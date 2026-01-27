Получите все материалы CNews по ключевому слову
Попов Валентин
СОБЫТИЯ
|27.01.2026
|CommuniGate Pro и «Архива» подтвердили технологическую совместимость 1
|17.06.2009
|Российские законодатели не дадут ИБ-рынку притормозить 1
|20.05.2009
|Конференция CNews: ИБ бизнеса и госструктур 1
Попов Валентин и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 2
|DLP-Эксперт 14 1
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
|Велигура Александр 6 2
|Кузнецов Владимир 45 2
|Костров Дмитрий 34 2
|Окулесский Василий 26 2
|Калганов Игорь 53 2
|Левашов Михаил 9 2
|Павперов Владислав 2 2
|Климова Евгения 8 1
|Федотова Валентина 6 1
|Серова Елена 320 1
|Ершова Элеонора 67 1
|Катрич Алексей 43 1
|Грициенко Андрей 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415084, в очереди разбора - 727389.
Создано именных указателей - 189645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.