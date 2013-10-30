Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées

МВД Франции: Open Source обходится в пять раз дешевле В предпоследнюю неделю октября МВД Франции опубликовало ответ на парламентский запрос депутата Изабелль Аттар (Isabelle Atta

DCNS поставит ВМС Франции противоторпедные системы Nemesis Как сообщает пресс-служба компании DCNS, заключён контракт на поставку ВМС Франции противоторпедных систем Nemesis ("Немезида") для подводных лодок. Система Nemesis включает как средства подавления датчиков наведения самой торпеды, так и ловушки-имитаторы. Предназ

Два истребителя ВМС Франции упали в Средиземное море Два многоцелевых истребителя Rafale ВМС Франции столкнулись в воздухе и упали в Средиземное море у берегов страны, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. Инцидент произошел над морем в 30 км от г.Перпиньян, расположенного поблизости

Минобороны Франции подтвердило факт столкновения двух атомных подводных лодок , произошедшего в начале февраля с.г. в Атлантическом океане. Как говорится в официальном заявлении Минобороны Франции, подлодки столкнулись под водой "на очень малой скорости, никто не пострад