Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

InfoWatch Traffic Monitor запатентован в ЕАПО

Архитектура DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor запатентована в семи зарубежных странах — Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Туркменистане. Об этом CNews сообщили представители ГК InfoWatch.

Евразийская патентная организация (ЕАПО) выдала ГК InfoWatch патент на архитектуру, лежащую в основе InfoWatch Traffic Monitor. Это российская DLP-система с мощной аналитикой и технологиями сбора данных и обработки больших объемов информации на базе собственных разработок. Документ подтверждает уникальность разработки и защищает интеллектуальные права ГК InfoWatch на территории государств-участников Евразийской патентной конвенции, куда помимо России входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Туркменистан.

ИИ в документах: как «умные» ассистенты меняют работу систем документооборота
Цифровизация

«Патентование решений за рубежом, в частности в странах СНГ, является стратегически важным для любой компании в современных реалиях. Такие шаги указывают на зрелость бизнеса и понимание стратегии своего развития не только на российском, но и на международном рынке», — отметил коммерческий директор ГК InfoWatch Максим Милов.

«Международное патентование, особенно в странах СНГ, является стратегическим направлением патентной работы ГК InfoWatch. Получение нового патента в ЕАПО обеспечивает правовую защиту наших разработок и повышает престиж на мировом рынке», — сказал директор юридического департамента Леонид Гусев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

Запущен бесплатный сканер, позволяющий выяснить, не является ли ваш IP частью ботнета

Александр Чубов, К2Тех: Внедрять контейнеризацию «ради моды» точно не стоит

Линуксоиды тоже люди. «Касперский» выпустил антивирус для частных пользователей Linux

Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2025 г. Голосование

Гигантский российский сотовый оператор по стопам конкурентов трансформировался в ИБ-компанию

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще