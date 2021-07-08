Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

InfoWatch Traffic Monitor
IWTM
DLP-система


08.07.2021 InfoWatch обеспечил защиту данных в МФЦ Калининградской области 3
10.11.2020 ГК InfoWatch и «Диалог» представили решение для коммуникаций и защиты корпоративных данных от утечек 6
28.07.2020 InfoWatch Traffic Monitor получил сертификат ОУД-4 на соответствие требованиям ИБ-стандарта в Казахстане 3
22.07.2020 InfoWatch Traffic Monitor 7.0: от детектирования нарушений к прогнозированию рисков 2
25.03.2020 «Денежная единица» обеспечила многоуровневую защиту данных клиентов с помощью решений Infowatch 1
10.03.2020 Infowatch и «Росинфокоминвест» договорились о сотрудничестве 1
05.03.2020 Infowatch погасил облигационный заем 1
27.02.2020 Курскпромбанк защитил данные с помощью Infowatch Traffic Monitor 4
24.12.2019 Infowatch Traffic Monitor внедрен в компании «Газпром межрегионгаз Уфа» 4
03.12.2019 В InfoWatch Traffic Monitor расширен контроль за привилегированными пользователями 2
26.11.2019 Danycom.Mobile защитил данные абонентов с помощью Infowatch Traffic Monitor 3
20.11.2019 Infowatch открыла офис в Казахстане 1
16.10.2019 Infowatch Traffic Monitor интегрирован с Konica Minolta SafeQ 3
01.10.2019 Российскую DLP-систему интегрировали с отечественной мобильной ОС «Аврора» 2
01.10.2019 Решение InfoWatch Traffic Monitor интегрировано с «Аврора ОС» 3
24.09.2019 Infowatch разработал технологию по защите чертежей 2
22.08.2019 Подтверждена совместимость Infowatch Traffic Monitor и «Jacarta SF/ГОСТ» 4
13.08.2019 InfoWatch представила систему визуальной аналитики ИБ Vision 2.0 1
14.03.2019 «МобилитиЛаб» представила платформу корпоративных чат-ботов и микро-приложений 3
22.11.2018 InfoWatch и SAP CIS займутся защитой корпоративных данных российских клиентов 3
06.11.2018 DLP-система Infowatch получила международную награду в области высоких технологий Bahrain Technology Award 2
11.10.2018 Infowatch запустил более 20 новых проектов внедрений DLP в четырех странах Юго-Восточной Азии 2
03.10.2018 InfoWatch внедрила в инфраструктуру ГАУ МФЦ Иркутской области DLP-систему InfoWatch Traffic Monitor 1
14.09.2018 Infowatch и ЭОС подтвердили совместимость Taigaphone и СЭД «Дело» 1
01.08.2018 InfoWatch и «Эшелон» интегрировали Traffic Monitor и SIEM-систему «Комрад» 4
02.07.2018 Infowatch выпустила новую версию DLP-системы Traffic Monitor 3
07.06.2018 Microsoft и InfoWatch обеспечат безопасное использования облачных сервисов 3
04.05.2018 Государству понравилось закупать ИБ: За год рынок вырос на треть 1
26.04.2018 «Информзащита» представила оценку рынка ИБ за 2017 год 1
19.04.2018 ГК InfoWatch примет участие в создании образовательного центра ОАЭ и цифровизации Аджмана 1
27.02.2018 «МобилитиЛаб»: Почему все привыкли работать неудобно и как этого избежать 2
29.11.2017 «АльфаСтрахование» усилила безопасность данных в штаб-квартире с помощью решения InfoWatch 2
16.11.2017 InfoWatch представила комплексную защиту АСУТП профильным специалистам из стран СНГ 1
08.11.2017 InfoWatch представила Traffic Monitor 6.9 для предотвращения утечек конфиденциальной информации 5
27.10.2017 InfoWatch представит ИБ в системах «умного города» на Arab Future Cities Summit Dubai 2017 2
05.09.2017 InfoWatch и «Центр безопасности информации» интегрировали InfoWatch Traffic Monitor и NeuroDAT SIEM 3
30.08.2017 ГК InfoWatch представит локализованные ИБ-решения для предприятий стран ЮВА 1
22.08.2017 DLP-решение InfoWatch для защиты корпоративных данных в ОС Astra Linux SE сертифицировано МО РФ 6
26.07.2017 ГК InfoWatch обновила флагманский DLP-продукт для ключевых клиентов на Ближнем Востоке 4
29.06.2017 InfoWatch и RuSIEM объединили технологии для защиты корпоративного периметра организаций 4

Публикаций - 127, упоминаний - 347

InfoWatch Traffic Monitor упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

InfoWatch - Инфовотч 611 74
Microsoft Corporation 11095 4
Код Безопасности 365 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 3
Dr.Web - Доктор Веб 977 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 422 3
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 3
АйТи 752 3
Infotecs - ИнфоТеКС 249 2
InfoWatch Gulf 6 2
MobilityLab - МобилитиЛаб 53 2
Информзащита 423 2
Merlion - Мерлион 275 2
Конфидент 56 1
Dialog - Диалог 33 1
Системный софт - SysSoft 124 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 107 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1119 1
Konica Minolta Business Solutions 39 1
Palo Alto Networks 80 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 44 1
Эшелон НПО 56 1
Samsung Electronics 5677 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
АйТи Бастион 13 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 1
SoftwareONE Group 97 1
Konica Minolta Business Solutions Russia 36 1
MobileIron 18 1
Tech Titan 1 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
Huawei 2730 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
SAP SE 3215 1
IBM 3544 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
ЭОС - Электронные офисные системы 987 1
Telegram Group 702 1
Konica Minolta 136 1
Экспобанк - Expobank 21 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 1
Газпром ПАО 521 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
Нордеа Банк 49 1
Silver Lake Partners 51 1
Газпром межрегионгаз Уфа 1 1
Pine Tree Capital Markets 1 1
Venture Capital Bank 2 1
Экспобанк - Курскпромбанк 2 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 2
Цифровой департамент Правительства эмирата Аджмана 3 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 510 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Росинфокоминвест 39 1
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации 2 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 9
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 3
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 3
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 573 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 1
Syslog - system log - системный журнал - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 23 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 439 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 1
UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 21 1
ОУД - оценочный уровень доверия 5 1
Private Cloud - Частные облака 44 1
Legacy-системы - унаследованная система 16 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 607 1
ICAP - The Internet Content Adaptation Protocol - Протокол расширения для прокси-сервера 24 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 383 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 164 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 1
СЗИ - Средства защиты информации 140 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
МФУ - Многофункциональное устройство 587 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Google Android 10751 10
Apple iOS 5742 8
InfoWatch Attack Killer - Атак Киллер 21 5
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 4
InfoWatch Prediction - UEBA (User and Entity Behavior Analytics) 5 4
Microsoft Windows 10 6645 3
Apple macOS 926 3
Microsoft Office 1942 3
InfoWatch Person Monitor - Система мониторинга персонала 7 3
Infowatch ARMA - комплекс решений по защите промышленного интернета 5 2
InfoWatch Vision 9 2
Microsoft Skype 1469 2
WhatsApp Messenger 654 2
Код Безопасности - Secret Net Studio 96 2
Diasoft FA# 53 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 2
Microsoft Cloud App Security 4 2
Microsoft Exchange 682 2
Microsoft Office 365 769 2
Aladdin JaCarta 147 2
InfoWatch Appercut 8 2
InfoWatch TAD - InfoWatch Targeted Attack Detector 7 2
MobilityLab WorksPad 36 2
SAP NetWeaver 62 1
InfoWatch EndPoint Security 18 1
Эшелон НПО - Komrad Enterprise SIEM (Комрад) 6 1
Microsoft EMS - Microsoft Enterprise Mobility + Security 27 1
АйТи Бастион СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 10 1
Код Безопасности ПАК Соболь - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки - АПМДЗ 61 1
Aladdin eSafe 5 1
VMware AirWatch 40 1
MobilityLab WorksPad Assistant 4 1
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 1
Infowatch Taigaphone (Тайгафон) 9 1
IBM MaaS 360 with Watson 5 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 1
СберЧат - чат-бот 5 1
Dialog Enterprise - мессенджер 5 1
MobilityLab MobileSputnik 22 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 1
Касперская Наталья 197 13
Арефьев Андрей 22 8
Левин Константин 31 6
Баталова Марина 12 5
Клевцов Александр 11 4
Дешевых Степан 4 3
Shehail Ohoud Ali - Шехаил Охуд Али 3 2
Никончук Владимир 4 2
Сурмай Руслан 2 2
Чутов Олег 5 2
Орлик Сергей 66 2
Короваев Марат 2 1
Васильев Григорий 35 1
Смирнов Павел 35 1
Марьясова Светлана 1 1
Простаков Иван 2 1
Макарьин Сергей 11 1
Мальков Алексей 7 1
Кравченко Денис 24 1
Фомин Олег 1 1
Галиулин Тимур 1 1
Синицин Артур 5 1
Голдбергс Алексей 5 1
Александров Алексей 7 1
Суслов Александр 2 1
Прозоровский Василий 40 1
Ефимов Александр 7 1
Эйгес Павел 66 1
Настасенко Марина 8 1
Красюков Дмитрий 43 1
Носов Игорь 13 1
Катаев Александр 36 1
Филиппов Максим 36 1
Микаберидзе Георгий 7 1
Танцюра Кристина 9 1
Зубович Евгений 1 1
Сафонов Александр 1 1
Титов Алексей 14 1
Шутемов Владимир 4 1
Михеев Дмитрий 14 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 42
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 12
Индия - Республика 2173 6
Беларусь - Белоруссия 2090 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 4
Европа 3759 4
Ближний Восток 1473 4
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 4
Казахстан - Республика 2632 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 2
Казахстан - Нур-Султан - Астана 185 2
Украина 3372 2
Германия - Федеративная Республика 3643 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 2
Саудовская Аравия - Королевство 278 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 2
Африка 1489 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 2
Таиланд - Королевство 361 1
Малайзия - Куала-Лумпур 14 1
Россия - Иркутская область 545 1
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Россия - Белгородская область 367 1
Филиппины - Республика 211 1
Россия - Воронежская область 397 1
Бахрейн - Королевство 58 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1058 1
Туркмения - Туркменистан 195 1
Кувейт 51 1
Персидский залив 45 1
Европа Центральная 106 1
Шри-Ланка 37 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Аджман 2 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
Таджикистан - Республика 436 1
Малайзия 341 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Франция - Французская Республика 2126 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 1
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 15 1
Gartner 2192 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 2
IDC - International Data Corporation 2720 1
CNews Analytics 1990 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
GITEX Technology Week - Выставка 16 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762577, в очереди разбора - 666266.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще