VK WorkSpace и DLP-система InfoWatch Traffic Monitor защитят от утечек данных

Коммуникационная платформа VK WorkSpace в on-premise версии теперь совместима с системой предотвращения утечек данных (DLP) InfoWatch Traffic Monitor. Это позволит контролировать передачу чувствительных данных организации и предотвращать их потенциальное несанкционированное распространение через корпоративную почту и мессенджер. Об этом CNews сообщили представители VK.

Интеграция VK WorkSpace с InfoWatch Traffic Monitor обеспечивает комплексную защиту всех видов рабочих коммуникаций в основных каналах передачи данных — корпоративном мессенджере и электронной почте — через приложение VK Teams и веб-интерфейс.

В мессенджере VK WorkSpace DLP-система InfoWatch анализирует коммуникации: текстовые сообщения, вложенные документы и файлы в корпоративной переписке. Система выявляет маркеры конфиденциальной информации в диалоге и фиксирует нарушения политики работы с данными организации. Такой подход позволяет системно управлять доступом к данным, в том числе ограничивать загрузку и просмотр контента.

При выявлении нарушения политики информационной безопасности система автоматически блокирует отправку сообщения, ограничивает доступ к файлам и уведомляет о нарушении ИБ-специалистов.

В рамках платформы VK WorkSpace электронная почта также интегрируется с DLP-системой InfoWatch Traffic Monitor. Предусмотрено несколько сценариев взаимодействия с DLP-системой. Например, доступна подача почтового трафика в DLP-систему через SMTP-relay и в скрытой копии (BCC). Для настройки интеграции достаточно указать адрес сервера DLP или почтовый ящик в административном интерфейсе VK WorkSpace. Защита каналов распространения информации на устройствах сотрудников также обеспечивается с использованием агента InfoWatch Traffic Monitor.

«Мы непрерывно развиваем наши решения, учитывая потребности заказчиков и специфику отечественного ИТ-рынка. Интеграция с системой InfoWatch Traffic Monitor — это новый шаг, помогающий нашим клиентам усилить защиту конфиденциальных данных и предотвратить риски, связанные с утечками», — отметил директор по информационной безопасности VK Tech Анатолий Тутынин.

«Постоянное расширение поддержки российских платформ — одно из стратегических направлений для укрепления рыночного лидерства DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor. VK WorkSpace — перспективная платформа, которая успешно замещает решения западных вендоров, сочетает мессенджер и электронную почту — основные средства корпоративных коммуникаций. Корпоративную платформу VK WorkSpace используют компании и организации госсектора, бизнеса, сферы образования, также являющиеся заказчиками решений для защиты данных от InfoWatch», — сказал директор департамента развития продуктов ГК InfoWatch Рустам Фаррахов.