В InfoWatch Traffic Monitor расширен контроль за привилегированными пользователями

ГК InfoWatch и «Айти бастион» объявили об успешной интеграции решений по предотвращению утечек конфиденциальной информации InfoWatch Traffic Monitor и российской системы контроля действий привилегированных пользователей СКДПУ. Партнерство предполагает расширение функционала программных продуктов в области контроля владельцев учетных записей с расширенными привилегиями и пользователей с повышенными рисками.

По данным аналитического центра InfoWatch, в 2018 году в мире доля утечек конфиденциальной информации по вине привилегированных пользователей составила 5,1%, а в России этот показатель оказался почти вдвое выше — 9,6%. Аналитики отмечают необходимость четкого следования бизнесом стратегии непрерывного контроля владельцев привилегированных учетных записей, а технические средства защиты должны постоянно совершенствоваться.

По словам Андрея Арефьева, руководителя отдела развития продуктов InfoWatch, «интеграция InfoWatch Traffic Monitor с программным продуктом СКДПУ позволит повысить уровень мониторинга и контроля за действиями сотрудников с расширенными правами, в том числе, имеющими доступ к управлению DLP-системой. Совместная работа обоих решений в рамках одного ИБ-контура обеспечит прозрачное управление инцидентами и проведение расследований в случае злоупотребления правами доступа со стороны привилегированных пользователей».

Решение для бизнеса СКДПУ от отечественного разработчика «Айти бастион» обеспечивает контроль и мониторинг доступа внутренних и внешних поставщиков ИТ-услуг, владельцев учетных записей с расширенными привилегиями и пользователей с повышенными рисками.

«В случае неправомерных действий системных администраторов, имеющих право отключать DLP-систему, решение СКДПУ сможет обеспечить мониторинг и контроль за их деятельностью и предоставить информацию о выводе данных за периметр компании», - отметил руководитель департамента информационных технологий «Айти бастион» Дмитрий Михеев.