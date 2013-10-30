Получите все материалы CNews по ключевому слову
Франция Правительство Франции Министерство обороны и внутренних дел Франции Вооружённые силы Французской Республики Ministère des Armées
СОБЫТИЯ
|30.10.2013
|
МВД Франции: Open Source обходится в пять раз дешевле
В предпоследнюю неделю октября МВД Франции опубликовало ответ на парламентский запрос депутата Изабелль Аттар (Isabelle Atta
|09.10.2009
|
DCNS поставит ВМС Франции противоторпедные системы Nemesis
Как сообщает пресс-служба компании DCNS, заключён контракт на поставку ВМС Франции противоторпедных систем Nemesis ("Немезида") для подводных лодок. Система Nemesis включает как средства подавления датчиков наведения самой торпеды, так и ловушки-имитаторы. Предназ
|25.09.2009
|
Два истребителя ВМС Франции упали в Средиземное море
Два многоцелевых истребителя Rafale ВМС Франции столкнулись в воздухе и упали в Средиземное море у берегов страны, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. Инцидент произошел над морем в 30 км от г.Перпиньян, расположенного поблизости
|17.02.2009
|
Минобороны Франции подтвердило факт столкновения двух атомных подводных лодок
, произошедшего в начале февраля с.г. в Атлантическом океане. Как говорится в официальном заявлении Минобороны Франции, подлодки столкнулись под водой "на очень малой скорости, никто не пострад
|23.10.2008
|Автомат посадки БПЛА на корабль в шторм испытали ВМС Франции
|03.04.2007
|
"Гробы" из композитов пришли в ВВС Франции
Как сообщает Defense Talk, 29 марта 2007 года на авиабазу ВВС Франции Konjak ("Коньяк") доставлены первые учебно-тренировочные самолеты производства швейцарской компании Grob Aerospace модели Grob 120A. До конца 2007 года ВВС Франции должны пол
Франция и организации, системы, технологии, персоны:
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2734 10
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11579 7
|CNews RND - R&D.CNews 2274 3
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6115 3
|NYT - The New York Times 1103 3
|AP - Associated Press 2008 3
|Times 668 2
|Defense Talk 40 2
|Roem.ru - Роем.ру 49 1
|Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
|Silicon 496 1
|Space Daily 528 1
|Открытые системы ИД 176 1
|Flight Global 79 1
|France 24 12 1
|The Register - The Register Hardware 1791 1
|Bloomberg 1640 1
|ZDnet 664 1
|IDC - International Data Corporation 4997 2
|Sensor Tower 17 1
|S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 553 1
|CNews Мишень 188 1
|Gartner - Гартнер 3663 1
|CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 247 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470616, в очереди разбора - 724636.
Создано именных указателей - 200814.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.