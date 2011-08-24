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Dev.House Group Dev-House Интегратор открытых технологий

Dev.House Group - Dev-House - Интегратор открытых технологий

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


24.08.2011 Dev.House разработала клиентский портал для «Вертолетной сервисной компании» 1
02.08.2011 Dev-House сменит технического директора 2
07.06.2011 Российский конструктор мобильных приложений отправился покорять Америку 1
04.03.2011 Dev.House будет распространять платформу Alfresco Enterprise на всей территории России и СНГ 2
01.02.2011 Центр информационных исследований и Dev-House предложат аналитические системы нового типа 4
25.01.2011 Dev-House автоматизирует документооборот в сети гипермаркетов «Лента» 2
18.11.2010 Группа компаний Dev-House – новый системный интегратор и разработчик ИТ-систем на базе СПО на российском рынке 5

Публикаций - 8, упоминаний - 18

Dev.House Group и организации, системы, технологии, персоны:

Alfresco Software 156 3
SAP SE 5601 2
9594 2
Открытые технологии 732 2
Softline - НЦПР - Национальный центр поддержки и разработки - FlexLab - ФлексЛаб 33 2
Nuxeo 14 1
Dell EMC 5180 1
Microsoft Corporation 25775 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
HP Inc. 5883 1
Oracle Corporation 7074 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 1
Directum - Директум 1268 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 1
1С-Рарус 982 1
АйТи 1519 1
HP Autonomy 86 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 1
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Open Solutions - Открытые решения (ОР) 77 1
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 41 1
Агент Плюс 8 1
Ростех - Вертолеты России - ВСК - Вертолетная сервисная компания 6 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 1
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
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U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
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VCS - Revision Control System - СУВ - Система управления версиями - СКВ - Система контроля версий 44 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API - передача состояния представления - Redfish 484 1
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ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 1
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 1
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EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1277 1
HRM - Управление и автоматизация мобильного персонала - Мобильные сотрудники - Мобильные бригады - Полевой персонал - Управление разъездными бригадами - Вахтовый метод 708 1
CMIS - Content Management Interoperability Services - набор веб-сервисов для совместного использования информации, хранимой в несвязанных между собой хранилищах контента 33 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
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Торговля - RetailTech - Мобильная торговля - Мобильные продажи 134 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 2
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Oracle BI Publisher - Oracle XML Publisher 12 1
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Канада 5082 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 401 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Gartner - Гартнер 3658 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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