Попов Валентин


СОБЫТИЯ


27.01.2026 CommuniGate Pro и «Архива» подтвердили технологическую совместимость 1
17.06.2009 Российские законодатели не дадут ИБ-рынку притормозить 1
20.05.2009 Конференция CNews: ИБ бизнеса и госструктур 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Попов Валентин и организации, системы, технологии, персоны:

Эспроконсалт 3 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14481 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 641 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5303 1
Dr.Web - Доктор Веб 1276 1
Microsoft Corporation 25307 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
Check Point Software Technologies 802 1
ESET - ESET Software 1147 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9226 1
Yahoo! 3711 1
AOL Inc - America Online 1878 1
Google LLC 12316 1
Мостелеком 75 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 535 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 2
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 131 2
ГПБ - Газпромбанк 1184 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2729 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 503 1
ПСБ - Промсвязьбанк 907 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 109 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 118 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 65 1
Citi - Citibank - Ситибанк 320 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3404 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5300 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5003 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 371 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1455 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 2
DLP-Эксперт 14 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31918 2
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  739 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13329 2
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 872 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12401 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7652 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2350 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4575 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23216 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1402 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1915 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7745 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7647 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7322 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8778 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13651 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12338 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8141 1
СУБД Реляционная - РСУБД - RDBMS - Relational Database Management System 102 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1331 1
Web page - Веб-страница - Интернет-страница 368 1
Кибербезопасность - URL Filtering - URL Фильтрация 72 1
Кибербезопасность - SIM - Security information management - СУИБ - Управление информационной безопасностью 86 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 1
Стандартизация - Standardization 2243 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1980 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1023 1
Web 2.0 - Веб 2.0 398 1
Aladdin eSafe Gateway - eSafe Web Security Gateway - Aladdin eSafe Hellgate 12 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 131 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 1
Microsoft Windows 16405 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 148 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 211 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1789 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 117 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 714 1
MailArchiva ЕЕ 1 1
Велигура Александр 6 2
Кузнецов Владимир 45 2
Костров Дмитрий 34 2
Окулесский Василий 26 2
Калганов Игорь 53 2
Левашов Михаил 9 2
Павперов Владислав 2 2
Климова Евгения 8 1
Федотова Валентина 6 1
Серова Елена 320 1
Ершова Элеонора 67 1
Катрич Алексей 43 1
Грициенко Андрей 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 157957 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18326 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53538 1
Европа 24665 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46009 1
Азия - Азиатский регион 5755 1
Франция - Французская Республика 7990 1
Бразилия - Федеративная Республика 2456 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6275 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2555 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3393 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7593 1
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 113 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6950 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 866 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3247 1
Металлы - Золото - Gold 1204 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 1
