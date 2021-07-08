Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
InfoWatch Traffic Monitor
IWTM
DLP-система
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 127, упоминаний - 347
InfoWatch Traffic Monitor упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Касперская Наталья 197 13
|Арефьев Андрей 22 8
|Левин Константин 31 6
|Баталова Марина 12 5
|Клевцов Александр 11 4
|Дешевых Степан 4 3
|Shehail Ohoud Ali - Шехаил Охуд Али 3 2
|Никончук Владимир 4 2
|Сурмай Руслан 2 2
|Чутов Олег 5 2
|Орлик Сергей 66 2
|Короваев Марат 2 1
|Васильев Григорий 35 1
|Смирнов Павел 35 1
|Марьясова Светлана 1 1
|Простаков Иван 2 1
|Макарьин Сергей 11 1
|Мальков Алексей 7 1
|Кравченко Денис 24 1
|Фомин Олег 1 1
|Галиулин Тимур 1 1
|Синицин Артур 5 1
|Голдбергс Алексей 5 1
|Александров Алексей 7 1
|Суслов Александр 2 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Ефимов Александр 7 1
|Эйгес Павел 66 1
|Настасенко Марина 8 1
|Красюков Дмитрий 43 1
|Носов Игорь 13 1
|Катаев Александр 36 1
|Филиппов Максим 36 1
|Микаберидзе Георгий 7 1
|Танцюра Кристина 9 1
|Зубович Евгений 1 1
|Сафонов Александр 1 1
|Титов Алексей 14 1
|Шутемов Владимир 4 1
|Михеев Дмитрий 14 1
|Gartner 2192 2
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 2
|IDC - International Data Corporation 2720 1
|CNews Analytics 1990 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
|Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762577, в очереди разбора - 666266.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762577, в очереди разбора - 666266.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru