ВМС Франции
27.06.2008 МиГ-АТ поднялся в воздух с русско-французской силовой установкой
03.04.2007 "Гробы" из композитов пришли в ВВС Франции

Публикаций - 216, упоминаний - 223

Франция упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 8
SAP SE 4595 7
Safran - Sagem 169 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 6
Thales 95 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 5
Ростех - Ростехнологии 2532 5
Google LLC 10352 5
Huawei 3222 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 4
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1640 3
Oracle Corporation 6035 3
Orange S.A. 982 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 3
Yahoo! 3603 3
Dassault Systemes 201 3
Apple Inc 10683 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 2
Lenovo Motorola 3463 2
Аскон - Ascon 298 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1039 2
Ростех - РТ-Инвест 53 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 2
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1088 2
Red Hat 1183 2
Fujitsu 1898 2
Siemens AG - Siemens Group 2311 2
Softline - Софтлайн 1870 2
HP Inc. 5313 2
IBM - International Business Machines Corp 8941 2
HP - Hewlett-Packard 3567 2
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 58 2
Dr.Web - Доктор Веб 1186 2
Intel Corporation 11262 2
Samsung Electronics 9333 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 495 1
Kapsch 7 1
Meta Platforms - Facebook 4267 1
Boeing 957 2
Царицын капитал 22 2
Самолёт ГК 216 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 2
АвтоВАЗ 188 2
Ball Aerospace & Technologies 46 2
Arianespace 83 2
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 202 2
Кордиант - Ярославский шинный завод 1 1
Gaggenau 32 1
Credit Suisse First Boston (CSFB) 207 1
Hansa - Ханса 85 1
Славнефть НГК 42 1
Авгуръ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр 14 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 1
Газпром ПАО 1008 1
Роснефть НК 434 1
Renault-Nissan-Mitsubishi 26 1
SNCF - Nationale des Chemins de fer Français - Национальная компания французских железных дорог 18 1
МедБиоФарм 1 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 1
СБ Банк - Судостроительный банк 57 1
Eliott Associates - Eliott Investment Management 2 1
Наукоград - технопарк 42 1
Венец АКБ 11 1
ИСК - Ижевская строительная компания 1084 1
Europ Assistance - Европ Ассистанс СНГ 7 1
Россети Ленэнерго 786 1
Иль де Ботэ - Ile De Beaute 9 1
Роскосмос Главкосмос - Glavkosmos 4 1
ГПБ - Газпромбанк 842 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 1
Societe Generale - Росбанк 438 1
Алроса АК 118 1
Airbus Group - Airbus Industries 204 1
Возрождение - Коммерческий банк 186 1
ЮКОС НК 138 1
Whirlpool 72 1
Волга-Днепр - Авиакомпания 33 1
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 30 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 5
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 367 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 3
Правительство РФ 8292 3
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 42 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 2
Президент Российской Федерации 3770 2
U.S. Department of Defense - ORS Office - Operationally Responsive Space 4 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 2
U.S. Navy - Военно-морские силы США 439 2
CSA - Canadian Space Agency - Канадское космическое агентство 16 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 135 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 75 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 34 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 170 1
UK Government - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании 2 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 1
Министерство иностранных дел Финляндии 4 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 108 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
U.S. Department of Defense - USCENTCOM или CENTCOM - United States Central Command - Центральное командование США 2 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 15
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 10
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3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 2
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 7286 2
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 2454 2
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Электроника - Электронные устройства - Промышленное производство и разработка электроники 992 2
Конвекция - вид теплообмена (теплопередачи) 22 2
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 84 2
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Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система - Компьютерная техника 5871 2
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 712 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 648 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 679 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2210 2
Google Android 11959 7
Microsoft Windows 10 11713 6
Linux OS 7669 5
Apple iPhone 6 2649 4
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 3
Apple iOS 6422 3
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 3
CNES - Pleiades - военные спутники Французского Национального Центра Космических Исследований 20 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 2
Helios - European military observation satellites - Орбитальная группировка разведспутников 14 2
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 138 2
CNES Космодром Куру - Гвианский космический центр 188 2
Microsoft Skype 1940 2
Microsoft Windows XP 2291 2
1С:ERP Управление предприятием 268 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 115 2
Microsoft Office 3247 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 2
Microsoft Exchange 1222 2
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 140 1
IBM Power Systems - Серия серверов 216 1
Apache Hadoop 356 1
IBM DB2 339 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 91 1
Космодром Байконур 1025 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АСВГК - Автоматизированная система весогабаритного контроля движения транспортных средств 2 1
Avast Threat Intelligence 2 1
Atos QLM - Atos Quantum Learning Machine 4 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис 49 1
Samsung The Frame - Телевизор 24 1
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 186 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 83 1
Роскосмос - Гонец - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 31 1
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 326 1
Groupe SEB - Moulinex AFW 1 1
Softline Cloud Services - Softline CloudMaster - Softline Maestro 58 1
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 1
LG 75SM99 2832 1
Dassault Systemes - Catia 58 1
Исанин Антон 9365 4
Скворцов Сергей 11 2
Шипелов Андрей 21 2
Замков Антон 7 2
Ротенберг Игорь 35 2
Ротенберг Аркадий 45 2
Червонный Станислав 2 1
Чибис Андрей 23 1
Ейнов Амир 1 1
Симакин Денис 6 1
Qiu Olivia - Ки Оливия 2 1
Петров Иван 7 1
Черноволенко Сергей 27 1
Сидоренко Юрий 5 1
Кравченко Екатерина 3 1
Нейлов Олег 1 1
Кайгородов Михаил 4 1
Тамбов Константин 1 1
Клебанов Илья 21 1
Войтешек Ян 2 1
Садовников Виктор 2 1
Касьянов Михаил 54 1
Кресс Виктор 5 1
Куличенко Константин 6 1
Левашов Михаил 6 1
Бендин Сергей 9 1
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Ульянов Владимир 154 1
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Калганов Игорь 6 1
Лаптева Марина 114 1
Шалманов Сергей 199 1
Зенкин Денис 262 1
Шапошников Алексей 3 1
Хайретдинов Рустэм 56 1
Мельникова Анастасия 197 1
Федотова Валентина 6 1
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Белоусов Сергей 233 1
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Европа 12319 12
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Япония 10069 7
Канада 3319 5
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 5
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 5
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Нидерланды 2197 4
Испания - Королевство 2917 4
Бразилия - Федеративная Республика 1945 4
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Португалия - Португальская Республика 788 3
Ближний Восток 2549 3
Украина 6212 3
Америка 2011 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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